美濃水日常 水蓮食趣小旅行

【文/李曉萍、攝影/Carter、責任編輯/李佩蓉】

你對美濃的印象是什麼呢？除了可以大啖粄條、體驗客家藍衫及DIY彩繪油紙傘外，現在還可以帶著小朋友來趟一日農夫的體驗喔！穿著促咪的青蛙裝入水洗野蓮，親手採下色澤橙橘的番茄，用雙手體驗豐收，與孩子一起用雙腳感受土壤的溫度，還能品嚐產地特有的野蓮麵包，五感享受，一次滿足。

採收長在水田中的野蓮，需穿著全身防水衣，彎身割除根部，再用力甩動，梳順長長的野蓮莖部並去除泥沙。(攝影/Carter) 親子同樂玩水洗野蓮，李氏野蓮家

野蓮原本是恣意生長在水中的野菜，後經美濃當地居民復育種植，變成餐桌上脆口佳餚，目前產量已逾全台8成，一畝畝野蓮田成為了美濃獨有的景緻。

水蓮（李家野蓮）(攝影/Carter) 來到中正湖畔「李氏野蓮家」，近三十年經驗的老闆李煥生為我們揭開野蓮生長採收的秘密。種植野蓮需乾淨的水質，從放水抓魚清整水池，一直到整地、播苗、注水、採收、清洗等一連串流程，每個步驟都需細心照料。除了增長見聞，還能換上青蛙裝，實際走進水池中體驗洗野蓮。在李大哥的指導下，剪除根部、挑掉枯枝，抓起一大把野蓮左右擺動清除泥沙，翠綠細長的野蓮隨水波搖曳蕩漾，柔美又療癒，但可別顧著玩水不認真洗，因為這把新鮮野蓮就是體驗活動的伴手禮呢！

電話：0937-937-662

地址：高雄市美濃區中圳里環湖路81號

營業時間：每週日開放體驗，需提前預約

臉書：李氏野蓮家

獨特的野蓮麵包靈感來自傳統蔥麵包，以野蓮取代蔥花，加入味增調味，是少見的奶蛋素鹹麵包。(攝影/Carter) 烘焙產地風味，啖糕堂

走進香氣四溢的老屋，第一次見識「還沒出爐就秒殺」的功力，因為架上吐司和麵包早已被預定清空了。

玫瑰奶酥吐司也是「啖糕堂」的秒殺單品，使用屏東縣九如鄉產的有機玫瑰花製作，香氣濃郁。(攝影/Carter) 「啖糕堂」位於永安老街，日治時期興建的老屋，前身為「保壽堂」診所，在李英傑、蔡妙青夫婦的努力下，改建成古色古香的烘培坊。夫妻倆分別擅長麵包和蛋糕，數年前移居美濃，回想彼此的第一次約會來到小鎮旅遊，第一次到訪就愛上了美濃，後來遇上中年失業，安穩養老變成農村創業。李英傑累積三十年的手藝藏不住，發揮創意運用在地小農生產的食材，研發出野蓮麵包、橙蜜香番茄吐司、使用147號米製作的米麵包等，每一項都是熱門搶手的「美濃限定」風味。

電話：(07)681-9764

地址：高雄市美濃區永安路197號

營業時間：週三、週五至週日10:00~18:00

臉書：美濃啖糕堂

河堤農場主人林文清過去曾在日商食品公司擔任廠長，對自己的番茄園也用同樣嚴格的標準把關品質及食安。(攝影/Carter) 採擷冬季限定風味，河堤番茄農場

美濃終年陽光普照，冬季少雨且日夜溫差大，培育出風味獨特的橙蜜香番茄，等待這份成熟的微酸甘甜，是屬於冬季的幸福期盼。

走進佔地一甲的園區，一排排番茄猶如綠色隧道，一串串小番茄飽滿欲滴，直接採買當然也行，但踏上柔軟的砂質壤土，親手採摘明亮橙橘、色澤引誘人的小番茄更有樂趣，當手上的小提籃因滿裝而沉重，有種莫名的滿足及成就感！

採摘橙蜜香番茄輕鬆又有趣，順便拍夢幻網美照也很合適。(攝影/Carter) 走訪河堤農場不需入園費用，以現採番茄秤重計價，每年12月到翌年4月為橙蜜香番茄的產期，只是今年種植期受雨季影響而延後，農曆年前產量較少，2月以後才是風味最佳的盛產期，建議避開連假期間，開春後再安排一趟快樂採果行！

電話：0958-126-303

地址：美濃區福安里福安街15巷15之1號

營業時間：12月至隔年4月，平日09:00~11:00、13:30~16:30，假日09:00~16:30（平日需預約）

臉書：河堤番茄農場

「未來超市」天花板的杉木飾板相當吸睛，以客家編織技藝詮釋「斗笠」，從側面看則是「果實」的意象。(攝影/Carter) 小標文字 匯集在地物產的時尚寶盒，美濃區農會未來超市

美好難忘的小旅行，伴手禮採購不能缺席，走一趟2021年9月剛改裝完成的「美濃區農會未來超市」，絕對顛覆你對農會的想像，一站購足、收穫滿滿。

農會總幹事鐘清輝表示：「臺灣的未來在永續，永續的未來在農業。」(攝影/Carter) 「未來超市」並非前衛，而是蘊含農業永續的期許。國產柳杉木從外牆延伸至內部空間，休閒農業區展售藍染、陶器、種籽、紙傘等食衣住行相關產品，有如小型文創市集，繼續向內探索，展售區明亮時尚，友善耕作農產品搭配小農簡介，傳遞職人精神。逛累了到「未來廚房」歇歇腳吧！提供在地食材製作的輕食飲料，米漢堡、野蓮熱壓三明治、橙蜜香番茄蜜梅子冰沙等，好逛好買又好吃，成為美濃最夯的旅遊熱點。

電話：(07)681-5001

地址：高雄市美濃區雙峰街1-17號

營業時間：08:00~19:00

臉書：美濃區農會未來超市

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】