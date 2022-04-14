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前進元宇宙 高雄虛擬平行世界全面啟動

聯合新聞網 / 高雄畫刊
「360影廳」內配置30張可轉動的圓弧形蛋椅可集體觀影。(圖片提供/高雄市政府文化局)
「360影廳」內配置30張可轉動的圓弧形蛋椅可集體觀影。(圖片提供/高雄市政府文化局)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/義守大學、高雄市政府文化局、責任編輯/楊妍蓁】

　　此刻站在火星，轉瞬間埃及金字塔就在眼前，接著迅猛龍從四面八方追來……。這樣的情境，不是電影也不是想像，而是現今炙手可熱的虛擬實境(Virtual Reality, VR)。VR作為前進元宇宙的重要技術之一，高雄早已嗅到先機、啓動全面布局，從教育面、產業面到娛樂面，有專業課程設計、VR虛擬樂園，以及VR體感劇院等，囊括學術、技術與藝術，全力打造高雄成為5G AIoT智慧城市。

　　戴上VIVE顯示器，眼前的世界倏然改變，瞬間移動來到埃及金字塔尋找失落古文明，緊接著又飛上火星和異種生物生死搏鬥，隨視線變化的全方位視角，還有逼真的現場音效，身歷其境的感官經驗讓人心跳加速，完全沉浸在跑給迅猛龍追的侏儸紀世界，還有鬼屋探險的驚悚刺激中。

虛擬實境樂園內從寓教於樂的AR自然教學沙盤，VR射擊和結合虛擬實境的密室脫逃，到沉浸效果滿分的虛擬博物館，遊戲應有盡有、老少咸宜。(攝影/Carter)
虛擬實境樂園內從寓教於樂的AR自然教學沙盤，VR射擊和結合虛擬實境的密室脫逃，到沉浸效果滿分的虛擬博物館，遊戲應有盡有、老少咸宜。(攝影/Carter)
　　這裡是高雄SKM Park內的VIVELAND VR虛擬實境樂園，宏達電HTC傾力打造的VR遊樂體驗空間，以遊戲應用作為進入元宇宙的敲門磚。超過300坪以上的寬敞空間內，擁有超過30款包括親子互動、多人射擊、虛擬博物館、密室逃脫等VR遊戲。隨著元宇宙話題全球延燒，透過VR技術進入虛實整合互通的3D虛擬世界，打破疆域進行互動，被視為是開啟未來的新趨勢，藉由VR顯示器，開啟使用者對元宇宙的無限想像。

在高雄SKM Park內的VIVELAND VR虛擬實境樂園，是宏達電HTC所打造的VR遊樂體驗空間。(攝影/Carter)
在高雄SKM Park內的VIVELAND VR虛擬實境樂園，是宏達電HTC所打造的VR遊樂體驗空間。(攝影/Carter)
　　「以往VR遊戲多為國外代理，現在HTC也研發出多款自製遊戲，將來我們希望把VR技術應用到像是消防演習、教育訓練等教學，並且連結消費、生活等機能，打造元宇宙生態鏈產業建構。」高雄店經理郭振賢解釋道。

　　來到義守大學，教室內學生們面對的不是黑板和課本，而是頭戴智能眼鏡，和教授們在虛擬世界中進行元宇宙相關課程。為培養未來元宇宙產業人才，在義守大學的「元宇宙教研實踐場域」中，學生利用VR顯示器，以及專業級虛擬實境虛擬攝影棚等設備，學習在元宇宙環境下的遊戲開發、科技藝術設計、NFT（Non-fungible Token）藝術設計與區塊鏈、動畫設計、虛擬攝影、虛實整合等創新課程。

在義守大學的「元宇宙教研實踐場域」中，學生和教授們在VR虛擬世界中進行教學，以沉浸式學習探索元宇宙種種應用。(圖片提供/義守大學)
在義守大學的「元宇宙教研實踐場域」中，學生和教授們在VR虛擬世界中進行教學，以沉浸式學習探索元宇宙種種應用。(圖片提供/義守大學)
　　數媒系主任孫志彬表示，義守大學整合數媒系的元宇宙VR遊戲中心，以及甫成立的元宇宙科技藝術設計中心，進行元宇宙數位教學與應用。另外也和產業積極合作，讓學生走出課堂實際體驗與創作，例如結合上古神話山海經藝術創作，開發元宇宙數位藝術展演，創新元宇宙VR電競遊戲產品開發等，積極進行產學合作，期許培養更多「宇宙級」的人才並帶動元宇宙產業發展。

VR體感劇院以8K畫質播放，以趨近於肉眼的觀影效果，體驗最前衛的數位藝術形式，帶給觀眾更沉浸的感官體驗。(攝影/Carter)
VR體感劇院以8K畫質播放，以趨近於肉眼的觀影效果，體驗最前衛的數位藝術形式，帶給觀眾更沉浸的感官體驗。(攝影/Carter)
　　高雄市以「亞灣5G AIoT」智慧產業的技術和經驗為基礎，目標打造高雄為元宇宙之都。在VR影像方面，高雄市電影館成立「高雄VR FILM LAB計畫」，投資多項VR作品開發，推出超過20部臺灣原創的VR電影，更有多部在威尼斯、坎城、日舞等國際指標影展入選、接連獲獎。並於駁二藝術特區設置VR體感劇院，成為全臺灣第一間放映VR電影、沉浸式內容體驗的藝文空間，上映多部國際零時差的VR作品。劇院裡規劃有可自由移動身體探索的互動式展演區，與適合團體觀影，在360度身歷其境體驗的360影廳，邀請影迷們一起來感受元宇宙營造的感官新境界。

　　對於元宇宙的未來趨勢，孫志彬主任表示充滿信心，從運用NFT、區塊鏈、VR等創新科技，進行虛實整合的產品開發，到未來結合智慧城市的元宇宙虛擬城市、元宇宙電子商務等，將從高雄亞灣5G產業為起點，發展出無窮可能。產官學聯手，從藝文與民生等角度全面啟動，高雄已經準備好接軌全球，迎接元宇宙時代。

• VR 體感劇院- VR FILM LAB

地址：高雄市鹽埕區大義街C9倉庫

電話：（07）551-1211

時間：14：00〜20：00、週六週日及國定假日11：00〜20：00，週二休館

網址：https://vrfilmlab.tw/

• Viveland VR 虛擬實境樂園 高雄SKM Park

地址：高雄市前鎮區中安路1之1號 大道東3樓

電話：（07）976-3025

時間：11：00〜21：30、週五及例假日前一天11：00〜22：00、週六週日10：30〜22：00

臉書：Viveland VR 虛擬實境樂園 高雄SKM Park

網址：https://www.facebook.com/KOSMOSxVIVELAND/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】

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此刻站在火星，轉瞬間埃及金字塔就在眼前，接著迅猛龍從四面八方追來……。這樣的情境，不是電影也不是想像，而是現今炙手可熱的虛擬實境(Virtual Reality, VR)。VR作為前進元宇宙的重要技術之一，高雄早已嗅到先機、啓動全面布局，從教育面、產業面到娛樂面，有專業課程設計、VR虛擬樂園，以及VR體感劇院等，囊括學術、技術與藝術，全力打造高雄成為5G AIoT智慧城市。

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