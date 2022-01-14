2022高雄跨年晚會攜手業界 首創雙無線、雙製播！

【文/Kyu、攝影/頼建宇、Carter、圖片提供/高雄市政府、責任編輯/黃綉雯】

你參加過的跨年晚會是什麼模樣？2022高雄跨年完全顛覆過往的經驗。

迎接即將登場的「2022台灣燈會在高雄」，高雄跨年定位為台灣燈會的「會前會」，以天馬行空的創意挑戰極限，除集結4金卡司，更首次攜手國內兩大無線電視台民視及華視，打造雙舞台精彩節目。新科技、新模式，觀眾不用為了選擇會場傷腦筋，在電視網路即可同步欣賞精采盛會，在跨年電視轉播史上寫下里程碑。

雙無線雙製播 打造史上最誇張視聽饗宴

「2022台灣燈會在高雄會前會－雙舞台跨年晚會」首開雙舞台、雙製播模式，搭配線上多元平台同步轉播，讓觀眾跨越時空限制，無論打開電視、使用手機，或是透過廣播，都能享受全方位音浪饗宴。

呼應台灣燈會打造衛武營、愛河灣雙場域，今年高雄跨年晚會也「成雙成對」，以「蓬萊舞台」與「高流舞台」雙舞台為燈會暖身。我國海軍今年史無前例加入跨年行列，派遣雙軍艦、精兵坐鎮海岸，展現守護臺灣的決心，高雄跨年蓬萊舞台設計更結合2艘軍艦打造而成，觀眾也藉此機會向一直守護臺灣的海軍致敬。

2022高雄跨年晚會由華視與民視合作製播，12/31 19:00起雙舞台同步直播。(攝影/Carter) 雙舞台分別由民視及華視製播，蓬萊舞台邀請陳零九、邱鋒澤、安心亞、郭書瑤等人氣歌手輪番登場，壓軸演出由搖滾教父伍佰&China Blue陪大家倒數迎新年。高流舞台以愛河灣為背景，包含創作型樂團棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水、「金馬獎最佳原創電影音樂獎得主」法蘭、蕭秉治等現場演奏熱唱，多元演出風格讓觀眾感受南台灣豐沛的創作能量。

高市府將打造雙舞台—「蓬萊舞台」與「高流舞台」，邀請20組以上的「4金卡司」熱情演出。(攝影/Carter) 「只有小朋友才要做選擇！」過去各縣市跨年活動為單一製播單一收看模式，隨著網路科技發達，2021年高雄國慶焰火轉播即「升級」至單一製作多元收看，市府在經驗累積成熟的基礎下，跨年晚會再晉級，領先全國首次採雙重製作、雙重收看，讓民眾能夠透過螢光幕身歷其境，同步欣賞兩個舞台，雙重觀看精彩加倍。

新科台語金曲歌王許富凱和台語歌手兼主持人蔡昌憲，在蓬萊舞台和高流舞台異地共演合唱《棉照被》，展現零時差的精采演出。(圖片提供/高雄市政府) 高雄市政府表示，今年首創雙製作多元互動，加上多視角多收看平台，一方面是充分發揮5G科技帶來的創新效益，另一方面也要感謝兩間無線電視台，願意與高市府一起冒險挑戰新科技、新模式。高雄日益完善的5G AIoT網絡，透過轉播充分發揮「高速度」「低時延」「多連結」的優勢，讓觀眾享有最佳視聽體驗，這次市府也協調兩大製播單位，利用5G科技雲連線，新科台語金曲歌王許富凱在蓬萊舞台，台語歌手兼主持人蔡昌憲在高流舞台，彼此隔海異地共演合唱《棉照被》，展現零時差的精采對唱，蓬萊及高流舞台觀眾在全國見證下共同倒數迎新年，展現高雄轉型新創智慧城市的野心。

市府攜手兩大無線電視台開拓多元收視通路，民視無線台、民視第一台、華視主頻、華視教育體育文化台、公視主頻及公視3台同步電視轉播，網路直播由中華電信MOD及Hami Video帶來多視角畫面，讓觀眾直擊蓬萊雙軍艦舞台坐鎮海岸的震撼，並俯瞰高流舞台做為國際級音樂文化地標的魅力。串流平台LINE TODAY及yahoo!tv也加入同步直播行列，再加上市府現有網路平台官方Facebook以及高雄市政府YouTube等，滿足行動世代隨時隨地收看不受限，輕鬆觀看精采節目，無論身在何處，都能突破地域限制，在海景第一排精準捕捉倒數感動時刻。

跨年晚會讓高雄智慧城市的口碑再下一城，緊接著「2022台灣燈會在高雄」也將推出首創的智慧燈光系統，從大型活動到城市生活、醫療、農業等應用服務，高雄市充分展現「科技讓生活變得更好」，把智慧城市共創的精神推展到每個角落。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】