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招福抗疫 燈會小提燈「大吉虎」百變亮相

聯合新聞網 / 高雄畫刊
小提燈融入多樣創新設計，燈光使用三色發散式LED燈，利用設計燈罩製造五彩斑斕的效果。(攝影/林佳葦)
小提燈融入多樣創新設計，燈光使用三色發散式LED燈，利用設計燈罩製造五彩斑斕的效果。(攝影/林佳葦)

【文/Kyu、攝影/林佳葦、圖片提供/高雄市政府、責任編輯/洪楙淳】

　　帶著大吉虎逛燈會！今年台灣燈會推出超萌小提燈，可動式虎掌分別寫著「大吉」和「大利」字樣，既能夠手提遊燈河，也可放在家中當作閃亮小裝飾，既療癒又溫馨，平安吉利鬧元宵。

虎爺是台灣普遍的民間信仰，除具有平安鎮煞、驅除疫病的能力，民間也相信可以守護孩童平安，招來福氣與錢財。(攝影/林佳葦)
虎爺是台灣普遍的民間信仰，除具有平安鎮煞、驅除疫病的能力，民間也相信可以守護孩童平安，招來福氣與錢財。(攝影/林佳葦)
和超萌虎爺一起走春

　　每年燈會最萌亮點，首推免費發送的造型小提燈。迎接虎年到來，2022台灣燈會小提燈「大吉虎」，請來傳統廟宇常見的虎爺坐鎮，將原本威震八方的虎爺轉變為圓潤可愛的Q版造型，在疫情還未完全平息的時期，帶給大家抗疫療癒，福虎生風的祝福。

　　「虎爺」是傳統自然崇拜衍生而出的民間信仰，俗語說：「土地神轄山中虎」，古人認為老虎受土地神所管，後演變成為山神、土地神等神明座騎，以及王爺、媽祖出巡駐駕時的前導先鋒。人們相信被神明收伏的老虎具有神力，可保護人類驅逐癘疫、鎮邪除煞，於是尊稱他們為虎爺、虎將軍、下壇將軍等，成為廟宇內奉祀的神祇之一。

考量疫情期間許多人不便外出參加燈會，因此小提燈設計成在家中也能擺放，溫和可愛的樣貌，以及多樣化的供品小擺飾，給人精神上滿滿的療癒及安心感。 (圖片提供/高雄市政府)
考量疫情期間許多人不便外出參加燈會，因此小提燈設計成在家中也能擺放，溫和可愛的樣貌，以及多樣化的供品小擺飾，給人精神上滿滿的療癒及安心感。 (圖片提供/高雄市政府)
　　由交通部觀光局委託設計的「大吉虎」，可愛造型的提燈以虎爺為形象設計，讓大小朋友們開心出遊逛燈會，還能收招福防疫、出入平安的好彩頭。「這兩年生活受疫情影響，所以特別想到以虎爺做主題，為小朋友祈求平安健康。」提燈設計師林佳葦說。參考全台各地虎爺製作出來的大吉虎，採用豐滿圓潤的南方獅形象，可動式前腳舉起來，一雙虎掌分別寫著「大吉」、「大利」，搭配可愛的豆豆眼、紅鼻子，卡通外型平易近人。造型則師法神明化的虎爺，以毛筆的筆觸勾勒虎斑，還有一對精神抖擻的白眉毛，背後再加上虎爺的披風，看起來格外虎虎生風。

　　為元宵燈會帶來更多療癒驚喜，小提燈融入多樣創新設計，燈光使用三色發散式LED燈，利用設計燈罩製造五彩斑斕的效果，符合虎爺威風神氣的形象。也特別規劃兩用式造型，可愛小提燈拿回家後，把手可以攤開變成座檯，將虎爺放置於上，在預留的小孔插入小配件，就是能夠長久使用的討喜桌燈，此外雙面印製的茭杯還能夠拿來投擲，增添小物的互動樂趣，也讓孩子們在DIY組裝的過程中，學習到虎爺身上的民俗故事，以輕鬆有趣的方式，更深入了解台灣的傳統文化。

　　融入傳統台灣民俗，虎爺的供品和象徵意義製作成創意小配件，像是虎爺最愛吃的生肉、雞蛋，還有出巡時搭配的鞭炮和筊杯等。民間傳說中，虎爺是孩童的守護神，許多家長會帶著供品去求虎爺，保佑小孩能夠聰明伶俐，平平安安長大。另外跟隨在土地公身邊的虎爺，也被認為能帶來財富，因此配件中也設計了一枚銅錢，象徵一整年招財咬錢財源滾滾。

　　台灣燈會「大吉虎」小提燈只送不賣，掃QR code註冊個人專屬「燈會碼」，並選購「五行暢遊碼」，前20萬名幸運兒即贈小提燈一份。另外，主辦單位在元宵節當天將會於台灣燈會兩個燈區限量發送，也會贈送高雄市國小及幼兒園的每位學童一份「大吉虎」小提燈，讓孩子們可以開心平安過好年。

【請點標題連結2022台灣燈會在高雄_燈會碼到YouTube平台觀看】

• 領取地點：

衛武營展區i6、i7、i8服務中心、高雄捷運青埔站、大寮站、信義國小站。

• 領取日期：

2/14-2/15，每日14:00-21:00（信義國小站至19:00）

2/16-2/20，每日16:00-21:00（信義國小站至19:00）

2/21-2/28，每日16:00-21:00（僅在衛武營展區i7服務台）

• 請先至「台灣燈會防疫平台」註冊，選擇欲領取的地點及時段

https://tw-light.tw/mini-paper-lantern.html

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】

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