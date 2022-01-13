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主視覺光影與文字的幾何嬉遊 象徵「新」的台灣燈會在高雄發光

聯合新聞網 / 高雄畫刊
車身彩繪2022台灣燈會在高雄主視覺的輕軌列車，邀請搭乘輕軌的民眾一起載著光和希望前進。(圖片提供/高雄市文化局)
車身彩繪2022台灣燈會在高雄主視覺的輕軌列車，邀請搭乘輕軌的民眾一起載著光和希望前進。(圖片提供/高雄市文化局)

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市文化局、責任編輯/葉三銘】

　　壓克力板？前進的光？繽紛色彩的「2022台灣燈會在高雄」主視覺在各處曝光，文字的幾何線條轉化為光源符號，運用繽紛色彩凸顯城市的熱情與活力特質，匠心獨具的呈現手法，要讓民眾體驗到不同以往的光影魅力，從視覺上就宣告這是一場不同以往的燈會。

「2022台灣燈會在高雄」主視覺的幾何構圖形成一個正在發光的「高」字，象徵發光高雄、聚光台灣、耀眼世界。(圖片提供/高雄市文化局)
「2022台灣燈會在高雄」主視覺的幾何構圖形成一個正在發光的「高」字，象徵發光高雄、聚光台灣、耀眼世界。(圖片提供/高雄市文化局)
光束穿越虛實符號 讓想像空間大無限

　　走過2021防疫隔離的一年，2022台灣燈會在高雄透過璀璨的燈光藝術，引領民眾感受南台灣港都繽紛熱情，本屆燈會以「聚光台灣・高雄發光」為主題，透過日前公布的主視覺海報傳達訴求，藉由一束光源為核心，幾何構圖映照出一個正在發光的「高」字，並以繽紛色彩反映高雄的熱情和多元，也象徵燈會作品多樣、精彩可期；畫面上既像是在發光，但同時也是聚光，光源從原點開始照亮、擴散，代表高雄與臺灣在世界耀眼展現的含意。

2022台灣燈會在高雄的視覺形象，將高雄捷運衛武營站妝點得繽紛綻放。(圖片提供/高雄市文化局)
2022台灣燈會在高雄的視覺形象，將高雄捷運衛武營站妝點得繽紛綻放。(圖片提供/高雄市文化局)
　　「今天的高雄已經跟十多年前第一次造訪時的感覺完全不一樣」主視覺創作者設計師黃家賢說，「而且這座城市還持續不斷地在改變中，每一次拜訪都驚艷於它的不一樣，充滿希望、陽光與熱情，總讓我帶著正面力量回程北上。」將高雄的變化，以及充滿希望和熱情的靈魂融入作品中，再加上疫情議題的共感經驗，黃家賢希望藉由燈會主視覺，讓置身在同一時代的人們，都能夠有所感的共通語彙。

【請點標題連結「2022台灣燈會在高雄會前會— 高雄蓬萊x高流雙舞台跨年」到YouTube平台觀看】

　　主視覺圖像中，一個正能量的光源持續前進發散，彷彿跨越各種隔離和阻礙，多重色相打破色彩的窠臼印象，讓人感受到高雄的海派燦爛，以及不斷蛻變新生的樣貌。黃家賢進一步解釋道：「其實『高』字是我們隱藏的視覺彩蛋、標準字的粗細漸變代表擴散與發光。漫長的疫情隔離期間，我們生活在被阻隔的壓克力板間，此刻、人與人、時間空間、有形無形、善意與溫暖，都將藉由這道光被跨越與釋放。」

　　無獨有偶地今年交通觀光局主燈設計，也是以文字化作線條光影創意呈現。設置在衛武營都會公園的主燈「鳳彩飛舞」，由知名藝術家呂秉承與國寶級書法家董陽孜所創作，以衛武營所在地鳳山為發想，將「鳳」字解構成臺灣造型、帝雉展翅及乘氣旋而起的優美之姿，展現書法藝術的揮灑寫意，還有鳳凰展翅高飛的飄逸靈動。

2022台灣燈會主視覺於輕軌站綻放。 (圖片提供/高雄市文化局)
2022台灣燈會主視覺於輕軌站綻放。 (圖片提供/高雄市文化局)
　　高度超過22公尺的主燈，將配合環繞式大尺寸LED屏幕360度旋轉，把文字化為翩翩意象，寓祈福於靈動璀璨的裝置藝術中，不僅展現書法的全新風貌，也為2022台灣燈會在高雄開啟更多聚焦話題。

【請點標題連結「2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」安座典禮」到YouTube平台觀看】

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】

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