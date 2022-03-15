「高雄餐桌發見計畫」—發現餐桌上高雄的魅力

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市政府觀光局、眺吧餐酒館、MU Seasonal Cuisine、責任編輯/葉三銘】

素有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》，宣布今年將高雄納入評鑑城市，讓高雄的主廚們無不摩拳擦掌，為摘星積極備戰。市府觀光局也推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，邀請60間獨具特色的餐廳一同推出美食地圖，帶領民眾遊走舌尖上的高雄，品味餐桌上港都精緻的美食，享受頂級餐飲服務。

餐廳「MU Seasonal Cuisine」運用得天獨厚的當季食材、農特產、香辛料與手法，讓顧客品嘗到高雄在地精神與文化，是餐盤再發現計畫的成員，也是米其林摘星的佼佼者。(圖片提供/MU Seasonal Cuiine) 將高雄在地美食推向國際

觀光局長周玲妏表示，美食往往是旅程中不可或缺的一部份，從在地人端上餐桌的食物料理，能夠發現城市之間各自展現的不同魅力。她說，觀光局陸續舉辦「高雄100百選美饌」、「決戰高雄肉燥飯爭霸賽」、「高雄鹽酥雞嘉年華」等競賽活動，目的就是要將高雄多元豐富、在地且有質感的美食推向國際。此次「餐盤發見計畫」活動，鎖定Fine Dining、餐酒館、日式燒肉、Speakeasy酒吧等主題，其中有結合華麗優雅、輕奢時尚，充滿南洋異國風，甫開幕就造成話題的網美餐酒館—漢來大飯店PAVO餐酒館；重新詮釋在地食材精神的漢來大飯店焰牛排館及焰鐵板燒；享受佳餚同時、還能一覽亞灣美景的Belon貝隆餐廳、隱身於高雄軟體科學園區內的LA ONE Café，是南台灣第一家獲法國外交部認證的法式餐廳等。

市府觀光局推出「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」，以特色餐酒館為主題，邀請60間獨具特色的餐廳，加入高雄美食地圖。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 不出國也能有世界級用餐體驗

提及Fine Dining一詞，指的是精緻餐飲，除了食物味道本身外；從擺盤裝飾到以客為尊的服務都包含在內。許多國際城市的餐廳，透過米其林三星評鑑，等於取得Fine Dining認證。高雄飲食文化豐富且細膩，近年越來越多Fine Dining在高雄餐飲界嶄露頭角，不單有主廚的絕佳手藝、用餐服務更傳遞著熱情的人情味，可望征服美食評論家們的味蕾；也擄獲他們的心，南方風味佳餚登上世界餐桌近在咫尺。

MU Seasonal Cuiine 春季新菜 。(圖片提供/MU Seasonal Cuiine) 加入餐盤再發現計畫的「眺吧餐酒館」以各國特色料理與台灣在地食材結合，迸發出新式創意料理，引領舌尖跨越國界。(圖片提供/眺吧餐酒館) 市府為米其林評鑑預熱暖身，邀集60間特色餐廳加入「食旅高雄！味蕾探索地圖」，包括：頂級和牛食材的癮燒精肉酒舖、GIRAR bar & restaurant餐酒館、Mini Enclave聚落酒吧、Gien Jia挑食餐酒館、MÚO Steakhouse直火柴燒牛排館、Le Bon Marché好市集手作料理餐廳、The Lookout Bistro & Bar眺吧餐酒館、高雄英迪格酒店的Pier No.1高空露天酒吧、THOMAS CHIEN RESTAURANT旗下品牌LA ONE Café、Kitchen歐陸廚房 、Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館、位於衛武營國家藝術文化中心內的STAGE 5景觀餐廳等，都是一時之選，每間餐廳的主廚料理資歷完整，實力雄厚，透過美食地圖推薦，先帶旅客們品嚐各家主廚精心準備的料理，用舌尖味蕾感受多樣的在地風味。

（左）跳吧餐酒館主廚藍祖榕。(圖片提供/眺吧餐酒館)（右）MU Seasonal Cuisine主廚楊彥希。(圖片提供/MU Seasonal Cuisine) 主廚們全心準備 米其林評鑑勢在必得

透過餐盤發見計畫，高雄大廚們對於備戰米其林三星評鑑相當具有信心，如何發揮高雄地域特色，讓傳統下港風味再發現，打造獨特的餐飲體驗，成為許多主廚的關注點。走訪擅長使用原住民食材演繹亞洲風格的「MU Seasonal Cuisine」，主廚楊彥希表示，希望以高雄精神為主軸，利用高雄各地區所產出的漁獲農特產、原住民食材與新住民料理等，用故事來敘述並演繹出多元的高雄式精緻料理。另一間「眺吧餐酒館」行政主廚藍祖榕，也說：「高雄的地域風格與台南古都相像，所蘊含的「台灣味」較為濃厚，像我們餐廳特別選用刈包、蔥油餅及潤餅等台灣知名小吃元素融入菜系，除了能引起國人對台灣文化產生共鳴，亦期望能留下更多記憶點。」

市府觀光局攜手高雄餐飲業者迎接米其林評鑑到來，透過「Bon Appétit ! Kaohsiung高雄餐盤發見計畫」以料理為高雄說故事，呈現餐廳特色與過人的烹飪巧思。歡迎遊客帶著美食地圖造訪高雄，來趟舌尖小旅行，享受融合視覺與味覺的港都美食饗宴。

下載「食旅高雄！味蕾探索地圖」https://khh.travel/file/2355/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】