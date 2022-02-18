追光樂遊 一日交通玩樂攻略

【文/李定遠、攝影/曾信耀、圖片提供/高雄市政府觀光局、責任編輯/李佩蓉】

璀璨燈會除了讓市民引頸期待，也吸引各縣市遊客蜂擁而來，「2022台灣燈會在高雄」以愛河、衛武營雙會場為中心，高雄畫刊幫你抓重點，安排多姿多采的一日遊行程，掌握燈會期間交通管制，以及周邊人文風景與在地美味，寫下難忘的旅遊回憶。

鳳儀書院創建於清嘉慶19年，園區中設置許多逗趣可愛的Q版公仔，體驗區還提供官服出借，讓遊客扮演威武的官老爺。(攝影/曾信耀) 鳳山人文與小吃漫步 駁二碼頭海洋創意再發現

趁著台灣燈會到高雄走春，欣賞光之藝術盛會。衛武營、愛河灣雙主場恰巧跨越高雄東西兩端，賞燈是夜晚的重頭戲，白天就先到周邊景點鳳山、駁二蓬萊看古蹟、逛文創、吃美食，享樂豐富精彩的一日遊。

衛武營所在的鳳山，2百多年前就是行政中心及軍事要塞，雄偉高聳的城牆雖已不復見，還是可以從清代遺留的東便門、訓風砲台、鳳儀書院等遺址遙想當年，感受老城深厚的文化底蘊。從捷運大東站出發，租台YouBike，以兩輪的速度悠哉走逛老縣城，首先來到的是大東文化藝術中心，建築以清水模工法與三角玻璃帷幕交錯組成，薄膜式半透光天棚向外延伸，彷彿熱氣球般懸浮於半開放廣場，夜晚搭配燈光呈現奇幻的視覺效果。與藝術中心一路相隔的，是有著潺潺流水及綠樹成蔭的大東濕地公園，平靜無波的水塘和圍繞水畔高大蒼鬱的樹木上下成影，騎車穿越樹梢與流水，彷彿來到飄盪仙氣的忘憂森林。

大東文化藝術中心頂棚設計有如準備起飛的熱氣球，搭配清水模與玻璃帷幕建築體，創造奇幻繽紛的視覺。(圖片提供/MOOK) 往鳳山火車站方向騎行，人群簇擁著各種美味的鳳山小吃。鳳邑麵線是許多人從小吃到大的老店，濃稠麵線糊搭配大腸、肉羹，滑潤味濃料多實在，加點烏醋和香菜末更是讓人停不住口。還有一口一個的李記老店文進仔肉圓伯，滿滿油脂香的橋邊香腸攤，老字號的招牌美食幾個胃都裝不完。

飽餐後就到鳳儀書院、打鐵街走走，鳳儀書院創建於清嘉慶19年，是臺灣現存最大、最完整的古書院，走進歷史悠久的紅磚牆，紅磚白牆和閩式燕尾屋脊下，竟然出現讓人眼睛一亮的可愛公仔，透過這些Q版秀才的逗趣演出，讓遊客重溫當年清朝書生在書院中求學、縣官出巡的模樣。

從鳳山轉換場景，拿著五行暢遊碼，搭乘高雄捷運橘線，來到臨海的愛河灣。轉乘輕軌沿著駁二藝術特區漫遊，沐浴在明媚的陽光和海風下。先在輕軌駁二蓬萊站下車，日本時代老倉庫旁，迷你版小火車載著大小朋友穿梭往昔打狗驛，還有個哈瑪星台灣鐵道館用模型和鐵道場景，訴說駁二老故事。和蓬萊碼頭銜接的棧貳庫，在陽光下翩然起舞的白色旋轉木馬吸引眾人目光。方正高聳的老倉庫，集結美食料理、職人與文創品牌，隨時都有新鮮玩意等你發掘，周末還可搭乘渡輪，延伸腳步前往對岸旗津港。

下一站來到駁二大義站，綠意盎然的大義倉庫群氣氛為之一變，爬滿藤蔓綠枝的古老磚房內，進駐了五花八門的文創工坊和個性店鋪，創意壁畫有如戶外美術館。選間餐酒館或咖啡店，度過優閒的午後時光，也可到VR體感劇院，沉浸在栩栩如生的影音世界，以及到互動展演區實境探秘，潛入萬丈深海，展開絕地大冒險。

隨著夕陽逐漸西下，燈會期間會場周邊會變成限制車輛進入的友善行人徒步區，由於周遭幾無停車場，搭乘大眾運輸工具是最聰明的選擇！建議可多加利用「五行暢遊碼」，只要登入「台灣燈會防疫平台」完成註冊，取得專屬的「燈會碼」後，選購99元的「五行暢遊碼」即可於24小時內不限次數搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪及YouBike等，從白天周邊小旅行暢遊到夜晚，用一整天擁抱繽紛多彩的高雄魅力。

【請點標題連結 1日單色生活挑戰 紫白橙 妞妞意外解鎖新技能! 2022台灣燈會在高雄 到YouTube平台觀看】

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】