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高雄國際貨櫃藝術節照耀愛河灣 探索生活新宇宙

聯合新聞網 / 高雄畫刊
《2021高雄國際貨櫃藝術節》藉由類貨櫃媒材的使用，保存了貨櫃的靈魂，也翻轉了貨櫃過往的厚重感。(攝影/Studio Millspace)
《2021高雄國際貨櫃藝術節》藉由類貨櫃媒材的使用，保存了貨櫃的靈魂，也翻轉了貨櫃過往的厚重感。(攝影/Studio Millspace)

【文/林子涵、攝影/Studio Millspace】

　　今年《高雄國際貨櫃藝術節》不存在「貨櫃」！是的，細看作品中，其實沒有運用到完整的貨櫃，反倒是以圍籬、波浪板、塑料及鋼構物件甚至牆面的方式，將「貨櫃」傳達出來。

　　「其實也是疫情的因素，造成貨櫃取得不易」策展人崔綵珊說，全球缺料缺櫃，激發「不存在的貨櫃」的意象，已經第11屆的貨櫃藝術節也在這樣的契機中昇華，更強調「貨櫃本身的靈魂」。今年主題「范布倫之星」，呼應著「2022台灣燈會在高雄」的光芒，也詮釋著每個人對外太空、虛構與現實、定位與探索的想法。

英國團隊邱維煬（Foster+Partners）x QIU作品〈謐静立方〉呼吸般的有機光線設計，在夜裡就有如一座漂浮半空中的星際太空船。(攝影/Studio Millspace)
英國團隊邱維煬（Foster+Partners）x QIU作品〈謐静立方〉呼吸般的有機光線設計，在夜裡就有如一座漂浮半空中的星際太空船。(攝影/Studio Millspace)
　　作品〈謐静立方〉打造發光的半透明立方體，觀眾可以走入，成為作品光影的一部分。黑暗中發散光芒的「貨櫃」，在靜謐中兀自散發神秘的氣息。作品〈我們都住在黃色潛水艇〉，創作者「南藝大建築所B群」真的住在作品裡，在廚房、客廳、露臺等小空間中盥洗、睡覺，「也許有一天，大家會突然發現，這樣生活還挺不錯的！」

　　〈時空口〉作品主體旁設置了一道門，傍晚時刻，陽光打在主體，地板上會有一道影子，參觀者可以順著影子彷彿沿著時光隧道，進入到時空口的結構當中，象徵穿越心中的宇宙。

　　「我是英劇福爾摩斯劇迷沒錯！」策展人笑說。劇中大偵探以「范布倫之星」破案，雖為虛擬的星體，卻給人許多想像和嚮往，在本次的展覽中，「貨櫃」的概念更加彰顯了，有如疫情生活中，無法出國、無法群聚時，旅遊探索與和人連結，反而成為眾人的頭條大事。

〈我們都住在黃色潛水艇〉以披頭四的名曲〈黃色潛水艇〉為靈感，讓深海中的潛水艇化身航向星際的太空梭。(攝影/Studio Millspace)
〈我們都住在黃色潛水艇〉以披頭四的名曲〈黃色潛水艇〉為靈感，讓深海中的潛水艇化身航向星際的太空梭。(攝影/Studio Millspace)
　　除了〈謐静立方〉、〈我們都住在黃色潛水艇〉和〈時空口〉三大作品，其實展區還有和貨櫃幾乎等比例的主題牆面、包覆銀色鏡面的太空休息站〈服務台〉。策展人透露，觀看主題牆面最佳的角度，是從愛河灣新興景點大港橋上看：「它本身是二戰留下來的防空洞，但經包覆後，從橋上看起來就像發光的貨櫃體」。

銀色鏡面的太空休息站〈服務台〉，星際感十足，也是拍照和取景的熱點。(攝影/Studio Millspace)
銀色鏡面的太空休息站〈服務台〉，星際感十足，也是拍照和取景的熱點。(攝影/Studio Millspace)
主題牆面背後其實具歷史韻味的二戰防空洞，透過大港橋隔水觀看，貨櫃漂浮感十足。(攝影/Studio Millspace)
主題牆面背後其實具歷史韻味的二戰防空洞，透過大港橋隔水觀看，貨櫃漂浮感十足。(攝影/Studio Millspace)
　　太空休息站包覆著銀色鏡面，在陽光底下，能拍出作品的虛實，看到光影折射產生的波浪感，讓「台灣燈會在高雄」平行展─《貨櫃藝術節》就算是白天去，也同樣有梗。

　　貨櫃漂浮在海上，《高雄國際貨櫃藝術節》則藉著「貨櫃」，運送各種新生活的點子到我們的腦海，讓想像力漫射在時空的航行之中。

• 2021高雄國際貨櫃藝術節(2022台灣燈會在高雄平行展)

時間：2021年12月25日～2月28日

地點：蓬萊商港區 9號露置場

網站：https://www.kmfa.gov.tw/2021ContainerArt/index.html

粉絲專頁：高雄貨櫃藝術節

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】

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