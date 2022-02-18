燈會防疫智慧升級 一碼在手五行暢遊
【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府觀光局、責任編輯/黃綉雯】
後疫時代，智慧科技讓逛燈會變聰明了！高雄市政府新開通「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費等燈會資訊，更推出全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆，前20萬名加贈虎爺小提燈，堪稱史上最強超值優惠！
首創燈會碼 一次囊括交通、活動、消費三大服務
「2022台灣燈會在高雄」數位再升級，跨年夜正式開通的「台灣燈會防疫平台」統合防疫實名、交通、活動、消費等服務系統，單一平台為民眾解決燈會出遊大小事，搭配合作商家超值優惠，透過登記個人專屬「燈會碼」，燈會期間只要一碼在手，即可行動防疫暢行高雄。
【請點標題連結2022台灣燈會在高雄_燈會碼到YouTube平台觀看】
高雄市從去年國慶焰火到跨年，接連舉辦國家級盛會，面對防疫與振興兩大挑戰，市府利用科技展現智慧城的防疫效率。「台灣燈會防疫平台」汲取去年活動的經驗累積，將功能強化升級。透過平台，可線上預約活動及報到，開啟現場LINE Beacon智慧導覽，掃描QR Code使用數位交通票證等。線上作業減少人與人接觸，並有效控管人流，讓民眾能安心便利地逛燈會。
利用行動裝置連結燈會防疫平台，輸入資料註冊後，每個人會得到一個「燈會碼」，這是個人專屬的數位通行證。燈會各項限定作品與活動展演可即時進行預約及報到，並於現場直接掃碼報到進場，既達到比現有防疫實聯制更高規格的實名制要求，又能享有快速通關的效率。
此外，防疫平台也導入國外行之有年的Beacon個人化智慧導覽體驗，這次是台灣燈會首次與LINE Taiwan（台灣連線公司）合作，將LINE Beacon導入戶外大型展演，數量近700顆，規模相當龐大。遊客進場前，只要將手機開啟藍芽及定位系統，現場Beacon設備會主動偵測遊客與作品的位置，即時傳送作品說明至手機，就像導覽員在身邊講解一樣。LINE Beacon訊息推播，還能告知燈會場域內，遊客所在位置最近的廁所、市集、服務台等，加上應景的「虎爺發紅包」抽獎活動，遊客看過的作品越多，獲得在地商家優惠好康的機會也越多。
高雄市府透過平台積極推動跨域整合，「燈會碼」只要花99元加價購，同一個QR Code即可進化為「五行暢遊碼」，享高雄市捷運、輕軌及公車公眾運輸24小時內無限次搭乘，還有2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，持行動裝置即可包辦出遊大小事，並享有活動、消費等各項優惠。為鼓勵民眾使用，市府祭出加碼好禮，前20萬名加送超萌的「大吉虎」虎爺小提燈，讓大家帶著提燈出遊，同時祈福防疫抗煞大吉大利。另外超過千家橫跨餐飲、伴手禮、百貨、旅宿等在地商家也加入平台行列，超過120萬份的優惠折扣，代表高雄120萬分的心意，燈會期間玩好玩滿！
市府更與LINE熱點、一卡通公司合作，推出「全高雄優惠券」，結合LINE Beacon技術，遊客賞燈即可參加「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動，欣賞一件燈會作品，就抽一次紅包。這代表高雄120萬分心意的優惠券，不限燈會場域店家，全高雄玩透透都可使用。
運用科技達成各種人性化需求，也是「2022台灣燈會在高雄」最大的特色，新的一年到來，高雄邀請全台遊客親自見證史無前例的防疫智慧新燈會，以及這座城市的美好與創新能量。
燈會碼預約網址：https://reurl.cc/Vj8bDA
【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言