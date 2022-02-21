重返碼頭光年 開箱駁二的庫存記憶

【文/李瑰嫻、圖片提供/駁二藝術特區、責任編輯/李佩蓉】

面鄰寧靜港灣的古老倉庫群，數十年來陪伴打狗港從漁村蛻變，發展成航行世界的大港，也側寫高雄港在不同時代中，從繁華到回歸寧靜，沒落後的再起和轉型。漫長時光淬鍊，回顧駁二倉庫前身往事，20年來的改變和重生，讓駁二倉庫群以藝文的百變姿態，繼續支撐著城市的靈魂。

跟著老照片，搭乘時光機回到百餘年前的高雄港。1900年的哈瑪星一帶，是大船入港的熱鬧港口，街道上挑夫、水手交雜著不同語言和口音摩肩擦踵，隨著冒著白煙的火車進站，滿載貨物行駛西臨港線，商行間頓時堆滿了魚粉飼料、砂糖等進出口貨物，在日治時期建設下，搬運貨物，輸通有無，打狗港達到前所未有的繁榮光景。

戰爭結束，高雄港滿目瘡痍，港口建設重心也從哈瑪星移轉，歲月掩蓋了老倉庫回憶，直到20年前國慶煙火尋找場地時，才打開了這片高雄港的時光膠囊。

大義倉庫格局有別於另外兩區，規劃大小坪數空間作為藝術家與文創人才的進駐計畫的場域，並引入藝廊、職人品牌、餐飲休憩空間，成為多元的創意生活聚落。(圖片提供/駁二藝術特區) 駁二特區的「起家厝」，是P2倉庫、C5倉庫、月光劇場三棟倉庫，老屋堅實寬闊的結構，成為擁有無限可能性的創作場域。2001年駁二藝術發展協會成立，催生推動駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地，2006年市府文化局接手駁二營運，發展為集文創、餐飲、電影和各種展覽進駐的複合空間，南台灣新萌芽的藝文種子逐漸成長茁壯。

駁二特區由日人過去所築之鐵路西臨港線串接，位於蓬萊倉庫的「哈瑪星台灣鐵道館」，鐵道場景、軌道與火車模型結合劇場聲光效果，共同展演臺灣鐵道百年文明發展軌跡。(圖片提供/駁二藝術特區) 25棟倉庫，3大倉庫群，分別乘載不同歷史回憶。蓬萊、大勇及大義三大倉庫群，分別以連接道路命名，從大勇倉庫群起家後，接著納入特區版圖的蓬萊倉庫緊鄰哈瑪星百年鐵道園區，過去是被高牆圍繞的神秘地帶，從高雄關稅局和台糖公司取得使用權後，化身為一棟棟培力藝術、設計能量的多功能場域。重重高牆經拆除，舊西臨港線的紋理回歸眼前，2015年「哈瑪星駁二線小火車」在蓬萊區啟動，讓民眾搭乘復刻版迷你蒸汽火車，穿越港都百年風景。隨後「哈瑪星台灣鐵道館」、實驗劇場「正港小劇場」開放，藝文發信地再添一處。

最後回歸駁二版圖的大義倉庫群，和其他兩區的斜頂不同，擁有更寬闊的平頂挑高空間，市府將倉庫分隔成10〜100坪大小不等的空間單位，讓不同類型的品牌進駐，形成自成一格的工藝街區。而駁二的兩個計畫「文創人才駐市計畫」、「駁二藝術家駐村計畫」，也都是運用大義倉庫空間進行。

原本被塵封的陳舊倉庫與碼頭禁區，因為重新注入創意靈感，在舊與新的衝突中，迸發一股美好的生命力，構築出屬於海港城市的美麗文化與生活美學。(圖片提供/駁二藝術特區) 自藝術特區成立以來，到駁二參觀各類型精彩展覽，前進大港開唱搖擺3月天，以及參與精彩市集和活動……成為港都生活的人們，不可磨滅的共同回憶。曾經被遺忘的老倉庫走入高雄人的日常，形塑一種藝文和海風共存的生活態度。

夢想的腳步不停，高雄港灣的轉變也不止步於此，作為2022台灣設計展的主會場，未來駁二藝術特區將不再侷限於可視的25棟倉庫，而會成為蓬勃跳動的文創心臟，以輕軌、捷運、大港橋聯繫創意動脈，一邊串接高雄流行音樂中心，一邊延伸至哈瑪星、鹽埕歷史文化聚落，讓源源不絕的創意能量傳送到城市每個角落。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】