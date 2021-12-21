老城文化復興 跟著在地達人散步鹽埕

【文/李曉萍、攝影/Cindy Lee、圖片提供/洪立、MOOK、責任編輯/李明潓】

冬季的高雄港依然閃耀，「2022高雄跨年晚會」將在大港橋兩側打造全台唯一雙舞台演唱，搭配璀璨煙火一起迎接新年。參加跨年晚會前，跟隨「港都認識王」黃祺瑋（Kiwi）的腳步，拜訪緊鄰碼頭的鹽埕，深入因港口貿易而繁榮一時的商圈，探尋巷弄裡新舊擦撞的花火。

高雄港曾名列世界第三大港口，城市依附港灣發展，帶路人Kiwi建議，灣區是認識高雄最好的起點。在棧貳庫搭上文化遊艇大港巡航線，聆聽高雄港前世今生的故事，從海上回望，亞洲新灣區現代化的城市天際線開啟通往世界的門戶。視角由開闊而聚焦，走逛文創商店進駐的駁二倉庫群，穿越昔日海關大門，進入時光停滯三十多年的堀江商場（五福四路229、239巷），到銀座聚場喝杯懷舊咖啡，漫步保留日式商店街氣氛的大溝頂（七賢路和瀨南街之間的加蓋排水溝渠，北起河西路、南至必忠街），體驗鹽埕的老派生活感。

老宅見證了從「高雄銀座」到「國際商場」的往日繁華，以低照度的溫潤光源再次點亮老商圈。(圖片提供/MOOK) 鹽埕曾是舶來品集散地、高雄的時尚最前線，即使因商圈轉移而沒落，老店家對創新能仍抱持開放態度，「八十多歲的旗袍老師傅，也願意配合我們年輕人的活動。」在Kiwi眼中，老鹽埕不變的是濃濃人情味，改變的是青創商店帶動人潮與活力，「鹽埕第一公有市場」出現「空腹蟲大酒家」的台式餐酒、「梁蘇蘇手作食」的滷肉漢堡、實驗藝術空間「黑白切」和沖繩風「酒場清志郎」，傳統與新潮在大溝頂巷弄間交疊，創造出蒙太奇式的奇幻感，而這種接地氣的文青味就是鹽埕獨特的新魅力。

為老商場點一盞燈，銀座聚場

日治時期，鹽埕町曾是高雄最時髦的商圈，而引領風潮的就是1936年落成的高雄第一座百貨商場「高雄銀座」。

鹽埕是填海造陸的海埔新生地，因為地勢低，若遇漲潮加上雨季變容易淹水，故將一樓吧台打造成日本錢湯意象的凹陷設計。(圖片提供/MOOK) 人潮洶湧的商城早已落寞，暗巷拱廊間，地方創生團隊「叁捌地方生活」與80年老宅相遇，改造當年的舶來品百貨行，以「銀座聚場」結合社區咖啡館及旅宿，點亮被遺忘的老商圈，並獲得《2021台灣光環境獎》。老家具、榻榻米和鐵窗花堆疊細緻的日式生活美感，幽微溫暖的黃光低調融入社區，延續老街區生命力，遊人與居民在燈光下、咖啡香中相聚，寫下更多新的記憶與故事。

電話：(07)521-5360

地址：高雄市鹽埕區五福四路260巷8號

營業時間：週五至週日13:00～19:00

臉書：銀座聚場House of Takao Ginza

大溝頂上藝空間，鹽埕黑白切

一座純白底色的玻璃盒子鑲嵌在老街廓之間，讓人摸不著頭緒，卻無法忽視它的存在，「鹽埕黑白切」就是這樣奇異弔詭的實驗展場。

獨立櫥窗通透明凈，是前衛的藝術實驗場，也代表老鹽埕正在發生的各種可能。(圖片提供/鹽埕黑白切) 這個異想天開的實驗舞台座落於第一市場入口，展示各種形式的藝術創作，每月切換主題，開放藝術家申請，鹽埕老店婁記饅頭的老闆也曾在此舉辦過紙雕個展。阿姨騎機車路過、遊人駐足欣賞、居民在藝術品旁話家常…前衛藝術走進大溝頂，也能落地生根，成為生活的一部分。

地址：高雄市鹽埕區新樂街215號

營業時間：24小時

臉書：鹽埕黑白切

理髮廳變身美味食堂，柒壹喫堂

鹽埕「大舞臺戲院」結合電影、文化與娛樂表演，票房曾高居全國之冠，在風光鼎盛的70年代，好萊塢理髮廳是明星們粉墨登場前的造型師。如今，理髮廳變身「柒壹喫堂」，保留舊式理髮椅和銀色吹風機，喚醒老高雄人的共同回憶。

舊時理髮椅、墨綠大理石地板、搭配小清新白瓷磚吧台，在過去的生活紋理中注入新風格。(圖片提供/MOOK) 走上磨石子樓梯，二樓挑高木樑下，鐵花窗灑入暖暖日光，鵝黃色地磚鋪陳三十多年前的潮流韻味。透明廚房裡，年輕廚師將飯糰表面烤的焦脆，搭配香嫩多汁的唐揚炸雞，豪邁地用整隻鯖魚做一夜干，香味四溢的和風洋食取代刮鬍泡氣味，挑動旅人及在地人的食慾。

「雙味飯糰佐唐揚炸雞」是第一次到訪的必點招牌，酥炸雞腿肉軟嫩不柴，明太子飯糰甜中帶鹹、鍋巴脆香。(圖片提供/MOOK) 電話：(07)521-6971

地址：高雄市鹽埕區大公路71號

營業時間：平日11:00~14:30、17:30~20:30，假日11:00~15:00、17:30~21:00

臉書：柒壹喫堂

深夜市場的沖繩歡鬧，酒場清志郎

入夜後，鹽埕第一公有市場在幽暗中安歇，角落裡亮起一盞溫暖，不間歇的歡快笑語，吸引人一步步靠近。

「酒場清志郎」是間迷你一人小店，老闆阿龍過去常旅居沖繩，結識當地開料理店的老闆，並學會幾手道地下酒菜，因為喜歡沖繩榮町市場的酒場文化，便將開懷暢飲的氣氛帶進大溝頂。挨著走道上台啤箱子疊成的矮桌坐下，隨興來杯Orion生啤酒或沖繩泡盛酒，點一碗沖繩軟骨麵搭配下酒小食，不受拘束與好友相聚閒聊，復刻沖繩酒場的熱鬧，呈現鹽埕人的海派夜生活。

電話：0961-050803

地址：高雄市鹽埕區新樂街213巷之57號

營業時間：19:00～0:00，週二、週三公休

臉書：酒場 清志郎

老闆阿龍本身是個搖滾樂迷，小店以日本搖滾大師忌野清志郎命名，門口也貼滿搖滾樂海報。(圖片提供/洪立) 【在地達人profile】黃祺瑋（Kiwi）

「港都認識王」創辦人，高雄地方創生團隊「叁捌地方生活」的導覽夥伴，工作經歷橫跨旅行社與NGO非營利組織。長期關注地方創生，深耕鹽埕多年，自詡為領路人，透過深入導覽，規劃高雄在地旅行體驗及生活提案。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】