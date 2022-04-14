Made in Kaohsiung 製造中 行銷高雄依山傍海的優渥地理

聯合新聞網 / 高雄畫刊

　　餐桌上鮮紅的玉女番茄、看電影一包接一包的涮嘴零食，都可能來自高雄！本期《高雄畫刊》專訪大家耳熟能詳的農友種苗、珍珍魷魚絲，Made in Kaohsiung(MIK)的品牌，在全臺甚至全世界流通，也行銷了高雄依山傍海的優渥地理。

　　我們愛惜這片土地，也珍視在這美好環境中，產生的動人文化。自老倉庫華麗變身的「大港倉410」，能讓遊客邊看著純白大港橋吹海風、邊吃著高雄限定美食；或是在古色古香的「旗糖農創園區」，咬一口甜滋滋的農創好食，也是MIK打造的專屬體驗。這些加入巧思和用心的歷史建物，製造出獨一無二的內涵與風格，傳承了記憶，為更多創作帶來泉源。

　　春天，邀請你來看看，在高雄大城小巷翩翩起舞的《波麗露在高雄》，以及可愛的本土妖怪《寶島妖怪佇佗位？》，或是馳騁在虛擬實境中，吸取元宇宙前衛的空氣。「2022年智慧城市展」甫落幕，醫療、農業、產業各方面耀眼的智慧結晶，則在高雄持續擴散。

　　我們也努力成為各位家長的「智慧好管家」，坐月子到宅服務、新生兒禮包，各種加強版生育政策陸續到位。當然，來高雄「抓週」也有許多豐富的選擇，與您一起慶賀寶貝成長的重要時刻。

　　創意與務實的精神，在高雄四處發酵。高雄製造了各種人事物，而您每天在這個城市的行走、工作、駐足、閱讀，也都回饋給每次的「製造」，彷彿雙人舞，踏著一種有默契的步伐，與這個城市持續前進，打造著所有人的高雄。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】

延伸閱讀

高雄鼎金派出所2警確診 左營分局1女警也傳染疫

高雄半導體產業S廊道徵才 台積電群創日月光國巨等搶人

騎上人行道成習慣 高雄阿伯遭罰37次拒繳被強扣才嚇到

高雄聯醫急診傳確診者足跡 匡列11醫護採檢結果出爐

相關新聞

有意思的高雄老字號 珍珍魷魚絲

路邊香噴噴的烤魷魚、餐桌上經典的魷魚螺肉蒜……魷魚具有高蛋白、低脂肪、低熱量的優點，是日常美味，也是來自遠洋的珍味。講到魷魚，就不能不提到高雄，因為高雄擁有百艘大型遠洋魷釣漁船，前鎮漁港則是全臺最多魷釣船停泊的港口，每年4到7月為魷魚盛產期，魷魚的漁獲量更是高雄前五大宗魚產，並與鮪魚、秋刀魚、石斑魚、虱目魚，統稱為「高雄五寶」。

前進元宇宙 高雄虛擬平行世界全面啟動

此刻站在火星，轉瞬間埃及金字塔就在眼前，接著迅猛龍從四面八方追來……。這樣的情境，不是電影也不是想像，而是現今炙手可熱的虛擬實境(Virtual Reality, VR)。VR作為前進元宇宙的重要技術之一，高雄早已嗅到先機、啓動全面布局，從教育面、產業面到娛樂面，有專業課程設計、VR虛擬樂園，以及VR體感劇院等，囊括學術、技術與藝術，全力打造高雄成為5G AIoT智慧城市。

邂逅「波麗露」 舞蹈旅行在高雄

走出衛武營，跳舞給你看！一齣舞作、28場演出、35位舞者，在高雄各地翩翩起舞。衛武營首位駐地藝術家周書毅，以《波麗露在高雄》為名，即將帶著舞蹈和波麗露樂曲在高雄旅行，拜訪都會區、新興文化場域、歷史人文地景、小鎮廟埕等地，跳出聚光燈照耀的舞台，跳進在地人的日常。

Made in Kaohsiung 製造中 行銷高雄依山傍海的優渥地理

餐桌上鮮紅的玉女番茄、看電影一包接一包的涮嘴零食，都可能來自高雄！本期《高雄畫刊》專訪大家耳熟能詳的農友種苗、珍珍魷魚絲，Made in Kaohsiung(MIK)的品牌，在全臺甚至全世界流通，也行銷了高雄依山傍海的優渥地理。

15歲社教獎得主的少女夢 張裴倢用出版為弱勢傳遞真感情

「小時候曾住在正勤社區，受到這裡很多爺爺奶奶照顧，我想讓他們也能成為閃亮的電影明星。」與長輩互動的兒時點滴，啟發張裴倢以繪畫、攝影邁向公益之路，近期則與姐姐張筑貽成立「公益出版平台」，持續運用她慧黠而觀察入微的眼光，以各種創意點子，串起高齡者歡樂與偏鄉學童的自信，成為高雄市社教獎最年輕的獲獎者。

大港吃鍋！ 獨門遼寧白菜 普洱茶創意湯底的味覺巡禮

在高雄，一年到頭都是吃鍋好時節。從2021年「大港吃鍋」脫穎而出的兩大鍋王鍋后「冬鄉小廚」、「老娘鍋」，分別以祖傳手工酸白菜與海鮮熬煮的「遼寧鍋」，及多樣化創意鍋底拔頭籌，獨門美味令人悠遊大港鍋物的海派魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。