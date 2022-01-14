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黃金年代的鶴宮寓 重塑大港埔回憶

聯合新聞網 / 高雄畫刊
門口上方「鶴宮大旅社」金黃色字體是當時的招牌，在拆除之際才發現它完美隱身於建築中，經清理後恢復以往的輝煌色彩。(圖片提供/MOOK）
門口上方「鶴宮大旅社」金黃色字體是當時的招牌，在拆除之際才發現它完美隱身於建築中，經清理後恢復以往的輝煌色彩。(圖片提供/MOOK）

【文/黃雨柔、李瑰嫻、圖片提供/MOOK、責任編輯/葉三銘】

　　位於高雄捷運美麗島站旁的一座優雅白色公寓，彷彿隔絕了中正四路車水馬龍的喧擾，散發著自成一格的慢步調，這座結合旅宿和咖啡的「鶴宮寓」由60年老屋改建，前身是留駐高雄人往昔記憶的「鶴宮大旅社」，歷經時代變遷，如今在年輕世代經營下，展現復古與設計感結合的新風貌。

與往昔光陰的空間對話

　　高雄市新興區舊稱「大港埔」，在經濟起飛的60年代，是繼鹽埕後「新」起的「興」盛地域，街廓以高雄火車站為中心開展，在老一輩市民心中可說是高雄早期的「蛋黃區」。

　　鄰近人潮如織的火車站，曾有無數旅人在鶴宮大旅社留下足跡，建於1958年的三層樓建築，原為一名建築師的自住宅，1960年代擴建了4樓空間後，轉為旅社接待旅客。旅社歇業後，老屋陸續作為火鍋店及出租套房營業，漸漸被淡忘在時光洪流中。

二樓大客廳、三樓廚房空間營造出能共同歡聚的場域，並提供懷舊小點心和臺灣茶，旅客能夠小酌飲品和下酒菜，盡情享受館內的夜晚時光。(圖片提供/MOOK）
二樓大客廳、三樓廚房空間營造出能共同歡聚的場域，並提供懷舊小點心和臺灣茶，旅客能夠小酌飲品和下酒菜，盡情享受館內的夜晚時光。(圖片提供/MOOK）
　　2016年，2位年輕人Nato及Trista發現了這幢因多次改裝，而斑駁破損的老房子，他們愛上老場域散發出屬於大港埔時代浪漫朝氣的氣息，花費大量心力整修，順著老屋原有氣質，再加上現代簡潔俐落的設計元素，重新裝修成結合住宿與咖啡店的鶴宮寓。

鶴宮寓一樓咖啡空間「龜時間」，使用南臺灣在地小農栽種的有機蔬果烹調季節餐點，甜點也講究低糖天然，友善環境。(圖片提供/MOOK）
鶴宮寓一樓咖啡空間「龜時間」，使用南臺灣在地小農栽種的有機蔬果烹調季節餐點，甜點也講究低糖天然，友善環境。(圖片提供/MOOK）
　　鶴宮寓一樓為咖啡廳「龜時間」，二至四樓為旅宿空間。擁有客廳、書房和廚房等舒適公共空間。比起一般旅館，鶴宮寓更像是回到家一般讓人放鬆自在，花點時間在書房挑本好書閱讀，或和其他旅客在客廳分享談天，似乎更接近與感受在地生活節奏，與高雄這座城市產生情感連結。

　　原本的室內格局翻修時都被留存下來，以日本昭和時代和洋折衷的設計樣式統合風格，讓舊格局與新建材和平共存。住宿空間以大量木頭材質打造，保留一樓出入口大門及磨石子舊樓梯，並特意將天橋下房型放入復古的圓弧型天花板設計，讓來住房的客人彷彿重回往日時光，溫暖燈光和木質的香氣，更喚起猶如居家的舒適怡然。

重現天橋拱頂的「天橋下」雙人房型，是唯一沒有電視的房間，讓住客能靜心閱讀或享受音樂。(圖片提供/MOOK）
重現天橋拱頂的「天橋下」雙人房型，是唯一沒有電視的房間，讓住客能靜心閱讀或享受音樂。(圖片提供/MOOK）
鶴宮寓與日本「山鳩舎」合作推出的「千年萬年room」。以千年鶴、萬年龜寓意長壽及綿延之意，讀者不妨親自來感受體驗。(圖片提供/MOOK）
鶴宮寓與日本「山鳩舎」合作推出的「千年萬年room」。以千年鶴、萬年龜寓意長壽及綿延之意，讀者不妨親自來感受體驗。(圖片提供/MOOK）
與世界藝術家合作 連結高雄在地情感

　　鶴宮寓與來自世界的藝術家合作部屋提案「誰的房間？計畫」，讓每間客房都擁有獨特設計概念。2020年與日本「山鳩舎」合作，推出以千年鶴、萬年龜為主題的「千年萬年room」，是一間沒有時間概念的房間，入住的旅人可以在這裡享受悠悠的永恆時光。與插畫家 Hsiao yu 合作的STAYABLE ART PROJECT（宜居藝術計劃），在上下舖房型的牆面繪上Hsiao yu在西伯利亞鐵路旅途中的美好風景，為空間賦予了旅行的雀躍想像。

一道道現作料理傳達在地食材原味，菜單設計也會依季節調整，以當令食材變化出多樣餐點。(圖片提供/MOOK）
一道道現作料理傳達在地食材原味，菜單設計也會依季節調整，以當令食材變化出多樣餐點。(圖片提供/MOOK）
　　走下至一樓，空間則以木材和日常老件打造，是散發悠閒京都風的咖啡店「龜時間」。餐點請日本知名料理家篠原有紀子共同設計，使用在地農產品製作時令佳餚，推廣「由產地直達餐桌」的飲食理念，讓來訪客人能品嚐到天然鮮食美味。糕點部分經過長時間反覆試作，巧妙設計出美味與健康兼具的風味甜品，主廚盡量以蔬果自有甜度取代糖份、日本菜籽油或椰子油取代奶油，也以豆漿取代牛奶，不僅清爽宜人，純素者亦可以自由享用。

　　在設計中轉化重生，鶴宮寓別出心裁地為旅客聯繫在地情感，讓人看見往昔美麗島的優雅浪漫。

• 鶴宮寓

地址：高雄市新興區中正四路41號2樓

電話：07-201-1988

網址：https://hokhouse.com/

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】

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