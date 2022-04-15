從高雄旅行世界的種子 「農友」的奇蹟DNA

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/農友種苗(股)公司、責任編輯/林子涵】

全臺灣最大蔬果品種育種公司，總部就在高雄大樹！高雄「農友種苗(股)公司」創業50餘年，從代工育種發展到成為全球蔬果種苗的先驅，可說是農民們的R&D研發中心，創造讓全球至少八成國家，都向農友買種子的農業奇蹟。

市場裡皮薄肉嫩、鮮甜欲滴的玉女小番茄，餐桌上碩大鮮紅，爽脆又多汁的華寶大西瓜「這些全是農友研發的！」農友種苗的總經理宋雲宏說：「還有在市面上普遍受到農民及消費者喜愛的甜瓜卡蜜拉、嘉玉、7-11關東煮使用的永祥白菜頭，街上看到的矮牽牛及夏堇等，都是來自我們的育種。」

常見的玉女番茄就是來自農友的育種。(圖片提供/農友種苗(股)公司) 位於高雄大樹的農友總部，嚴格管控溫濕度的巨大倉庫一間連著一間，裡面堆放上千公噸的種子，這些種子外銷到世界超過150個國家，在歐美、東南亞等不同土壤中，茁壯生長出MIT的甜美蔬果，因此農友又被稱為是「農業界的台積電」。翻開農友種苗目錄，就像是蔬果界的全明星，數百種深受農民及消費者喜愛的品種盡在眼前，其實，這只是育種研發的一小部分，從1968年創業以來，農友已發表超過2千品種，幫助全球農民生產出更具有市場競爭力的蔬果。

農友種苗的總經理宋雲宏。種子在溫溼控管下保存貯藏，準備未來運送到世界各國。(攝影/Carter) 「育種是科學加藝術，需經過精密檢測和不斷實驗，更需要獨到的選種眼光。」宋雲宏說。像是番茄來到悶熱的亞熱帶，很容易受到捲葉病等病毒感染，出現農民所說的「瘋欉」現象而血本無歸，為了研發出抗病好吃的番茄，農友的育種人員挑選抗病性佳的種類做為親本，經過數代純化後進行雜交，選拔與區域試驗後才能創造出優良的番茄品種。傳統育種要找到多汁香甜，外觀渾圓還不容易染病的番茄品種，過程至少要花費7年，而將種子生產後送到農民手中，甚至得花費10年光陰。

「農業研發期程長，投資人不愛這種項目。」宋雲宏笑說：「農友完全是基於對農業的喜好，以賺錢為次，才能以私人企業的規模，研發出這麼多品種。」農友每年投入營收的20%於研發，而之所以會堅持不懈開發新品種，其探究和冒險的DNA，則來自於創辦人陳文郁。

創辦人陳文郁(左)在43歲時，離開鳳山熱帶園藝試驗所，於1968年創立農友種苗公司。(翻攝/Carter) 被稱為「西瓜大王」的陳文郁在鳳山熱帶園藝試驗分所任職期間，就利用複製技術培育出世界第一顆無籽西瓜。他認為南部是培育蔬果的重要產地，氣候也適合亞熱帶作物研發，43歲那年離開鳳試所自立門戶，一邊幫美國種子大廠OEM，一邊積極投入各種蔬果育種自創品牌，老員工回憶起陳文郁，似乎總是在田裡選種研究。陳文郁帶領農友不斷創新培育，其中西瓜優良品種更高達300多種，外銷到世界各地，過去曾有媒體報導：「全世界每4顆西瓜種子，就有一顆是來自農友！」

育種人員利用平板電腦進行育種調查工作，每個調查項目都能夠輸入圖像作為調查記錄，以視覺化呈現所有材料栽培情況。(圖片提供/農友種苗(股)公司) 傳統育種靠的是經驗和智慧，而迎接新時代，農友積極導入最新科技，要讓育種與時並進。早在30年前，公司即已引進e化作業，近年來則根據農場感測監控、行動育種調查、選育分析系統，以更精密的數據進行控管。在廣大的田區裡，育種人員是拿著平板電腦做調查，輸入圖像與調查記錄後上傳雲端，還可參考歷史資料與氣象資訊，進行即時比較。關於農場的氣象資訊，也是透過感控系統即時彙整回傳，讓培育者可以針對地點氣候，與品種栽培狀況做交叉比對。

過去靠育種人員發揮經驗值的數據資料，透過電腦大數據得以保存分析。而以往最花時間心力的育種選擇，則藉由選育分析系統，結合育種調查、分子育種和植物病理資料庫，協助篩選出適合品種進行選育。透過科技輔助，農友成功將研發期程從7年縮短至5年，也讓面臨世代交替的資深育種員們，經驗和智慧得以傳承下去。

門市部販買種子、園藝植物、果樹種苗，以及園藝用品和合作廠商的優選農產品，商品種類豐富。(攝影/Carter) 儘管在農業科技力求突破，但生產出來的每一顆種子，終究還是會回歸到農民與土地。在農友的門市部，可以看到這間跨足海外的大企業，作為「農民之友」的另一面，包括溫室與賣場的寬敞空間中，從家庭用的小包裝種子，花盆、土壤介質、園藝植物，到合作廠商的農產品等，儼然就是應有盡有的園藝超市，吸引許多民眾專程前來選購，像是屏東縣的張小姐，就特別來採購陽台花園的園藝用品，因為種類齊全又便宜。

農業是亙古至今的智慧產業，農友把目標訂在成為全球十大種苗公司，以創新思維和腳踏實地的態度，繼續邁向下一甲子。

• 農友種苗股份有限公司

地址：高雄市大樹區竹寮里竹寮路114-6號

電話：（07）651-9668

網址：家庭園藝購物網

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】