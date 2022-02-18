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燈會防疫智慧升級 一碼在手五行暢遊

聯合新聞網 / 高雄畫刊
全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆。(攝影/Carter)
全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆。(攝影/Carter)

【文/李定遠、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府觀光局、責任編輯/黃綉雯】

　　後疫時代，智慧科技讓逛燈會變聰明了！高雄市政府新開通「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動、消費等燈會資訊，更推出全國唯一串聯五大公共交通運具的「五行暢遊碼」，只要一碼在手即可24小時內五大運具搭到飽或享優惠，暢遊燈會更輕鬆，前20萬名加贈虎爺小提燈，堪稱史上最強超值優惠！

透過防疫平台可精進實名制，追蹤掌控人流，即時訊息推播和活動預約管控人流，智慧導覽與無接觸乘車減少人與人接觸機會。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
透過防疫平台可精進實名制，追蹤掌控人流，即時訊息推播和活動預約管控人流，智慧導覽與無接觸乘車減少人與人接觸機會。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
首創燈會碼　一次囊括交通、活動、消費三大服務

　　「2022台灣燈會在高雄」數位再升級，跨年夜正式開通的「台灣燈會防疫平台」統合防疫實名、交通、活動、消費等服務系統，單一平台為民眾解決燈會出遊大小事，搭配合作商家超值優惠，透過登記個人專屬「燈會碼」，燈會期間只要一碼在手，即可行動防疫暢行高雄。

【請點標題連結2022台灣燈會在高雄_燈會碼到YouTube平台觀看】

　　高雄市從去年國慶焰火到跨年，接連舉辦國家級盛會，面對防疫與振興兩大挑戰，市府利用科技展現智慧城的防疫效率。「台灣燈會防疫平台」汲取去年活動的經驗累積，將功能強化升級。透過平台，可線上預約活動及報到，開啟現場LINE Beacon智慧導覽，掃描QR Code使用數位交通票證等。線上作業減少人與人接觸，並有效控管人流，讓民眾能安心便利地逛燈會。

賞燈遊客請先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後，取得個人專屬「燈會碼」，可用於線上預約限定作品與活動參觀，達到防疫實名制要求。(攝影/Carter)
賞燈遊客請先上「台灣燈會防疫平台」註冊，完成資訊登記後，取得個人專屬「燈會碼」，可用於線上預約限定作品與活動參觀，達到防疫實名制要求。(攝影/Carter)
　　利用行動裝置連結燈會防疫平台，輸入資料註冊後，每個人會得到一個「燈會碼」，這是個人專屬的數位通行證。燈會各項限定作品與活動展演可即時進行預約及報到，並於現場直接掃碼報到進場，既達到比現有防疫實聯制更高規格的實名制要求，又能享有快速通關的效率。

針對外縣市及想搭乘大眾運輸前往燈會的民眾，可以99元上網加購，將燈會碼進化為專屬「五行暢遊碼」。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
針對外縣市及想搭乘大眾運輸前往燈會的民眾，可以99元上網加購，將燈會碼進化為專屬「五行暢遊碼」。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
　　此外，防疫平台也導入國外行之有年的Beacon個人化智慧導覽體驗，這次是台灣燈會首次與LINE Taiwan（台灣連線公司）合作，將LINE Beacon導入戶外大型展演，數量近700顆，規模相當龐大。遊客進場前，只要將手機開啟藍芽及定位系統，現場Beacon設備會主動偵測遊客與作品的位置，即時傳送作品說明至手機，就像導覽員在身邊講解一樣。LINE Beacon訊息推播，還能告知燈會場域內，遊客所在位置最近的廁所、市集、服務台等，加上應景的「虎爺發紅包」抽獎活動，遊客看過的作品越多，獲得在地商家優惠好康的機會也越多。

防疫平台導入LINE Beacon服務，透過定位系統以及簡訊推送的方式，以智慧導覽取代人工導覽，降低人群接觸風險，也創造更多元導覽內容。(攝影/Carter)
防疫平台導入LINE Beacon服務，透過定位系統以及簡訊推送的方式，以智慧導覽取代人工導覽，降低人群接觸風險，也創造更多元導覽內容。(攝影/Carter)
　　高雄市府透過平台積極推動跨域整合，「燈會碼」只要花99元加價購，同一個QR Code即可進化為「五行暢遊碼」，享高雄市捷運、輕軌及公車公眾運輸24小時內無限次搭乘，還有2次渡輪及YouBike前30分鐘免費優惠，持行動裝置即可包辦出遊大小事，並享有活動、消費等各項優惠。為鼓勵民眾使用，市府祭出加碼好禮，前20萬名加送超萌的「大吉虎」虎爺小提燈，讓大家帶著提燈出遊，同時祈福防疫抗煞大吉大利。另外超過千家橫跨餐飲、伴手禮、百貨、旅宿等在地商家也加入平台行列，超過120萬份的優惠折扣，代表高雄120萬分的心意，燈會期間玩好玩滿！

　　市府更與LINE熱點、一卡通公司合作，推出「全高雄優惠券」，結合LINE Beacon技術，遊客賞燈即可參加「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動，欣賞一件燈會作品，就抽一次紅包。這代表高雄120萬分心意的優惠券，不限燈會場域店家，全高雄玩透透都可使用。

「大吉虎」虎爺小提燈，象徵新的一年抗煞除疫、大吉大利。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
「大吉虎」虎爺小提燈，象徵新的一年抗煞除疫、大吉大利。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
　　運用科技達成各種人性化需求，也是「2022台灣燈會在高雄」最大的特色，新的一年到來，高雄邀請全台遊客親自見證史無前例的防疫智慧新燈會，以及這座城市的美好與創新能量。

燈會碼預約網址：https://reurl.cc/Vj8bDA

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.02】

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