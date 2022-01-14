社會住宅 打造青年安居新未來

【文/李定遠、圖片提供/高雄市都發局、責任編輯/林子涵】

晶圓龍頭台積電、半導體材料供應商默克等大廠陸續宣布投資高雄，許多人也對「來高雄安居」充滿盼望。為實現居住正義，高市府和中央聯手積極籌建社會住宅，規劃增加10倍的社宅量，在3至5年後達成1萬戶的目標。高雄社宅分布於三民、左營、鳳山、楠梓等環境地點均優質的地區，讓弱勢、年輕朋友享有更好的居住生活。

走進2020年完工招租的「前金大同社會住宅」，盎然綠意圍繞，房舍嶄新明亮，環境舒適宜人，住宅內家電家俱一應俱全，月租金只要7,500元含管理、維護及公共費用，一只皮箱即可入住。社區樓下就有托嬰中心及社區照顧關懷據點，周邊又鄰近捷運、學校及醫院，開放申請後，30戶青年戶、2戶警消戶、16戶長青戶旋即被搶訂一空。

青銀共居的社宅，住戶彼此之間有更多的連結，圖為高雄市「前金大同社會住宅」。(圖片提供/高雄市都發局) 「因為是青銀共居，住戶會彼此互相幫忙，也會幫忙倒公共空間的垃圾、澆花。孩子們習慣下午時間在一樓的「好客廳」寫作業，鄰居爺爺奶奶就會幫忙照看。特別是我們有共餐聚點，老中青時常一起煮飯用餐，冬至還會吃湯圓，舉辦各種活動。」在場受訪的辛小姐笑說：「住在這裡，人跟人之間彼此有更多的情感連結，大家在分享的過程中變得更富有了。」

在施工中的苓雅區「凱旋青樹」共有245戶，規劃約40%以上戶數提供給弱勢戶，另外60%戶數則將租給大學生與年輕受薪階級等一般戶。(圖片提供/高雄市都發局) 高市府X中央聯手 布局高雄社宅

所謂「社會住宅」，是由政府蓋房子出租給民眾、或由政府承租民間的空屋轉租給民眾的住宅，與過去以出售為主的國民住宅不同，社會住宅「只租不售」，不僅提供高齡者、身障、單親弱勢者安居，也讓產業進駐高雄所衍生的企業員工、以及青年市民等居住需求能被滿足。

高雄市1萬戶社會住宅興建計畫。(圖片提供/高雄市都發局) 高市社會宅計畫由市府與中央分進合擊，由中央規劃興辦15處計7,715戶、由市府規劃興辦3處計2,814戶社會住宅，把「2年當4年」積極布局，已在 2021年底近半數發包，預計3至5年後陸續完工啟用，提供超過1萬戶社會住宅。其中正在施工中的245戶苓雅區「凱旋青樹」，預計於今年6月中旬完工，下半年辦理招租。

針對招租規定，市府也配合使用需求不斷修正及調整政策，如放寬青年承租條件，研議「分級租金制度」、「青年及長者安居專案」，讓有限的社會住宅資源，能確實保障租屋市場弱勢及需要安家的年輕人。

社會住宅提供優質的居住空間，托嬰中心、幼兒園等設施，滿足年輕家庭托育需求及基本生活機能，為青年世代打造「有溫度的家」。(圖片提供/高雄市都發局) 剛出社會的年輕人，往往面臨無法負擔購屋頭期款及房貸支出的難題，為了有效減輕年輕族群的負擔，由政府興建社會宅當房東，讓他們能夠以市場租金行情的7至8折，入住優質的居住空間和生活環境。衡量青年的租金負擔能力，社宅以套房、一房型為大宗，符合現今小家庭組成及居住型態，入住者不僅享有比市價更便宜的房租，最長可以住6年，安居樂業同時，也能安心存下購屋的第一桶金。

高雄市政府多管齊下實現居住正義。(圖片提供/高雄市都發局) 除興建社宅，市府也採多元方式整修活化閒置資產，像「前金大同社會住宅」即是由警察宿舍活化重修；未來在亞洲新灣區，也將公開徵求以公辦都更方式興辦亞灣智慧公宅，撙節市庫創造公私雙贏。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】