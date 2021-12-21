飛人集社劇團 老屋計畫推動非典型劇場

【文/李曉萍、攝影/Carter、圖片提供/飛人集社劇團、責任編輯/葉三銘】

沿著斑駁紅磚牆走入黃埔新村巷弄，大紅鐵門內，木窗櫺透出溫暖黃光，黑瓦下流溢滿屋子歡笑，在飛人集社劇團的帶領下，不同領域、不同背景的人們在黃埔新村的「眷待期休憩所」相聚，藝文點亮老屋，彷彿又回到往昔熱絡的眷村歲月。

老屋蛻變表演舞台

時間撥回至2015年，飛人集社劇團應臺南人劇團邀約，參加臺南《321小戲節》演出，進駐321巷藝術聚落的日式房舍現地創作，催生出以老屋為表演舞台的「非典型劇場」《吉光片羽》。揉合生活感的演出空間，打開導演石佩玉走訪全臺老屋的想像，2016年啟動劇團的老屋計畫，巡迴6個城市、7幢老屋，以戲劇手法詮釋老屋的時光故事，運用表演藝術與地方文化建立對話，成為活化老屋經營的一環。

參加《風土之物創作工作坊》的學員們在老屋中認識物件劇場，學習創作方式，體驗眷村迷人的時光感。(圖片提供/飛人集攝劇團) 今年老屋計畫邁入第三屆，飛人集社劇團展開臺北、高雄、金門三地巡演，高雄場走進鳳山陸軍官校對面的黃埔新村，與民宿經營者「眷待期休憩所」合作，除已於11月中推出《風土之物創作工作坊》外，12月4、5日也搬演全新戲劇作品《吉光片羽vol.2：家》。劇團進一步串連聚落，邀請跨蝦米藝術節的志工參與戲劇工作坊、鼓勵學員和觀眾入住當地民宿、結合村落的手作工坊推出藝文贊助票，期待有更多不一樣的活動在老屋中發生，透過戲劇讓更多民眾認識黃埔新村。

眷村巷弄、庭院和老屋各處成為工作坊學員的表演舞台。(攝影/Carter) 眷村的吉光片羽

黃埔新村是全臺第一個設立的眷村，記錄太平洋戰爭、國共內戰、國民政府撤退來臺、甚至白色恐佈時期的歷史現場，見證高雄從日治時期到1980年代作為軍事要地的歷史。建築物本身就刻寫著時間印記，內部為傳統日式空間，欄間、床之間、緣側等展現典雅和風，庭院側屋則是眷村時期增建的痕跡。飛人集社劇團試圖將不同時期的空間符號融入創作及工作坊中，引導學員認識物件劇場的創作形式，學習操作與觀看物件，同時能更深入觀察老屋，將環境因素帶入故事，講師曾彥婷表示：「在工作坊排練上，我們盡量將學員往外推，希望他們不只使用室內空間，走出去看看眷村獨有的庭院、魚骨狀街道與巷弄、感受門戶間的特殊關係。」

學員們在工作坊第二天下午的成果發表上，操作物件說故事。(攝影/Carter) 新作《吉光片羽vol.2：家》以物件劇場的形式演出，在榻榻米上、真空管電視機前，演員與物件對話，一本家用帳本、一個杯子、幾張老照片⋯⋯生活物件在歲月中被留下，成為記憶延伸，獨白式詩意語句激發觀眾各自想像， 透過文本引導，最後回歸家的脈絡，喚起觀眾共感。老屋的空間記憶與創作者、觀眾的生命經驗交互作用，編織出一段眷村裡的吉光片羽。

老屋的空間記憶與創作者、觀眾的生命經驗交互作用，開啟老屋的另一種可能。(攝影/Carter) 飛人集社劇團在記憶、文化與歷史的脈絡裡，發展新的空間紋理，開啟老屋的另一種可能，許多學員和觀眾因此第一次接觸黃埔新村，當人們重新聚集，老房子將以另一種形式延續生活記憶。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】