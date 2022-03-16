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凹子底鳥巢遊樂園 小雛鳥來冒險囉！

聯合新聞網 / 高雄畫刊
延續凹子底公園的森林意象，遊戲場以森林元素，呼應巨蛋商圈意涵，設計森林鳥巢、孵化、戲水、沙浴等遊戲空間。(攝影/Carter)
延續凹子底公園的森林意象，遊戲場以森林元素，呼應巨蛋商圈意涵，設計森林鳥巢、孵化、戲水、沙浴等遊戲空間。(攝影/Carter)

【文/李定遠、攝影/Carter、責任編輯/楊妍蓁】

　　綠蔭圍繞的凹子底森林公園一角，出現一座巨大的鳥巢遊樂園。延續公園的森林意象，以林木和石材元素作為設計基調，讓孩子們化身為在樹梢林間嬉戲的小鳥，在森林鳥巢中爬行玩耍，時而鑽出鳥蛋溜滑梯，時而又像鳥兒做沙浴一般，在共融大沙坑暢玩。孩子們的歡笑聲在這裡此起彼落，一旁陪伴的爸媽爺奶也瞇不住眼角笑意。

親子共融　樂「放電」

　　凹子底森林公園是許多喜愛散步、慢跑、野餐民眾的好去處，公園內年初甫登場的鳥巢共融遊樂場，結合森林永續、親近生態的概念，打造出猶如童話故事裡的世界。首先吸引目光的，是以森林鳥巢、孵化鳥蛋、戲水沙浴意象組成的巨蛋遊戲場。木質感平台結合滑梯、爬網、繩網管等趣味動線，串連三顆巨型鳥蛋。大小孩童手腳並用在遊戲蛋屋穿進穿出，從3.7公尺的巨型溜滑梯一溜而下，多樣化的設置，讓不同年齡的孩子們都玩得不亦樂乎。

中央鳥巢設施為主空間，以滑梯、步道、繩網連結遊戲場空間，四周設置樹下鳥巢、遊戲蛋屋、共融大沙坑等設施。(攝影/Carter)
中央鳥巢設施為主空間，以滑梯、步道、繩網連結遊戲場空間，四周設置樹下鳥巢、遊戲蛋屋、共融大沙坑等設施。(攝影/Carter)
林間山丘在人工草皮斜坡上設置磨石子大滑梯與自然踏石，不同年齡層的孩子們以及不同使用者都能享樂於其中。(攝影/Carter)
林間山丘在人工草皮斜坡上設置磨石子大滑梯與自然踏石，不同年齡層的孩子們以及不同使用者都能享樂於其中。(攝影/Carter)
　　「我還不想回家啦！還要再玩！」、「把拔，我們明天一定還要再來喔！」，孩子們童言童語道出他們不亦樂乎、流連忘返的心情，一旁的家長也津津樂道：「小朋友好喜歡這個小天地」。這個讓小朋友歡笑不斷、依依不捨的共融遊戲場在規劃之初，多次邀集議員、里長、公民團體及附近居民一同討論，並透過工作坊和小小朋友們描繪未來遊戲場的輪廓。

　　林間遊戲區在樹蔭下設置平衡木、獨木樁、原木攀爬架、穿梭管等初階級遊戲設施，訓練兒童肌肉、解決能力，是玩樂也是學習。玩累了，公園一旁就能休息野餐，感受鳥語花香、微風徐徐。

林間遊戲區設置平衡木、獨木樁、原木攀爬架、穿梭管等初階級遊戲設施，訓練兒童肌肉、協助調和能力。(攝影/Carter)
林間遊戲區設置平衡木、獨木樁、原木攀爬架、穿梭管等初階級遊戲設施，訓練兒童肌肉、協助調和能力。(攝影/Carter)
無憂沙坑在寬闊的遊戲沙坑旁設置遊戲沙台與蛋形小屋，增加遊玩變化性，造型遮陽棚與周邊休憩椅讓家長可以就近休息，也便於照看孩童。(攝影/Carter)
無憂沙坑在寬闊的遊戲沙坑旁設置遊戲沙台與蛋形小屋，增加遊玩變化性，造型遮陽棚與周邊休憩椅讓家長可以就近休息，也便於照看孩童。(攝影/Carter)
設施多元　大小朋友都喜愛

　　除了全區以無障礙精神打造動線，在設施方面亦有適合全年齡玩耍的無憂沙坑與林間山丘。沙坑設有遊戲沙台、造型遮陽棚，以及一間彩蛋遊戲小屋，讓家長可以和孩子一起互動玩沙，在過程中培養孩子的創造力。由人工草皮斜坡與磨石子大滑梯組成的林間沙丘區，磨石子表面的溜滑梯與自然環境一體呈現，孩童可以在家人的陪伴下體驗溜滑梯，增進親子情感，一旁的擺盪區設有多種鞦韆，也是孩子們超人氣遊樂項目。

共融遊戲場被繁茂喬木與青綠草地團團圍繞，提供親子休息空間，多樣植栽同時作為兒童觀察大自然的愜意園地。(攝影/Carter)
共融遊戲場被繁茂喬木與青綠草地團團圍繞，提供親子休息空間，多樣植栽同時作為兒童觀察大自然的愜意園地。(攝影/Carter)
　　為迎接高雄炎夏，沙坑周邊規劃了水漾森林，從4月至10月，每10分鐘戲水花灑與透水地坪就會自動噴水，免費讓孩子們消暑戲水，盡情放電玩耍。

　　融入地景環境並兼顧教育意義的共融遊戲場，為家長假日遛小孩提供便利選擇，高雄市持續打造各具風格的特色遊戲場，使與市民生活密切結合的公園綠地，能讓大小朋友玩得安全又盡興，健康快樂成長，創造更富饒樂趣的童年。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】

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