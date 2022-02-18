庇護性就業添生力軍 喜憨兒打造高雄最大工場

【文/李瑰嫻、圖片提供/喜憨兒基金會、責任編輯/洪楙淳】

高雄最大的喜憨兒庇護工場，日前於和發產業園區正式揭幕，庇護工場提供心智障礙者烘焙工作訓練，在過程中從被服務者轉化為服務者，而新落成的工場將升級化產能，讓憨兒在更好的職場環境盡情發揮。

剛出爐的糕點傳來陣陣奶油香，伴隨著機器規律的聲響，師傅們忙不停，揉麵糰、包餡、送烤箱、包裝……埋頭製作今天要出貨給門市的麵包和點心。生產線上，有幾位比較不一樣的身影，動作可能不夠利索，卻按照步驟、有條不紊地把商品包裝得漂亮整齊。他們是工場內的庇護員工，領有智能障礙手冊的他們，以自己的雙手自食其力，從工作中傳遞每個生命獨一無二的價值。

高雄市長陳其邁、勞動部長許銘春、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍等人出席喜憨兒和發庇護工場的剪綵儀式。(圖片提供/喜憨兒基金會) 座落於高雄大寮和發產業園區的喜憨兒庇護工場，是喜憨兒基金會繼義式料理、創作料理、生機鍋物和喜歡你咖啡後，於去年底正式成立的高雄最大庇護工場，負責供應門市每日麵包糕點，製作喜餅、餐盒與電商產品。共300坪寬敞新穎的空間內，近18位全職庇護職員每天來打卡「上班」，另有6位憨兒工讀生，協助分發、包裝剛出爐的美味麵包，組裝喜餅禮盒。

「庇護工場和一般生產線不一樣，我們有就業服務員從旁協助庇護員工，注意他們的情緒和工作狀況，協助與其他員工溝通。」負責南區產銷的蔡佳容協理說。她表示，庇護工場的目的，是要訓練身心障礙者獨當一面，最終希望庇護員工能走入職場，擁抱更寬廣的未來。

庇護工場協助身心障礙者用雙手自食其力，希望透過工作訓練，讓他們能夠走入職場，獨當一面掌握生命價值。(圖片提供/喜憨兒基金會) 21歲的小婷是一名輕度身心障礙者，負責包裝餅乾、麵包、西點等。小婷剛到庇護工場時，因為和就服員不熟，許多事情不敢主動確認，導致工作品質無法達到要求，經就服員了解陪伴後，小婷逐漸進入軌道，連程序最複雜、最要求手指精細度的包裝吐司，也能夠迅速理解並完成，其他庇護員工有需要幫忙，也會挺身而出，工作中的小婷，彷彿長了一雙翅膀，有了擁抱夢想的力量。

「身心障礙的孩子參與工作勞動，最重要的是讓他們不要待在家裡，外出面對生活與人互動，可以激發他們的潛能，能力得到提升，生命也更有尊嚴。」蔡佳容說。庇護工場擁有完善的無障礙設施，庇護員工和一般員工彼此都要經過教育訓練，對缺乏社會經驗的身心障礙者而言，更容易作為跨出職場的第一步。

（上）法式芋泥乳酪派（下）精靈趣奇餅乾禮盒。工場內的庇護員工按照步驟、有條不紊地工作。最終將點心、商品包裝得漂亮整齊，完美呈現給顧客。(圖片提供/喜憨兒基金會) 工讀生阿成之前就曾在公司遭到歧視，很快就離職了，備感挫折的阿成以及父母，不知道該如何是好，直到他進入庇護工場接受訓練，過程中阿成不僅本分工作做得很好，還額外跟組長學習喜餅組裝、跑包裝機的工作。找到自己正確的位置，阿成好像開竅一般，變得獨當一面，現在他每天早上5點起床準備，轉乘四趟車準時上班，不畏辛苦努力工作的模樣，成為許多新進員工的榜樣。

庇護工場協助身心障礙者用雙手自食其力，而多元的教育訓練，尾牙和員工旅遊等活動，拉近他們與社會的關係，生活也變得更豐富。高雄市目前共有12家庇護工場提供170名身心障礙朋友工作機會，營業類型則包括餐飲、香皂、服飾製作、飲料及清潔服務等。而為疫情下艱苦經營的社會企業盡一份力量，政府也推出五倍券加碼方案，持振興五倍券至庇護工場消費，就會依五倍劵的額度現場加碼50％，鼓勵民眾透過消費做公益，支持身心障礙工作者成長，讓他們朝未來展翅高飛。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】