鋼琴家陳瑞斌 以音符抒寫高雄情

【文/Naru、圖片提供/陳瑞斌、責任編輯/葉三銘】

被譽為「天使手指」的鋼琴家陳瑞斌，演奏技巧收放自如、靈動揮灑，將優美樂句與深沉澎湃的感情融入黑白琴鍵，多次在世界大型音樂廳演奏《愛河暢想曲》、《福爾摩沙敘事曲》等，讓更多人聽見臺灣的音樂靈魂。

陳瑞斌將於12月15日在高雄市文化中心至善廳演出「江文也與音樂奇幻之旅」，多首曲目為世界首演，令樂迷引頸期待。(圖片提供/陳瑞斌) 天使手指的音樂奇幻旅程

過去打電話到市府時，民眾會聽到輕快的鋼琴旋律，原是作曲家盧亮輝創作的《愛河暢想曲》，透過音符傳遞港都旖旎風景，這首鋼琴協奏曲首演正是由陳瑞斌擔綱。2005年陳瑞斌與高雄市立國樂團攜手在美國林肯中心演出，鋼琴與國樂跨界聯演，婉轉悠揚的樂曲贏得滿場喝彩，南臺灣的款款風情在國際殿堂蕩漾。

陳瑞斌13歲起獨自旅居奧地利，網路不發達的年代，一年只能和家人通兩次電話，更別說購買昂貴機票，因此整整十年都沒有回家。獨自在外奮鬥的艱辛，對家鄉的思念成為他的情感養分。自首演後，陳瑞斌陸續在澳洲、香港演奏《愛河暢想曲》，「一些旅居海外數十年的華僑，在現場聽了頻掉眼淚。」陳瑞斌說：「還有歐美聽眾對我說，聽完演奏想起了自己的故鄉，也很想拜訪高雄。」時而靈巧、時而激昂的鋼琴旋律跨越國界，高雄 陳瑞斌受邀與洛杉磯愛樂樂團，於好萊塢露天劇場Hollywood Bowl演奏鋼琴協奏曲，創下2萬人滿場盛況。他手下的音符旋律跨越國界和種族，感動台下每一位聽眾。(圖片提供/陳瑞斌) 的母親河乘載著對家的思念情懷的旋律，敲動著聽者心弦。

在陳瑞斌豐富的演出經歷中，以精湛琴藝寫下許多「第一」，像是義大利「拉赫曼尼諾夫」國際鋼琴大賽最年少得獎者，第一位踏進羅馬尼亞的亞裔鋼琴家、第一位在烏克蘭的基輔國家愛樂廳登台等，「我從16歲開始家裡就沒有提供生活費了，我可以說是靠演出維生。」他說：「在樂壇闖蕩出一席之地後，從10年前我開始思考，身為音樂家可以留下什麼，帶來哪些影響。」在演奏古典樂章的同時，陳瑞斌也與傳統音樂表演者巡迴，在公演與大型演出中加入臺灣作品，像是備受好評的《愛河暢想曲》、《寒夜鋼琴協奏曲》等。「我希望透過音樂讓世界認識臺灣，讓海外聽眾除了科技強國的印象，也可以了解臺灣的藝術和文化。」陳瑞斌說。

陳瑞斌不僅是神乎其技的鋼琴演奏家，更以生命詮釋音符，精湛而令人心醉的演奏技巧被國際媒體譽為「天使的手指」，廣受全球古典樂迷與樂評推崇。(圖片提供/陳瑞斌) 為將音樂之美傳遞給更多人，陳瑞斌積極嘗試各種跨界合作，他說：「雖然出身古典樂，但我會接受不一樣的東西，因為很多人關心的不只是古典，我希望讓觀眾欣賞到不同背景的表演藝術，對藝術有不一樣的認識。」他將通俗的流行音樂、臺語、客家、原民等傳統樂曲，以及日本、粵語等世界歌謠，改編成膾炙人口又令人驚艷的鋼琴演奏曲。2019年臺北101跨年音樂會，他與世界百大女DJ Cookie、原住民歌手莫娜共同演出電音協奏曲，還和李克勤同台合作，以鋼琴詮釋粵語歌曲的獨特風情。「跨界是一門學問，如果是不同語言，還要去了解它的文化背景。」他說：「我對改編很有興趣，喜歡讓鋼琴結合在地文化，創造不一樣的感動。」

曾受邀任高雄文化推廣大使的陳瑞斌，每次臺灣巡演都少不了高雄場。「高雄隨時都在改變，幾十年前的愛河，與現在的愛河是兩回事。」陳瑞斌說：「而我彈奏的《愛河暢想曲》也是。」音樂家並非照本宣科，同樣一首曲目傳達的時空背景和心境皆不同，而這也是公演的獨特魅力。陳瑞斌今年將帶著「江文也與音樂奇幻之旅」至高雄市文化中心至善廳演出。編寫管弦樂作品《臺灣舞曲》、鋼琴曲《城內之夜》的江文也，是臺灣最具代表性的客籍作曲家，其顛沛流離的一生，讓長期旅居海外的陳瑞斌深有所感，這次他準備了江文也的代表作、以童話故事譜寫而成的鋼琴作品和多首電影主題曲等，在充滿節慶感的年末，帶給各年齡層的高雄樂迷們精彩的聽覺盛宴。

江文也與音樂奇幻之旅音樂會 陳瑞斌 Rueibin Chen Piano Concert

高雄場演出時間與地點：

2021/12/15 (三) 19:30 (高雄市文化中心-至善廳)

演出節目訊息請上網查詢

https://bit.ly/3D6Xaj7

FB：Rueibin Chen-陳瑞斌 Pianist

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】