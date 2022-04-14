有意思的高雄老字號 珍珍魷魚絲

【文/王亭云、攝影/Carter、圖片提供/新和興海洋企業(股)公司、責任編輯/林子涵】

路邊香噴噴的烤魷魚、餐桌上經典的魷魚螺肉蒜……魷魚具有高蛋白、低脂肪、低熱量的優點，是日常美味，也是來自遠洋的珍味。講到魷魚，就不能不提到高雄，因為高雄擁有百艘大型遠洋魷釣漁船，前鎮漁港則是全臺最多魷釣船停泊的港口，每年4到7月為魷魚盛產期，魷魚的漁獲量更是高雄前五大宗魚產，並與鮪魚、秋刀魚、石斑魚、虱目魚，統稱為「高雄五寶」。

口感Ｑ彈的「珍珍魷魚絲」。(攝影/Carter) 許多人從小吃到大、口感Ｑ彈的「珍珍魷魚絲」，正是源自於深耕高雄40多年的新和興海洋企業(股)公司。總經理陳皇州笑說，其實是前前董事長夫人誤把「珍珍魷魚絲」聽成「真正有意思」，意外成為琅琅上口的標語，「只要談到珍珍魷魚絲品牌，我們都會加一句真正有意思！」這句話不僅是公司傳承下來的情感，也是40至50年代民眾共同的記憶。

當初，新和興海洋企業(股)公司響應政府號召，在臺灣最大遠洋漁港－前鎮漁港，經營遠洋漁業，後來引進日本技術轉型，於1979年興建臺灣第一座魷魚絲加工廠，以珍珍為註冊商標，以廣告標語「珍珍魷魚絲、真正有意思」打響名號，成為早期人手一包的知名休閒零嘴。

這份讓人一再回味的經典，至今仍不斷推出新口味、換上新包裝，公司也經營網路商城，求新求變，繼續擄獲臺灣人的心。

除了早期知名的珍珍魷魚絲之外，還有各式各樣的休閒食品，滿足各年齡層消費者的喜愛。(攝影/Carter) 立足高雄前鎮漁港 外銷各國打出名號

除了「珍珍魷魚絲」，你我可能也都吃過新和興公司的其他產品，比方海之味、鱈魚香絲與昆布糖；或者是冷凍調理食品，如魚丸、蟹味棒、松葉蟹味腿等，另外國外西餐常用的「魷魚排」，搭配牛排很受歡迎，是外銷的水產品項。

「如果我們不敢吃的東西，你不能賣！」陳皇州表示，一進公司就被如此交代公司嚴謹的企業精神與文化，並且不斷跟進食安法令、國內各種標章，更得到食品界最高等級的SQF認證。營業額60%為國內、40%為外銷，美國、加拿大與歐洲等地，都有認「珍珍」這個品牌。

隨著消費市場改變，公司也求新求變，產品包裝朝現代化設計，目前市面上的包裝是經過多次更改。(攝影/Carter) 改變包裝與通路 求新求變推熱銷產品

隨著消費市場改變，公司最早經營傳統經銷商，後來發展大賣場、便利商店。近年網路開店，產品包裝上也更改過好幾次，業務部副理劉文宗指出，這幾年重視年輕族群，不希望讓他們覺得「像在吃古董」，因此參考經銷商建議與日本設計風格，包裝設計朝向現代化。

現代人講究健康，珍珍魷魚絲在不影響口味之下，盡可能降低熱量和鈉含量。劉文宗說，由於原料為肉類，公司又強調盡量不添加，須靠天然方式抑菌，若沒拿捏好比例較容易發霉，曾經大批回收過，必須在產品品質與健康上取得平衡點。

火鍋店常見的蟹味棒是30多年的老產品，市面上競爭者越來越多，公司研發出升級版「松葉蟹味腿」，高品質原料製成解凍即食版，雖然價格較高，仍在賣場暢銷。陳皇州回憶，曾與日本廠商洽談，沒想到對方馬上做成蟹味腿握壽司，還說要進貨，可見臺灣生產的品質不輸日本。

另一熱銷產品「戲院口魷魚」，將魷魚經鐵板燒烤的香味，加上特製燒烤蜜汁入味，呈現古早戲院口烤魷魚香氣，勾起長輩懷舊味道，也是年輕人逛夜市品嚐的美味，成功與年輕人和長輩展開對話，是近年的明星商品，經常賣到缺貨。

魷魚絲的粗細和大小，是一門學問，論到包裝，更需倚靠老師傅豐富的經驗。(圖片提供/新和興海洋企業(股)公司) 難解習題「魷魚絲包裝」 仍需仰賴人力

魷魚絲越吃越涮嘴的秘訣在哪裡？總經理陳皇州說，口感要彈性Ｑ度、又要有鬆軟度，品質把關很重要，大小不一的魷魚，經機器成絲狀之後，仰賴肉眼辨識，超過1.5公分寬、太硬太厚的都要淘汰，熟練的老師傅眼力精準，負責品質管理。

除了篩選魷魚絲本身，魷魚絲的包裝也仰賴人力，公司其他項目都可自動化，唯獨具有彈性的魷魚絲，即使專用的自動化包裝機器，在夾鏈袋封口時，魷魚絲經常會彈出，無法完全密封，不良率太高，就連相關機器廠商也束手投降。

立足紮根高雄海洋城市

生產課長洪芳美資歷約35年，她說，早期大家都聽過珍珍，家人、街坊鄰居都覺得在大公司工作與有榮焉，而資歷40年的業務部副理劉文宗認為，公司充滿人情味，錄取許多附近居民，早期也有宿舍、交通車，照顧居住地較遠的員工。

在劉文宗眼中，公司建立起的好品牌與優良產品，對員工幫忙很大，談生意時，只要提到珍珍，過程就很順利，以前遇到年節旺季各地搶貨，「我這個當業務的一直被罵，但被罵得很開心！」大家也會跑去第一線幫忙裝箱送貨，忙得很有成就感。

新和興公司40多年來，員工從100多人，增加到340多人，流動率極低，資歷20年以上的超過一半。來自台北的總經理陳皇州，在高雄生活邁入第8年，也喜歡上這個海洋城市，以及高雄人的熱情、豪放與純樸，樂見高雄開始起飛，「這是我們企業的根！」

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】