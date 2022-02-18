捕捉寶可夢x解謎 遊燈會玩轉虛實創意

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府文化局、高雄捷運公司、責任編輯/李佩蓉】

燈會除了散步遊燈海，在高雄智慧城，還有更多結合科技的創意新玩法。2022台灣燈會攜手「寶可夢GO」，舉辦全球城市限定的Pokémon Go Tour:Live，讓民眾邊捕捉寶可夢邊逛燈會。另外，高捷也推出實境解謎遊戲「鳳翼天翔」跟著劇情搭乘捷運，暢遊包含燈會現場等不為人知的高雄角落，沉浸虛實結合的創意新旅行。

「2022台灣燈會在高雄」與寶可夢合作，在愛河灣推高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站，預估將帶來可觀遊戲人潮。(圖片提供/高雄市政府文化局) 全球限定捕捉寶可夢主場，高捷實境遊戲逛燈會解謎題

在人手一機的5G時代，結合線上科技的創新賞燈遊程，逛2022台灣燈會變得更新奇有趣。超人氣手遊「寶可夢GO」與台灣燈會強強聯手，逛愛河灣與衛武營兩大燈區的途中，打開寶可夢APP會發現結合路線的虛擬補給站，邊遊燈河邊捕捉寶可夢，還有機會捕捉活動相關寶可夢，親子春遊的樂趣倍增。

不僅如此，今年高雄市特別爭取到2022年2月27日Pokémon Go Tour:Live年度活動主會場。「Pokémon GO Tour：城都地區」於2月26日結束後，隔天27日高雄將舉行有史以來第一場「Pokémon GO Tour：Live」活動，更多限定版活動和隱藏寶貝線上釋出，而全球只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市三座城市舉行。

除了新上市的完結篇「鳳翼天翔」，為因應遊客前來高雄觀光，高捷也推出優惠組合包，內含首部曲、二部曲及三部曲解謎遊戲包各一包，讓遊客玩得盡興。(圖片提供/高雄捷運股份有限公司) 除了捕捉寶可夢遊戲，高雄捷運也在燈會開幕之際，推出捷運官方實境解謎遊戲「三部曲：鳳翼天翔」。由高捷攜手市政府觀光局及知名遊戲設計廠商，推出實境解謎遊戲「首部曲：消失的車站」、「二部曲：青龍白虎朱雀玄武」、「Episode 2.5番外篇」後的完結篇。

透過充滿特色的人物、史詩般引人入勝的精采故事，「三部曲：鳳翼天翔」把整座高捷軌道周邊變成遊戲場，將捷運與輕軌各車站公共藝術、裝置及重要景點化為謎題。參與遊戲不需要智慧手機或網路，而是拿著解謎遊戲手冊和道具，運用邏輯推理經過數個高捷車站，逐一破關前進，闖關成功大約需4小時。

高捷表示，猜燈謎本就是燈會期間最應景的活動，實境解謎其實也是謎題的一種，強烈建議遊客燈會期間到高雄賞燈旅遊，能透過實境解謎包的遊戲導引，在高雄多停留一日，融入劇情享受解謎的緊張刺激情緒，解開隱藏在高雄捷運的未解之謎。

結合高雄捷運都市傳說、體驗行銷等概念的解謎遊戲，突破以往捷運僅是交通載具的傳統思維，開發出另一種新的觀光體驗旅遊模式，不僅讓觀光客身歷其境，也能增加沿線消費。高捷強調，實境解謎遊戲可多人參與，遊戲內含一張紀念版高捷24小時卡，而其他同行玩家，則可利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買 MeNGo五行暢遊碼QR code，無限次搭乘捷運、輕軌等5種運具。另外解謎團隊也私下透漏，除了正線題目(A級)以外，每一部曲其實都有偷藏彩蛋題(S級)，等待細心的玩家來破解！

實境解謎遊戲讓遊客跟著故事線索追查蛛絲馬跡，在高雄捷運沿線猜解謎題，融入劇情享受解謎的緊張刺激感，對捷運沿線的歷史文化也有更深度地探索。(圖片提供/高雄捷運股份有限公司) 從線上虛擬體驗到線下的實境解謎，虛實整合將為燈會帶來一加一大於二的效益，也呼應燈會運用數位科技導入智慧服務概念，走訪愛河灣及衛武營兩大燈區欣賞充滿設計巧思的光藝術作品，同時悠游在虛擬世界，雙倍魅力讓高雄的城市經驗更精采有看頭。

• 全球城市限定為Pokémon Go Tour:Live • 全球城市限定為Pokémon Go Tour:Live

• 高雄捷運實境解謎三部曲（完結篇）鳳翼天翔 • 高雄捷運實境解謎三部曲（完結篇）鳳翼天翔

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【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】