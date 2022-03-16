森山步道漫春光 新開放扇平園區玩賞多元生態

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、圖片提供/扇平、范義彬博士、責任編輯/李佩蓉】

高雄生態樂園又多一處！今年初「扇平森林生態科學園」重新開放，引起生態旅遊愛好者陣陣歡呼。而春天是扇平最繽紛的季節，梅、李、桃、杜鵑、山櫻花和茶花依序綻放，彩蝶穿梭蜜源翩然嬉遊，走進自然步道，還能與山羌、黃喉貂、山豬、台灣獼猴等動物不期而遇；3至4月的夜晚，生態池畔及山邊溝旁流光點點，成群螢火蟲閃爍飛舞，各種蛙類主導的夜間音樂派對正熱鬧登場…

扇平多元生態體系相當完整，3至4月走在自然步道或許能與山羌、藍鵲及紫斑蝶來個不期而遇！(圖片提供/扇平) 六龜綠色秘境

沿著荖濃溪東岸的台27線行駛，甩開車流轉進扇平林道，搶先進入今年元旦重新開放的「扇平森林生態科學園」。通過六龜分局森山檢查所後，幾乎已無來車，崎嶇不平的林道有種秘境探險的刺激感，深入海拔約750公尺的中央山脈南端支陵，暖溫帶闊葉林與扇平溪孕育豐富的生態樂園。

扇平曾是金雞納樹主要栽植區，山坡地闢建梯田，現今林業會館前的廣場就是早期的曬皮場。(扇平提供 Cindy Lee翻拍) 日治時期，扇平為京都帝國大學演習林的一部分，氣候環境適合金雞納樹生長，而金雞納樹的樹皮含有奎寧，可提煉治療瘧疾的特效藥，二次大戰期間，扇平因此成為栽種並研究金雞納樹的重要據點。光復後，扇平工作站持續相關研究，規劃為金雞納樹試驗場，後來奎寧可透過化學合成，試驗場即轉型為全方位的林業試驗研究，民國86年成立「扇平森林生態科學園」，隸屬林業試驗所六龜研究中心扇平工作站管轄，兼具林業試驗、自然生態研究及教育推廣功能，區域內共計有134種鳥類，包含10種台灣特有種，因此獲得「賞鳥者天堂」之稱。

「五木齋」為離地70公分的日式木構造格局，浴室還配備柴燒浴缸。入口角落留下裸露牆面，展示編竹夾泥牆構造。(攝影/Cindy Lee) 金雞納樹試驗場的舊日時光

高大綠蔭連綿成廊，「樹木標本園」種植巴拿馬草、喀什米爾柏、菲律賓貝殼杉、錫蘭橄欖等來自世界各地的植物，有如聯合國禮賓陣仗，列隊歡迎遊人。林道盡頭，「五木齋」靜靜佇立於高大挺拔的肯氏南洋杉下，幽靜雅緻。

「五木齋」原為京都帝大演習林場長的公務宿舍，1914年（大正3年）以台灣檜木、烏心石建成的日式建築，依然保存完整，榻榻米混合檜木的氣味凝結時光，走過起居室、臥室、餐廳、衛浴與前後走廊，彷彿還能窺見昔日場長的日常。

六角形的自慶堂是園區內最有特色的建築，內部展示林業試驗場的黑白老照片。(攝影/Cindy Lee) 園區內另一棟特色建築為「自慶堂」，民國41年貝絲颱風重創南臺灣，吹倒許多貴重闊葉樹，當時的分所主任鄭宗元認為應善用這些木材，但因交通運輸不便，決定就地建屋，六角形屋頂形似龜甲，象徵所在地「六龜」，曾用為禮堂和遊客中心使用，現在展出黑白老照片，留住金雞納樹試驗場的歷史。

上圖：橙螢。下左圖：台灣窗螢的幼蟲是陸生型，在捕食蝸牛。下右圖：春季常見的大端黑螢。(圖片提供/范義彬博士) 生態教室輕健行

深入探索扇平的自然生態，建議以林業教育推廣教育中心為起點，先認識園區內的動植物特色，接著從林業會館後方的土地公廟出發，走一圈園區自然步道。步道前段沿著清澈的扇平溪設置，經量水堰後轉入山林，高大闊葉林遮蔽陽光，林下處處可見野生的阿拉比卡咖啡樹，行至高點的觀景台略有展望，可在此稍作休息。

春天是扇平最繽紛的季節。(攝影/Cindy Lee) 園區步道的終點為扇平工作站後方的「竹類標本園」，此處是民國59年由竹類專家林維治分所長蒐集國內外各種竹子所設置，目前約有六十餘種竹類，包含可長到16層樓高、最大直徑45公分的巨竹。若時間和體力尚有餘裕，可續接森山健行步道至「藤川園區」，沿途為舒適和緩的上坡，可見早期珍貴樹種的小面積植栽區，例如：台灣肖楠、菲律賓貝殼杉等。

• 扇平森林生態科學園

電話：(07)689-1648

地址：高雄市茂林區茂林里茂林巷125號

時間：8:00~16:00，週一休園

入園方式：由於部分林道在雨季有無預警落石，目前僅限乾季（每年11月至隔年4月）適度開放，遊客可於入園前14天於園區官網「線上申請入園」提出申請。

網址：https://shanping.tfri.gov.tw

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】