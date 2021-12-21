海景4金雙舞台 跨年嗨翻高雄港

【文/李瑰嫻、圖片提供/高雄市政府新聞局、責任編輯/楊妍蓁】

迎向嶄新2022年，今年高市府要帶給大家別開生面的一連串精采跨年活動，推出史上最誇張的「4金、雙舞台」陣容，為「2022台灣燈會在高雄」揭開熱情奔放的序曲，超強卡司搭配最美場域，歡迎民眾共襄盛舉，一起展望新高雄，迎接光燦精彩新年度。

臨海雙舞台，以潮流活力迎接2022

繼2021高雄「跨百光年」勇奪Muse Design Award鉑金獎之勢，許多民眾都引頸期待接續盛世百年的跨年活動又將帶來哪些驚喜饗宴。今年高雄市跨年晚會不只送舊迎新，更定調為「2022台灣燈會在高雄」的會前會，推出史上最盛大的4金卡司、雙舞台展演，時尚流行與風格創作音浪對決，邀請民眾到高雄港邊，傍著港都海景感受多元豐富的音樂盛宴。

2022高雄跨年晚會，以音樂盛會為2022年台灣燈會暖身，在後疫情時代打開世界之窗。兩大舞台於駁二蓬萊商港區，以及高雄流行音樂中心同步舉行。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 跨年晚會將於駁二蓬萊商港區，以及10月甫風光開幕的高雄流行音樂中心同步舉行，兩大會場橫跨金馬、金曲、金鐘、金音的「四金」陣容，數十組藝人輪番登台，勢必將港灣氣氛炒到沸騰。

蓬萊舞台邀請蘇慧倫、安心亞、郭書瑤等三大女神，帶來性感、甜美、抒情等不同風格魅力演出。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 蓬萊舞台主持人由數度敲響金鐘的搞笑天團浩角翔起，搭檔臺灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人吳姍儒（Sandy）擔綱重任，共7座金鐘獎閃耀蓬萊。演出則由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九、邱鋒澤火熱開場，並請來三代「女神級」女星，包括被封為第一代玉女掌門人的蘇慧倫，融合時尚、甜美、性感火辣於一身的全方位國民女神安心亞，以及曾獲得金馬獎最佳新演員肯定、最認真敬業的性感「辣青女神」郭書瑤。另外還有連續3年在高雄倒數的「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯，攜手將不同風格的表演大秀獻給粉絲。

以流行為主打的「蓬萊舞台」由浩角翔起、Sandy吳姍儒擔綱主持，「九澤CP」陳零九、邱鋒澤以及鼓鼓呂思緯也將加入演出陣容。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 國家級指標場館高雄流行音樂中心，首次作為跨年晚會的舉辦地點，主打深受年輕朋友喜愛的人氣獨立創作樂團，預計將掀起熱情奔放的次世代音浪。晚會主持人由「全方位藝人」蔡昌憲和「紅毯女神」瑪麗攜手，演出陣容包括「金曲常客創作雙人組」棉花糖、另類「男女雙主唱民謠組合」Crispy脆樂團，以及拿下高流音樂比賽「樂團興奮波」總冠軍的高雄在地新銳樂團——吾橋有水。樂團成員們對於即將在高流舞台演出都表示非常期待，不僅將帶來粉絲耳熟能詳的曲目與新作品，Crispy脆樂團亦將獻唱創作曲《黑暗的盡頭》，希望透過歌曲療癒抗疫艱辛，帶給歌迷希望曙光，共同迎接嶄新的一年。高流舞台以流行音樂中心的海洋意象建築為背景，三大樂團熱力接演，傳遞屬於南臺灣的新世代聲音，就是要讓高雄跨年的朋友感受港都熱力。

高流舞台以次世代創作樂團為主打，請來棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水三大樂團輪番現演，帶來粉絲耳熟能詳的歌曲以及新曲目。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 蓬萊與高流兩大舞台，除分別將透過民視與華視製播，中華電信MOD及Hami Video，也將以多視角技術完整呈現跨年現場。串流平台由LINE TODAY LIVE官方帳號及Yahoo TV!也加入同步直播行列，讓大家跨平台、跨時空，隨時隨地輕鬆觀看精采節目，再加上市府現有網路平台如高雄一百Facebook以及高雄市政府YouTube等，滿滿的直播大平台就是讓全臺民眾都能突破地域限制，共同捕捉倒數感動時刻。準備好了嗎？5、4、3、2……。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】