Made in Kaohsiung 製造中 行銷高雄依山傍海的優渥地理
餐桌上鮮紅的玉女番茄、看電影一包接一包的涮嘴零食，都可能來自高雄！本期《高雄畫刊》專訪大家耳熟能詳的農友種苗、珍珍魷魚絲，Made in Kaohsiung(MIK)的品牌，在全臺甚至全世界流通，也行銷了高雄依山傍海的優渥地理。
我們愛惜這片土地，也珍視在這美好環境中，產生的動人文化。自老倉庫華麗變身的「大港倉410」，能讓遊客邊看著純白大港橋吹海風、邊吃著高雄限定美食；或是在古色古香的「旗糖農創園區」，咬一口甜滋滋的農創好食，也是MIK打造的專屬體驗。這些加入巧思和用心的歷史建物，製造出獨一無二的內涵與風格，傳承了記憶，為更多創作帶來泉源。
春天，邀請你來看看，在高雄大城小巷翩翩起舞的《波麗露在高雄》，以及可愛的本土妖怪《寶島妖怪佇佗位？》，或是馳騁在虛擬實境中，吸取元宇宙前衛的空氣。「2022年智慧城市展」甫落幕，醫療、農業、產業各方面耀眼的智慧結晶，則在高雄持續擴散。
我們也努力成為各位家長的「智慧好管家」，坐月子到宅服務、新生兒禮包，各種加強版生育政策陸續到位。當然，來高雄「抓週」也有許多豐富的選擇，與您一起慶賀寶貝成長的重要時刻。
創意與務實的精神，在高雄四處發酵。高雄製造了各種人事物，而您每天在這個城市的行走、工作、駐足、閱讀，也都回饋給每次的「製造」，彷彿雙人舞，踏著一種有默契的步伐，與這個城市持續前進，打造著所有人的高雄。
【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言