從斯卡羅到臺灣燈會 實境推手許英光

【文/李瑰嫻、圖片提供/許英光、公共電視、責任編輯/李佩蓉】

擁有2座金鐘獎的資深美術指導許英光，投入影視美術工作超過30年，作品《一把青》、《斯卡羅》彷彿為觀眾和演員打造時光機，搭建注入時代靈魂的場景。今年「2022臺灣燈會在高雄」更請許英光在衛武營公園森林裡，打造電影般的燈光藝術場景，用光影說故事，邀請每一位民眾走入戲夢人生的美麗幻境。

許英光巧手打造充滿真實感的戲劇場景，帶領觀眾穿越時空，融入戲劇情境中。(圖片提供/許英光) 縫合時代場景 跟許英光一同遁入歷史迴廊

引爆話題的臺灣大河劇《斯卡羅》，清治時代瑯嶠的原始聚落，府城的大宅深巷在鏡頭前細膩重現，而引導觀眾穿越時空的場景魔術師，就是獲得兩屆金鐘獎肯定的美術指導許英光。

許英光在《斯卡羅》劇中打造150年前的府城，劇中的建築、招牌、家具等都忠實還原。他表示美術指導必須仔細考據，傳達正確的視覺跟訊息給觀眾。(圖片提供/公共電視) 斯卡羅導演曹瑞原曾說：「一部戲的服裝、道具、場景，必須要掌握時代的氛圍，否則都是假的。」劇組中美術指導小從生活用品，大到家具布置、房舍營建都必須統籌規劃，可說是負責掌握整齣戲時代靈魂。「只要是螢光幕前出來的畫面，無論是用的吃的穿的，都跟美術有關係。」許英光說：「美術工作除了色彩要搭配協調、看起來自然真實以外，還必須帶給觀眾想像力，卻又不能搶走看戲的目光。」真實融入的場景塑造，讓演員能夠盡情發揮，同時帶給觀眾沉浸感，許英光和劇組花費了無數心力研究考據，訪問當地耆老，從各種照片和片段資料中，拼湊還原種種時代細節。「像斯卡羅開拍前，美術考據就花了超過1年半。」許英光說：「為了還原斯卡羅部落、社寮、柴城、府城等場景，搭建將近百間房子。」

從事影視幕後超過30年，許英光笑說，會踏進這一行，是因為朋友介紹在劇組打工薪水還不錯。他說：「以前哪有什麼美術指導，只有道具師和美工。」從古裝劇配合演員出場放乾冰，製作大小道具開始，許英光在業界逐漸累積名聲，和曹瑞原導演合作的電視劇《孽子》、《一把青》分別讓他拿下金鐘獎，而其他觀眾耳熟能詳的《大稻程》、《一八九五》、《戲夢人生》等片，也都有許英光的身影。

幕後操手的戲劇不可計數，但許英光仍然獨鍾年代劇，他表示，雖然要付出很多心力，卻也更有挑戰性。像是製作斯卡羅時，劇組手中只有寥寥幾張照片，就必須拼湊出整個部落及漢人族群的居住環境，許英光仔細分析每個地區的差異性，使用當地的石材、材料去製作，而且每間房子設計都不同，並修飾出年代感，擺設家具。「瑯嶠的場景從蓋完到拆除花了一整年時間，中間一下颱風、一下落山風，老是在作修補。」他回憶道：「安平港不存在了，我們就在糖廠作個水池自己打造。」臺灣影視資源不足，150年的服裝、道具幾乎從零做起，無論部落的刀具還是道具組都要一個個手工修磨，他堅持：這樣才有真實感。「一個優秀的美術指導，除了對劇本要很熟悉，有充分經驗把關經費打造場景，和攝影、燈光、導演、特效等也必須溝通良好，畢竟這不是一個人的工作。」許英光總結道。

2022年臺灣燈會在高雄，許英光應邀在衛武營公園林中打造燈光藝術。當兵時在高雄服役，許英光對高雄的海洋擁有深刻回憶，從事戲劇《一把青》美術設計時，在岡山眷村與日式屋舍拍攝近兩個月，並在高雄橋頭糖廠重建眷村場景。他將這些高雄意象融合入作品「映象寫真館」中，兩座照相攝影棚的空間內，彷彿可以看到熟悉的高雄漁船、公園和海洋，透過光影投射，港都的瀲灩水波映照搖曳，人們就像在水中一樣，十分浪漫夢幻。現場也另外準備了照相框，讓參觀的民眾可以照出懷舊的老照片，感受不一樣的感官和視覺體驗。

許英光說：「晚上的燈光會有幸福的感覺，也希望藉這次燈會，讓大家感受高雄的溫暖和家的感覺。」而美術指導就像是場景的導演，他為戲劇打造有靈魂的背景，這次也將在衛武營會場，帶給民眾不同以往的沉浸式光影體驗。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】