銀髮人才服務據點 助高年級生就業

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府勞工局訓練就業中心、責任編輯/李明潓】

專為高年級求職者，解決就職路上的疑難雜症，高雄市勞工局首座「高雄市銀髮人才服務據點」在前鎮區揭牌，為55歲以上或退休欲再就業的求職者與企業媒合對接，並提供諮詢與職訓服務，協助再創職涯第二春。

銀髮據點特別遴選具備豐富人生歷練與不同領域專長的高齡者擔任據點就業服務員，為每一位求職者提供溫暖且貼心的服務體驗。(圖片提供/高雄市政府勞工局訓練就業中心) 一站式就業服務 共創青銀共榮好職場

在高齡化與少子化的現代社會，就職年齡延長成為必然趨勢，中高齡就業者也是重要的勞動力。為此高雄勞工局針對55歲以上與退休欲再就業的求職者，設置專屬就業服務站，為銀髮族碰到的就業困境，量身訂做提供的專業服務。

64歲的陳先生，兢兢業業從事大貨車司機30年，在近期榮退。退休後的他身體硬朗，希望能夠繼續工作，卻又不知道該如何轉換跑道，透過銀髮人才服務據點的媒合，找到大寮國小的校工職缺，順利樂齡再就職，為自己開啟第二人生。

像陳先生這樣的求職者，近期有逐漸增加的趨勢，以往就業服務中心為全年齡層的求職民眾，對於55歲以上中高齡或退休再就職的求職者，比較難針對個別情況專案處理，而該族群普遍電腦能力不足，體力較弱、或需配合家庭照顧，此外中高階主管退休再就業的族群，更會面臨暫時難以放下身分的調適問題。

高雄市銀髮人才服務據點以專人服務一案到底方式，幫助高齡求職者，排除重新尋找工作的焦慮感，4位駐點業務輔導員中有3位皆為55歲以上或已退休人士，不僅突顯銀髮再就業的價值，對於求職者更能夠發揮同理心，提供溫暖且貼心的服務體驗。

來到據點的求職者，首先會由輔導員進行一對一諮詢，了解他們過往的工作經驗、目前的生活情形，以及對於接下來生涯安排的想法。清楚掌握每一位求職者的尋職目標，再進一步與企業單位媒合，或為其開發適當職缺。如果資深族群無法明確知其職涯第二春的方向，輔導員將提供測評工具，必要時轉介專業心理諮商師，來協助釐清他們適合的工作規劃。自9月底成立後一個月，來據點登記的民眾總計88人，成功就業者就有29人，將近3成求職者順利投入新工作。

據點以專人服務一案到底方式，幫助高齡求職者，排除重新尋找工作的焦慮感，能夠更有信心重返職場，重現自我充實的生活。(圖片提供/高雄市政府勞工局訓練就業中心) 據點輔導員表示，前來求職的民眾可分成勞動服務業的中高齡族群，中高階專業人才失業者，還有追求自我實現的退休人士。各族群面臨的狀況不同，因此據點也規劃多場講座，從銀髮族關注的退休理財、青銀共融等議題著手，透過講座讓銀髮族了解當前的社會趨勢，認識銀髮人才服務據點的服務項目，並鼓勵銀髮族踏出再就業或服務社會的第一步。另外依據求職者的進修需求，據點會媒介合適講者或企業辦理小型課程，透過小班制教學增進人才交流，有些課程結束後亦導入徵才活動，讓上課學員能直接面試，踏出再就業的第一步。

多樣化且深度的諮詢和課程，協助求職者發現自我潛能。像是一位進口服飾店老闆娘，因疫情影響加上電商發達因素而收起店面，囿於經濟需求，已至其他就服站登記求職接受推介工作，但一直沒有得到雇主回應，轉介至銀髮人才服務據點後，輔導員發現她具有美術研究所高學歷，於是建議轉向發展才藝講師，成功在接案平台與才藝補習班取得工作機會，又考量求職者經濟壓力，據點又另外媒合彈性工時的兼職工作。老闆娘表示，現在自己信心滿滿接受人生新挑戰，重新找到了自信。

中高齡就業者具有良好穩定度和責任感，豐富的人生經驗使他們具有較強的溝通協調能力，訓練就業中心主任楊茹憶指出，青銀共事能創造職場雙贏，期望有更多樂齡人才利用服務據點，重返職場發揮人力長才，重現自我充實的生活。

地址:高雄市前鎮區翠亨北路225號地下一層(近高捷前鎮高中站1號出口)

時間:週一至週五08:00~12:00、13:30~17:30

網址:https://ktec.kcg.gov.tw (中高齡就業)

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】