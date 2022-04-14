Made in Kaohsiung 製造中 行銷高雄依山傍海的優渥地理

餐桌上鮮紅的玉女番茄、看電影一包接一包的涮嘴零食，都可能來自高雄！本期《高雄畫刊》專訪大家耳熟能詳的農友種苗、珍珍魷魚絲，Made in Kaohsiung(MIK)的品牌，在全臺甚至全世界流通，也行銷了高雄依山傍海的優渥地理。

我們愛惜這片土地，也珍視在這美好環境中，產生的動人文化。自老倉庫華麗變身的「大港倉410」，能讓遊客邊看著純白大港橋吹海風、邊吃著高雄限定美食；或是在古色古香的「旗糖農創園區」，咬一口甜滋滋的農創好食，也是MIK打造的專屬體驗。這些加入巧思和用心的歷史建物，製造出獨一無二的內涵與風格，傳承了記憶，為更多創作帶來泉源。

春天，邀請你來看看，在高雄大城小巷翩翩起舞的《波麗露在高雄》，以及可愛的本土妖怪《寶島妖怪佇佗位？》，或是馳騁在虛擬實境中，吸取元宇宙前衛的空氣。「2022年智慧城市展」甫落幕，醫療、農業、產業各方面耀眼的智慧結晶，則在高雄持續擴散。

我們也努力成為各位家長的「智慧好管家」，坐月子到宅服務、新生兒禮包，各種加強版生育政策陸續到位。當然，來高雄「抓週」也有許多豐富的選擇，與您一起慶賀寶貝成長的重要時刻。

創意與務實的精神，在高雄四處發酵。高雄製造了各種人事物，而您每天在這個城市的行走、工作、駐足、閱讀，也都回饋給每次的「製造」，彷彿雙人舞，踏著一種有默契的步伐，與這個城市持續前進，打造著所有人的高雄。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.04】