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重現「元祖女神」百年風華 再探旗津天后宮

聯合新聞網 / 高雄畫刊
大門面向港內的天后宮為高雄第一座媽祖廟，三百餘年來守護世代漁民。龍飛鳳舞、花鳥瑞獸的剪黏工藝，把飛簷角脊點綴得美輪美奐。(攝影/Carter)
大門面向港內的天后宮為高雄第一座媽祖廟，三百餘年來守護世代漁民。龍飛鳳舞、花鳥瑞獸的剪黏工藝，把飛簷角脊點綴得美輪美奐。(攝影/Carter)

【文/李定遠、攝影/Carter、責任編輯/楊妍蓁】

　　矗立於旗津349年的市定古蹟「旗津天后宮」歷經三年多的閉宮修復，終於在日前完工，重啟這國家級的宗教與文化資產。擁有精美的雕刻、剪黏、泥塑、木雕等工藝，旗津天后宮猶如一座民間藝術的博物館，引導人們穿越3百餘年前的打狗港，見證歷經世紀流轉的天后風華。

　　旗津的發展，如同高雄的歷史縮影。這座孤懸島外的沙島，過去為船舶往來停泊的交通重鎮，第二次鴉片戰爭後清廷簽訂天津條約，旗後成為通商口岸，一時商賈雲集、街市興旺，在城市發展重心轉往新興的哈瑪星、鹽埕埔之前，旗津作為最繁榮的通商港，坐擁著高雄的政經蛋黃區。

　　從往昔最熱鬧的輪渡碼頭眺望，首先映入眼簾的就是天后宮巍峨的燕尾脊。建於明鄭時期的旗津天后宮，是高雄第一座奉祀媽祖的廟宇，數百年來香火鼎盛。一如臺灣其他城鎮「先有廟、再有聚落」的發展歷程，旗津街市商埠圍繞著天后宮展開，老旗津人說，日本時代的旗津廟前街，兩旁盡是氣派洋行，商人要做外貿生意，得先搭船到旗津，再回鹽埕埔。迄今，天后宮周邊仍是旗津人潮絡繹不絕之處。

「龍虎堵石雕牆」為中西合併的設計，展現旗津的商埠文化。廟內石雕牆除了中式傳統龍、虎之外，當時的匠師在上方的水車堵帶入西式風格。(攝影/Carter)
「龍虎堵石雕牆」為中西合併的設計，展現旗津的商埠文化。廟內石雕牆除了中式傳統龍、虎之外，當時的匠師在上方的水車堵帶入西式風格。(攝影/Carter)
　　作為高雄的「元祖天后」，旗津天后宮在信眾心中的地位不言而喩，早期打造新船，照例得在廟前繞三圈，向媽祖祈求航海平安滿載而歸方能下水。多年守護高雄漁業，也流傳了許多讓人津津樂道的故事。像是「烏魚拜媽祖」，訴說早期旗津漁民為討生活，捕撈烏魚不知節制，烏魚一氣之下而向旗津媽祖告狀，於是媽祖降旨告誡人類，每年冬至過後15天就該停止捕捉。逃過一劫的烏魚，會在產卵後洄游至高雄港內並在海面跳躍，就像在跟媽祖答謝呢！

正殿龍虎牆彩繪：「秦叔寶、羅成雙比武圖」、「轅門斬子圖」等壁畫，是國寶級彩繪大師陳玉峰所繪作之作品。(攝影/Carter)
正殿龍虎牆彩繪：「秦叔寶、羅成雙比武圖」、「轅門斬子圖」等壁畫，是國寶級彩繪大師陳玉峰所繪作之作品。(攝影/Carter)
　　此次大整修為自民國37年整建後又一次大型修復工程，廟方請來國寶級工藝大師，把木雕、剪黏、彩繪等裝置藝術清洗重整、修補脫落的剪黏碎片，依古法如舊修復。旗津天后宮陳冠銘主委說：「經歷這次整修，有些民眾說怎麼天后宮變『新』了，但其實我們都是以古法修繕，這些繽紛的剪黏和彩繪，才是原本的樣貌。」同時他也期許：「旗津天后宮努力爭取升格為國定古蹟，希望讓傳統工藝和旗津文化能繼續傳承。」天后宮重新敞開面向輪渡碼頭的大門，也歡迎民眾走訪旗津時，先來天后宮感受女神魅力，跟媽祖拜個碼頭，祈求平安好運，也欣賞精緻細膩、風華絕代的宗廟藝術。

達人帶路帶你看天后宮

由旗津天后宮陳冠銘主委帶路，一探修復完成的天后宮必看重點與建築秘密。

天后宮的建築秘密：看似再簡單不過的門口地板石階，實際上是建廟先人當初渡海來台時，船隻內部所使用的壓艙石。將其製作成台階，也代表先人們落地生根的涵義。(攝影/Carter)
天后宮的建築秘密：看似再簡單不過的門口地板石階，實際上是建廟先人當初渡海來台時，船隻內部所使用的壓艙石。將其製作成台階，也代表先人們落地生根的涵義。(攝影/Carter)
百鳥柱：雕刻一百隻栩栩如生的鳥禽，匠師以石頭的剛搭配鳥的柔，呈現精湛工藝與剛柔並濟之美。(攝影/Carter)
百鳥柱：雕刻一百隻栩栩如生的鳥禽，匠師以石頭的剛搭配鳥的柔，呈現精湛工藝與剛柔並濟之美。(攝影/Carter)
鑒觀不爽匾額：光緒十五年間鳯山縣正堂李鑑（縣太爺）所敬立之匾額，用以表達神明赫赫在上，賞罰人間善惡功過，不會有分毫差錯。(攝影/Carter)
鑒觀不爽匾額：光緒十五年間鳯山縣正堂李鑑（縣太爺）所敬立之匾額，用以表達神明赫赫在上，賞罰人間善惡功過，不會有分毫差錯。(攝影/Carter)
鎮殿千里眼、順風耳：每間媽祖廟必配祀的兩位將軍，旗津天后宮的鎮殿千里眼、順風耳將軍為泥塑所製，其精美的身形比例與神韻，在各地媽祖廟中是最為少見的。(攝影/Carter)
鎮殿千里眼、順風耳：每間媽祖廟必配祀的兩位將軍，旗津天后宮的鎮殿千里眼、順風耳將軍為泥塑所製，其精美的身形比例與神韻，在各地媽祖廟中是最為少見的。(攝影/Carter)
【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】

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