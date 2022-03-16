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2022大港開唱 金嗓搖擺世紀音浪

聯合新聞網 / 高雄畫刊
《大港開唱》每年3月於高雄舉辦，結合獨特的海港地景與人文特色，是全台規模最大的指標性音樂祭之一。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
《大港開唱》每年3月於高雄舉辦，結合獨特的海港地景與人文特色，是全台規模最大的指標性音樂祭之一。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)

【文/李定遠、圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau、責任編輯/葉三銘】

　　集結搖滾、另類、饒舌……等全台最酷炫樂團的第13屆「大港開唱」，3月26、27日在高雄駁二藝術特區接力熱演，金嗓歌王楊烈也將登台開金嗓，與金曲樂團滅火器搭檔，同樣是金曲台語歌后的曹雅雯則和台語嘻哈天團草屯囝仔共演，跨界飆唱讓樂迷期待值升到最高點，準備一起搖擺掀翻搖滾3月天。

10座主題舞台 跨界音浪最強來襲

　　「大港開唱」是高雄指標性音樂祭，今年以人生和音樂為主題，邀請獨立音樂、搖滾、流行POP、嘻哈電音等多組實力堅強的樂團與藝人，在高雄港區登台熱唱，與樂迷精彩互動。

　　充分利用港口開闊的環境優勢，創造出範圍大、舞台多的表演形式，成為大港開唱的特點。今年配合港灣地貌設置了10座大、小舞台，戶外大型主舞台以位在9號碼頭的「南霸天」，還有高雄流行音樂中心戶外廣場的「女神龍」互相對陣，雙舞台聯手掀起「沒有最強、只有更強」的強強音浪海嘯。其他包括位於倉庫的「海龍王」、「卡魔麥」，遊艇舞台「大雄丸」、在倉庫屋頂的「出頭天」、歌廳秀舞台「藍寶石」等，各具特色的主題舞台取名饒趣，配合不同樂風，整體演出突破創新、打造出讓樂迷難忘的聆聽體驗。

搖滾、龐克、流行、電音和嘻哈等眾多樂風匯集高雄大港，串連10個大小舞台區同步搖擺，吸引無數樂迷慕名朝聖。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
搖滾、龐克、流行、電音和嘻哈等眾多樂風匯集高雄大港，串連10個大小舞台區同步搖擺，吸引無數樂迷慕名朝聖。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
大港開唱邀請跨領域的樂團或藝人一起合作，交融出世代之間的化學變化，往往成為當年度討論度破表的經典現場。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
大港開唱邀請跨領域的樂團或藝人一起合作，交融出世代之間的化學變化，往往成為當年度討論度破表的經典現場。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
　　出場的超強陣容，包括?te壞特、滅火器、宇宙人、海豚刑警等人氣樂團，還有由大嘻哈時代選手們共同組成「大嘻哈時代ALL STAR」以及「大嘻哈時代南部囝仔」等近60組藝人。最是讓樂迷們津津樂道的是合作舞台，今年率先請來金嗓歌王楊烈攜手龐克搖滾「滅火器」樂團，滅火器大正從學生時代即與楊烈相識，他說：「烈哥的演唱風格很強烈，會因應烈哥做編曲的調整，相信會是一個充滿熟男魅力的演出內容。」，他同時也透露這次會追加客席樂手擴充編制，讓場面更盛大、畫面感更完整。而大港限定的「featuring客串舞台」也讓樂迷大呼過癮，包括台語歌姬李千那對陣「旺福」樂團的輕快搖滾，樂團「血肉果汁機」ft.炎亞綸、毀容姐妹會ft.蔡閨、宇宙人ft.蔡昌憲，跨越曲風與世代的夢幻合作，只有在大港開唱才能看到和聽到。

2022大港開唱將打造最能讓樂迷沉浸感享受音樂的軟、硬體規格，周邊也規劃讓人嗨玩不停的市集與活動。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
2022大港開唱將打造最能讓樂迷沉浸感享受音樂的軟、硬體規格，周邊也規劃讓人嗨玩不停的市集與活動。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
　　精彩陣容絕對要讓搖滾咖嗨翻外，更有吸引電音派對動物大遷徙的派對舞台「大雄丸」、DJ舞台「小港祭」，在海上航行的大雄丸舞台上，邀請包括宋芸樺、Freddy林昶佐、呂士軒、LINION、美麗本人等輪番登場，音浪海浪共同搖擺，話題度十足。小港祭則邀請「國語作業簿」主理人DJ Mr.SKIN賴皮規劃精彩的2日DJ演出，將以電氣狂潮制霸大港。

今年「大港宇宙」主題傳達大港開唱作為音樂祭所具有的品牌特色，與樂迷緊密連結。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
今年「大港宇宙」主題傳達大港開唱作為音樂祭所具有的品牌特色，與樂迷緊密連結。(圖片提供/大港開唱 攝影/Handerson Yau)
重磅樂團開啟大港元宇宙

　　2022年適逢大港開唱邁入13週年，從時下熱門的元宇宙概念做創意發想，推出「MegaVerse大港宇宙」的概念，強調：在真實世界無法擁有的，在MegaVerse裡都有可能。不同曲風的音樂和歌手匯集，與樂迷「大港客」緊密連結，形成一個龐大壯闊的「大港宇宙」。同時大港宇宙的範圍也延伸至周邊小旅行和線上活動，包括與「關鍵評論網」共同製作的鹽埕區生活地圖，讓大港樂迷一同逛逛鹽埕區商圈的知名店家、美食餐廳和酒吧等。活動也將與KKBOX Podcast合作一系列「大港開講」Podcast節目，邀請歷年曾參與大港開唱活動的工作人員及參與樂團等，大爆大港不為人知的秘辛，也將與深耕鹽埕區的「港都認識王」暢聊鹽埕港區歷史和文化風情。

　　精彩紛呈的舞台加上世紀組合的夢幻聯演，多樣化的周邊活動，讓大港開唱門票開賣立即秒殺，沒買到的民眾也別扼腕，屆時主舞台將同步網路直播，讓無法親臨的樂迷們，打開手機一秒就能親臨現場。超強陣容準備在春日翻動音浪了嗎？大港開唱與樂迷們約好：「今年春天，我們港邊見！」。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】

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