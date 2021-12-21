鳳山「跨蝦米藝術節」

【文/李瑰嫻、攝影/朱上均、Carter、責任編輯/李明潓】

鳳山的第一個地方藝術節「跨蝦米藝術節」，今年於11月20至21日舉辦，以鳳山這塊土地上豐饒的文化資產為養分，免費音樂會、跨界實驗表演、移動式的環境劇場，以及特色文創導覽等多元活動，凝聚所有創作者與參加者，一同為鳳山寫下珍貴的在地回憶。

用藝術號召一場生活革命

風和日麗的鳳凌廣場舞台前，來自旗山的「台青蕉樂團」響起輕鬆搖擺的節奏，充滿南國氣息的臺味香蕉搖滾，為第三屆跨蝦米藝術節揭開序幕。

7組駐地創作的藝術家，在為期兩天的藝術節中進行演出，還有深度導覽與工藝體驗，免費草地音樂會和藝術展覽等活動。活動場域則跨越室內與戶外，包含地標鳳山古城、鳳儀穀倉、香火鼎盛的城隍廟，乘載眷村回憶的黃埔新村，不為人知的巷弄也都成為創作者舞台，從早到晚的精彩節目，為鳳山描繪出一道色彩多元的藝文風景線，吸引民眾走出家門共同參與。

「跨蝦米藝術節」是民間自發策畫的活動，展現自由的創新精神，也凝聚相同意識的地方人士，透過藝術節的舉辦，為老街區注入創作活水，也讓城市帶來更多活力。(攝影/朱上均) 以鳳山為據點的跨領域音樂劇團「南熠樂集」，從2019年發起跨蝦米藝術節。一開始是為了讓同為跨領域的劇場創作者，能有個表演的空間，於是利用咖啡店二樓等閒置空間，以藝術節形式進行發表。團長林喚玲說：「我希望用節慶的概念吸引民眾參與，讓藝術走入生活，帶來一些正面的影響。」活動從首屆4檔節目，到今年發展成12場表演4場導覽，也從過去的單打獨鬥，加入了高雄市鳳山城文化志工協會、臺灣風歌樂集等地方單位參與，讓內容更深化在地，規模與迴響逐步擴大。

《欸，我回來拉！》音樂創作者邱宥芩邀請觀賞者參與演出，結合音樂、戲劇與環境氛圍，探索自己內心的聲音。(攝影/朱上均) 戶外主舞台連續兩天樂隊接力，演奏屬於在地的音樂，讓人們可以坐在草地野餐，聆聽音樂跟著搖擺，釋放內心的藝術感性。負責開幕演出的「台青蕉樂團」透過輕搖滾，分享旗山地方故事與香蕉田裡的農工生活。閉幕演出由「臺灣風歌樂集x弓爵大提琴樂團x微熟成樂團」三團聯手，8首鳳山歌謠以陣容龐大的大提琴、流行樂團搭配人聲婉婉道出，讓在場民眾聽得如癡如醉，沉浸在鳳山的老城回憶。

畫家蔡沐橙在鳳山黃埔新村即興作畫，詮釋抽象的鳳山印象，而即興作畫的過程本身也成為一種行為藝術。(攝影/朱上均) 「鳳山悠久歷史，文化的底蘊深度都很豐厚。」林喚玲說：「但很多人對這裡的故事並不熟悉，我自己也是到了快40歲才真正去理解。」讓藝術家說鳳山的故事，藝術季甄選7位創作者至鳳山駐點創作。邱宥芩以互動式音樂劇場，在黃埔新村的底加睏民宿，引導參與者共同思索「家」的歸屬感。兩場環境劇場，《路過之間》創作者喻敏婷透過身體和服裝，引導人們穿梭在後巷、老城區等常民聚落，在建築與街道的縫隙中，透過移動重新審視與連結記憶。來自臺中的表演團隊「狂夢藝術」結合馬戲、舞蹈、物件等表演形式，以鳳山城區為移動式背景，帶來異想天開的感官新體驗。

在黃埔新村演出的《眷村故事—時光收納》，創作者游婷芳穿梭日式老宅角落，以肢體互動映照自身記憶，構築顏色已經斑駁的年代。(攝影/朱上均) 利用藝術連結彼此，主辦單位推出觀戲X商家特惠PASS，希望為在地商家帶來人潮。導覽路線中也安排打鐵工藝、紅龜粿製作4種文化體驗，為鳳山文創產業與傳統手工藝盡一份力。「我們希望能打破劇院的圍牆，讓民眾了解表演藝術其實離生活很近。」林喚玲說：「地方型藝術節不只是一個節慶活動，而是一個由地方的人們所共同創造出來的大型作品。」把藝術帶到鳳山人的家門前，多元創作打開想像視野，讓人們對生活的土地擁有更深感情，也希望為老市鎮灌注新的活力。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】