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軍營變藝文中心 衛武營打造城市藝術綠洲

聯合新聞網 / 高雄畫刊
衛武營揮別往昔軍事色彩，以東方文化森林和國家藝文重鎮之姿重獲新生。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
衛武營揮別往昔軍事色彩，以東方文化森林和國家藝文重鎮之姿重獲新生。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)

【文/李瑰嫻、圖片提供/衛武營國家藝術文化中心、高雄市政府觀光局、責任編輯/葉三銘】

　　曾經高牆聳立、隔絕外界的秘境——衛武營，從軍事營區一躍成為國家級展演場館，轉型成具備生態教育、藝文表演及觀光休憩的場域，2022台灣燈會在高雄以衛武營為雙主場之一，無疑是高雄藝文聚光的新亮點。

穿越衛武營的前世今生

　　綠草如茵的都會公園，人們可悠閒地散步在林蔭大道，逛市集、遛小孩或席地野餐享受清新綠意，一旁即是國家級劇院，在陽光沐浴下畫出一道優美弧形，悠揚的鋼琴樂聲繚繞耳畔。週休假日到衛武營看演出、在森林公園散步參加戶外活動已經成為高雄市民的生活日常，讓人很難想像20年前，這裡還是個高牆圍繞的軍事營地。

以天地為幕的展演舞台，在陽光下畫出一道優美弧形，市民們愜意的在大自然中欣賞藝文演出。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
以天地為幕的展演舞台，在陽光下畫出一道優美弧形，市民們愜意的在大自然中欣賞藝文演出。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
　　衛武營最初為鳳彈（舊地名）防汛之地，二戰後化身為新兵訓練營區，留下許多年輕軍人們揮灑汗水的集訓回憶。戒備森嚴的軍營在冷戰結束後退役，1992年民間自發的一場「南方綠色革命運動」讓衛武營從國宅、大學等選項轉向都會自然生態公園，並在廣大綠地中規劃「南部的兩廳院」，打造南台灣國際級的表演殿堂。

創團百年的歐洲「鹿特丹愛樂管絃樂團」，於2019年到衛武營國家藝術文化中心演出，音樂會前在公共鋼琴快閃即興表演。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
創團百年的歐洲「鹿特丹愛樂管絃樂團」，於2019年到衛武營國家藝術文化中心演出，音樂會前在公共鋼琴快閃即興表演。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
衛武營作為藝術匯集平台和眾人發聲舞台，展現南臺灣對表演藝術的渴望與想像。以榕樹意象打造的榕樹廣場不定期舉辦瑜伽和電影院等多元活動，吸引民眾參與。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
衛武營作為藝術匯集平台和眾人發聲舞台，展現南臺灣對表演藝術的渴望與想像。以榕樹意象打造的榕樹廣場不定期舉辦瑜伽和電影院等多元活動，吸引民眾參與。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
　　2018年10月，來自各國籍和不同領域的藝術家們聚集在高雄，舉辦「眾人的藝術派對」，慶祝衛武營以國家藝術文化中心的全新面貌誕生。這座總面積9.9公頃、建物面積3.3公頃的藝術中心，擁有全臺最廣大的基地，緊鄰綠意盎然、水光搖曳的衛武營都會公園。音波式的流線外型在綠意晴天映襯下，彷彿一道滑入地面的白色波浪，荷蘭建築師法蘭馨・侯班以百年老榕樹群為靈感來源，透過虛實呼應的建築設計，展現老樹盤根錯節、枝椏糾結纏繞的意象。可以從四面八方自由進入的場館，彷彿鄉村裡的榕樹廣場吸引人們聚集，讓生活與藝術的距離更接近，每個人都可以在此自由地漫遊休憩、欣賞各種精彩演出，享受藝術滲入生活的自在愉悅，一如衛武營的規劃主軸：一座眾人的藝術中心。

位於衛武營3樓樹冠大廳，民眾可在開放式空間自由休息，西側露台陽光隨天井灑下，創造通透自然的採光效果。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
位於衛武營3樓樹冠大廳，民眾可在開放式空間自由休息，西側露台陽光隨天井灑下，創造通透自然的採光效果。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
　　衛武營的蛻變仍在進行式，都會公園內具歷史意義的三連棟兵營建築群，重新規劃後將做為室內創作、劇場、展場、舞蹈場地等的展演基地，明年起南風劇團、北藝大將進駐創作，屆時將會有各種小劇場規模的展演與互動式藝術營隊等，讓藝術家創作能量再向外擴散。

燈光與地景藝術結合，展現藝術能量化做明暗光影輝照衛武營，讓世界目光聚焦在高雄。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
燈光與地景藝術結合，展現藝術能量化做明暗光影輝照衛武營，讓世界目光聚焦在高雄。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
　　歷經20年的推動和建設，如今高雄人擁有了一座綠意豐沛、人文厚澤的藝文場域，為城市生活注入更多文化涵養。2022台灣燈會在高雄以衛武營為雙主場之一，配合多樣化的地景面貌，首次結合周邊生態環境，以策展形式融入燈光美學的地景藝術，顛覆傳統元宵花燈的既定形式，藝術能量化做明暗光影輝照衛武營，也讓世界的目光聚焦在高雄。

【完整內容請見《高雄畫刊》2022年No.01】

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