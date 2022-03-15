消失的地平線 沉浸式劇場尋找客庄DNA

【文/李瑰嫻、圖片提供/六堆庄頭劇場、責任編輯/林子涵】

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或多或少我們都聽過「六堆」，但翻開地圖、用網路搜尋，卻找不出「六堆」究竟是哪裡？這個地圖找不到的區域，是跨越行政區的客家聚落，也是客家族群生命共同體的統稱。

高屏的客家長輩們，在大眾所熟知的的美濃、高樹、萬巒等地名以外，還能說出自己是屬於「前堆」、「後堆」、「先鋒堆」（另外還有「中堆」、「右堆」、「左堆」），彷彿擁有一個隱藏版的客庄地圖，深埋在300多年來的家族故事與宗教祭儀裡，如同世代傳承的客家DNA。

地理範圍涵蓋高屏兩地的「六堆」，在高雄以甲仙、六龜、杉林、美濃為代表；今年春天，「六堆庄頭劇場」將以廟埕、田野為舞台的互動式公演，邀請民眾一起入庄走春，解謎「六堆」文化意涵，也因此認識不同維度的高雄精神。

先鋒堆萬巒演出的《阿莉莉找魚記》以五溝水聚落為場域，表現孩子的玩耍和客庄節慶。表演團隊両両製造聚團，帶當地孩童探索在地文化和肢體律動。(圖片提供/六堆庄頭劇場) 「六堆」源於清代南部客家族群為了保鄉自衛，大規模集結組成「堆（隊）」，後於日本時期落實戶籍建立，原本為組織名稱的「六堆」，成為居住在高屏地區客家人的統稱。「六堆區域的跨度很大，從靠海的佳冬到靠山的美濃，家族規模也不一樣。」六堆庄頭劇場的策展人童鈺華說：「不過核心的文化概念就是『聚集』，從早期為了自衛，到近年為了抗爭興建美濃水庫而集結，還有各堆之間拜拜、掃墓等跨堆的聚集，桌面下有許多綿密的串聯活動。」舉凡大家族維繫禮制的「嘗會」，到農業互助的「交工」，六堆客族地理上分散，文化上卻又是一個整體。

舞蹈生態系創意團隊所製作，高樹順天宮廣場演出的《關》，在客閩原民等族群融合的高樹，藉由「石獅公」討論族群之間的關係。(圖片提供/六堆庄頭劇場) 客家委員會主委楊長鎮表示：「六堆跨越族群、地域的關係凝聚客家文化記憶，並保有高度文化認同長達300年，是台灣發展過程中珍貴且獨特的文化資產。」延續300多年歷史的六堆文化，客委會推動「六堆300」活動，舉辦客庄人文影像展、職人展演秀等，推出疊盤花祈福敬神等體驗，並請來六堆出身的主廚江舟航設計客庄饗宴，從視覺、實作和味覺等角度，帶來全方位的六堆體驗。

在廟埕、田野演一齣有客味的戲

社區互動式庄頭劇場，讓六堆人於舞台上再次聚首，9組劇團和9組在地社團組織的文化體驗團合作，規劃出為期一個月半的文化體驗和環境劇場演出。演出地點不在室內演藝廳，而是各堆的廟埕或田野間，戲劇內容還會配合地點特性推進轉移，打造最有客味的沉浸式演出。

表演家合作社的《菸葉飯》在邱添貴派下夥房演出，講述種菸時期集體勞動的家族故事，配合場域特色，展現層層遞進的劇情和場景。(圖片提供/六堆庄頭劇場) 「庄頭劇場以9個劇團9部戲作呈現，劇情從南客庄的常民文化取材，更邀集專業演員與當地素人演員同台，讓故事與地方文化更加融合，也是這次特色所在。」童鈺華說。像是在美濃慈聖宮前演出的《八音Reunion》由劇團小島旦和當地八音團合作，演出承接八音團的父子之間，衝突與親情的故事，也將再現當年反美濃水庫的場景；而以美濃古蹟「邱添貴派下夥房」為舞台的《菸葉飯》，劇團表演家合作社駐地觀察後，創造了關於菸草歷史與世代交替的劇本，兩位素人主演都是菸農子弟，演起戲格外真情流露。

音樂說唱《八音Reunion》由劇團小島旦製作，採用八音樂曲「大團圓」之名，英譯為Reunion、也包含再次團結、呼應客庄傳承的社會運動精神。(圖片提供/六堆庄頭劇場) 為打造最有六堆客庄味的故事，策展單位規劃綿長的駐地活動，讓客座劇團進行「六堆化」。劇團早在排練前就要先入庄，觀察體會村莊聚落的生活。童鈺華表示，庄頭劇場能實現，有賴地方上的村里長與文化先進鼎力襄助。「他們就像是地方的伯公（客家土地神），守護著大家。」她笑說：「像是協調場地、動用人脈推荐演出者、和地方藝文團體對接等，還有里長幫到後來，乾脆自己下場做演員。」素人演員也積極貢獻自己的生活經驗，把客語臺詞改得更生動，讓觀眾備感親切。

六堆庄頭劇場從4月9日到5月15日，在高樹、美濃、萬巒等九個庄頭實地上演，從演出者到觀眾，六堆居民與外來遊客，透過歡樂輕鬆的戲劇演出相聚一刻，共同感受南部客家人的文化脈絡，主辦單位也規劃6種旅遊體驗路線，帶遊客看戲兼客庄小旅行。透過六堆總動員的藝術嘉年華，期待融合當代內涵的客庄精神，在演出過後能延續下去，再跨下一個世代。

網站：六堆庄頭劇場：六堆300

臉書：六堆庄頭劇場 - Next300 尋找六堆dna

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】