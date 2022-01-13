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燒餅油條飄香 喚醒一天的經典眷村味

聯合新聞網 / 高雄畫刊
招牌肉包的尺寸介於小籠包和一般肉包之間，蘸點獨門蔥椒醬油更對味。老闆娘不計成本使用金蘭有機醬油，加入洋蔥丁增添甜味，老饕絕不要錯過。(攝影/Carter)
招牌肉包的尺寸介於小籠包和一般肉包之間，蘸點獨門蔥椒醬油更對味。老闆娘不計成本使用金蘭有機醬油，加入洋蔥丁增添甜味，老饕絕不要錯過。(攝影/Carter)

【文/李曉萍、攝影/Carter、責任輯/黃綉雯】

　　眷村的早晨，總是從香味四溢的燒餅和剛出爐冒著蒸氣的包子開始。高雄有許多燒餅油條老字號，數十年不變的好味道，不僅讓附近居民每天準時報到，也成了世代傳承的美味記憶。

從清晨到中午，果貿社區的寬來順總有排隊人潮。(攝影/Carter)
從清晨到中午，果貿社區的寬來順總有排隊人潮。(攝影/Carter)
寬來順早餐店，果貿社區超人氣

　　說到果貿社區的傳統中式早點，無論在地人或外來客，腦中的味蕾地圖就會立刻定位「寬來順早餐店」。

　　寬來順創業於1988年，老闆娘周雅嵐不是眷村人，因緣際會頂下果貿社區路邊的店面，在北方麵點一級戰場試身手，她笑著說：「剛開業時，我們是這裏生意最差的早餐店。」後來經過不斷的嘗試調整，終於靠著濃郁豆漿打出名聲。

堅持不使用方便的批發半成品，店內琳瑯滿目的麵點全部手工自製。(攝影/Carter)
堅持不使用方便的批發半成品，店內琳瑯滿目的麵點全部手工自製。(攝影/Carter)
　　周雅嵐對食材特別講究，豆漿嚴選富含蛋白質、出漿率高的優質黃豆；蘿蔔糕的成分單純，只有在來米和蘿蔔，口感特別細軟綿密；店內的招牌鮮肉包，包子麵團和入老麵來發，肉餡使用肥瘦三七比的豬後腿肉，出爐後外皮Ｑ彈、內餡鮮美多汁；燒餅外酥內軟，層次分明，除了夾脆口油條，更推薦「燒餅酸菜蛋」，加入四川花椒拌炒的辣酸菜，麻、辣、香、嫩、酥等各種滋味層層堆疊，一吃上癮。此外，蘿蔔絲餅、芝麻餅、鹹豆漿等也各有死忠粉絲，很難說哪樣是店內招牌，莫怪每桌都擺滿大大小小的盤子。

電話：(07)583-0408

地址：高雄市左營區中華一路5-14號

營業時間：週二至週五04:00~12:00、週六至週日04:00~13:00

臉書：寬來順早餐店

剪開的燒餅中塞入多到快滿出來的餡料，提供一天滿滿的活力。(攝影/Carter)
剪開的燒餅中塞入多到快滿出來的餡料，提供一天滿滿的活力。(攝影/Carter)
海青王家燒餅店，餡料滿滿口袋餅

　　燒餅一定要夾油條嗎？海青王家用傳承自母親的溫柔貼心，擴充燒餅新宇宙。

　　「海青王家燒餅店」原本位於左營「自助新村」，因眷村拆遷搬到左營大路上，老闆王大哥說，原本賣燒餅豆漿和清粥小菜，後來發現工商社會生活忙碌，許多人無法在餐桌上好好吃一頓早餐，母親貼心地把小菜夾進剪開的燒餅中，方便帶著走，才發展出特別的口袋燒餅。老顧客一吃就是三十餘年，還有移居美國的客人，每次回臺都要來打包這味鄉愁。

口袋餅剪半分裝成兩份更易於就口品嚐，繽紛內餡令人食指大動。(攝影/Carter)
口袋餅剪半分裝成兩份更易於就口品嚐，繽紛內餡令人食指大動。(攝影/Carter)
　　王大哥堅持燒餅現烤現做，油酥與麵團的比例是美味關鍵，表皮烤得香脆，內層得保持柔軟帶點筋性才適合夾餡料。初體驗建議嘗試總匯口袋餅，剛出爐的燒餅還燙手，豪邁塞進現烤黑輪片、荷包蛋、豆干、醃黃瓜、筍絲和酸菜，特有嚼勁的餅皮，搭配扎實的豆干、脆口黃瓜和筍絲創造多層次口感，調味卻出乎意外的清爽，作為晨起第一餐，也不會對腸胃過分負擔。

電話：(07)581-3491

地址：高雄市左營區左營大路2-43號

營業時間：每日05:30~12:00

臉書：海青王家燒餅店

長燒餅夾蔥蛋和油條是必點招牌，幾乎人手好幾份。想吃到油條得趁早，據說每日開賣2小時就完售。(攝影/Carter)
長燒餅夾蔥蛋和油條是必點招牌，幾乎人手好幾份。想吃到油條得趁早，據說每日開賣2小時就完售。(攝影/Carter)
鳳山車站無名燒餅，早起排隊也甘願

　　天光未亮，鳳山火車站斜對面，一間無招牌的店家前已出現排隊人潮。傳承至今第三代，依然低調的不願命名，每日凌晨三點，身手熟練的阿姨們一字排開擀麵包餡，烤箱爐火不停，送出一盤盤鍍上金褐色澤的長燒餅，香氣漫溢至人行道，撩撥剛剛甦醒的食慾。

鐵盤上熱騰騰出爐的豬肉餡餅，內餡是爆滿蔥花和鹹香豬肉，滋味令人驚艷。(攝影/Carter)
鐵盤上熱騰騰出爐的豬肉餡餅，內餡是爆滿蔥花和鹹香豬肉，滋味令人驚艷。(攝影/Carter)
　　長燒餅表層酥脆、內層軟潤，帶點厚度、越嚼越香，包裹酥脆油條和軟嫩蔥蛋，簡直天作之合，再搭配一杯炭燒風味溫豆漿，讓身體從內而外都暖起來。店內品項簡單，除了燒餅油條，豬肉餡餅也是一絕，酥香餅皮內滿滿蔥花和鹹度適中的豬絞肉，銅板價位，誠意十足。

電話：(07)743-4273

地址：高雄市鳳山區曹公路38-1號

營業時間：每日05:30~10:30

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】

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