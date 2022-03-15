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高雄 有你真好

聯合新聞網 / 高雄畫刊

　　時序來到3月，生機盎然的高雄，也是一座多元的城市，不同族群、年齡、文化在此地安身立命，讓這塊土地更豐富美好。

　　本期《高雄畫刊》介紹被熱愛高雄「黏住」的外籍人士、火車站前的「小南國」、為銀髮族辦展覽的15歲少女、以及創意推展客家DNA的劇團……故事的細節，讓我們對彼此有更多的包容與理解，也更為多元的生活方式感到驕傲。每位認真生活在這裡的高雄人，有你真是好！

　　不同的人彼此連結，打造出越來越精彩的生活。高雄有來自遼寧與運用普洱茶等創意湯底的鍋物飄香；高雄美食備戰米其林，迎向國際頂級路線；市定古蹟「旗津天后宮」和扇平園區，修復後近期又重新開放，不管是心靈的慰藉或野地的探尋，都能滿足。

　　再飛上天，拉遠一點看這個城市，穿梭鄉間的公車式小黃遞送著溫暖，共融公園中孩子歡笑聲此起彼落；大港開唱港邊掀起音浪，蜿蜒的愛河日夜擁抱著每個人。

　　3月號《高雄畫刊》不管你已經看完，或還沒看完，一定要在此跟你說聲：「高雄，有你真好」！

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.03】

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本期《高雄畫刊》介紹被熱愛高雄「黏住」的外籍人士、火車站前的「小南國」、為銀髮族辦展覽的15歲少女、以及創意推展客家DNA的劇團……故事的細節，讓我們對彼此有更多的包容與理解，也更為多元的生活方式感到驕傲。每位認真生活在這裡的高雄人，有你真是好！

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