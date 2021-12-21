寶來冬旅行 生態與湯泉的和諧秘境

聯合新聞網 / Takao樂高雄
新威森林的桃花心木大道，每逢秋冬葉片轉為黃色與橙色鋪滿地面，浪漫景色吸引遊客絡繹不絕。(圖片提供/MOOK)
新威森林的桃花心木大道，每逢秋冬葉片轉為黃色與橙色鋪滿地面，浪漫景色吸引遊客絡繹不絕。(圖片提供/MOOK)

【文/Naru、圖片提供/MOOK、遠山望月溫泉營區、責任編輯/楊妍蓁】

　　冷風凜冽的季節，最適合環抱熱氣蒸騰的溫泉水，讓氤氳湯泉洗去一身寒氣。這時來到藏身群山峻嶺、座落溪谷絕壑中的高雄六龜寶來溫泉區，不僅能以暖熱的溫泉洗去冬日涼意，還能順道前往新威森林公園造訪唯美的「金色大道」、到紫蝶幽谷與蝶共舞，亦或沿途品嚐各種豐饒農產。而近期高133線便道通車，正好提供旅人更便利的尋「寶」途徑。

花開滿谷綠意盎然的溫泉鄉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)
花開滿谷綠意盎然的溫泉鄉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)
來一場褪去塵囂的溫泉慢旅

　　花開滿谷綠意盎然的溫泉鄉，是高雄冬日的季節禮讚。往南橫方向深入寶來山區，眼前綠意逐漸濃密，荖濃溪谷之間的稜脈延伸至視線盡頭，蔥鬱綠景彷彿無窮無盡，又或可見燦然盛開的櫻花、花旗木搖曳花枝。豐富壯麗的自然景觀，以及冬季的冰涼空氣都讓人通體舒暢，遠離都會塵囂，連身體也變得輕盈暢快。

　　來到位於大武山下溫暖山谷的茂林國家風景區，其以國家級的「紫蝶幽谷」生態馳名，每逢冬季便會有數十萬計的紫斑蝶，從四面八方飛往茂林山谷聚集越冬，蝴蝶們在樹藤和蜜源植物間求偶追逐、翩翩起舞，繽紛的蝴蝶圓舞曲至2月底3月初北返前結束。觀賞紫斑蝶最佳時間為正午前，早晨的蝴蝶穿梭在晨曦中彷彿穿著紫色舞衣，在花叢草藤間曼妙飛翔，猶如林中仙子令人讚嘆。

　　新威森林公園亦被稱為「坪頂」，過去是臺灣最大的苗圃之一，種植桃花心木、杉木等，種類多達200多種，園內綠樹成蔭，其中有一條桃花心木大道，每逢秋冬之際橙黃色的落葉在地面鋪成一片絨毯，仿若一條金色大道，沿之輕步慢行，美不勝收。從新威森林公園往寶來溫泉區途中，會經過40餘座直立崎嶇的山丘，「十八羅漢山」的礫岩山峰受雨水沖刷，呈現各種姿態和造型，像是十八羅漢般栩栩如生。

寶來溫泉位於荖濃溪谷的支流旁，是汨汨湧出終年不歇的天然溫泉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)
寶來溫泉位於荖濃溪谷的支流旁，是汨汨湧出終年不歇的天然溫泉。(圖片提供/遠山望月溫泉營區)
　　再往山行，來到寶來溫泉鄉。荖濃溪谷的支流旁，汨汨湧出終年不歇的天然溫泉，在溪谷泉源處設有數間溫泉旅館，透明無色的溫泉瀰漫蒸騰熱氣，沁涼山風吹起的夜晚，讓身體在湯泉中盡情伸展放鬆，所有壓力都隨之釋放。泡完溫泉，亦能享受旅館提供的在地美食，享受身心舒暢、悠然自得的山居歲月。

檨仔腳文化共享空間由當地居民手作無添加的天然麵包，以及燒陶、染布等工藝品。(圖片提供/MOOK)
檨仔腳文化共享空間由當地居民手作無添加的天然麵包，以及燒陶、染布等工藝品。(圖片提供/MOOK)
　　寶來也是盛產水果和農產的豐饒之鄉，尤其是香甜多汁的金煌、愛文芒果，以及臺灣原生山茶。在鄰近南迴公路入口，檨仔腳文化共享空間飄出陣陣柴窯麵包香氣，原為88風災過後當地居民的救助據點，經過多年努力，居民們以一磚一瓦搭蓋屬於自己的創生基地，利用當地水果和天然酵母製作窯烤麵包，帶有嚼勁和麵粉香的麵包，每一口都吃得到滿滿餡料，鮮甜滋味在嘴中散發。除了鮮美農產，來到六龜還可以品茶，拜訪把茶農老厝打理得復古優雅的「發現山茶」，享用自然野放數十年且為友善種植的原生茶樹製作而成的茶湯，紅潤、風味濃郁帶有果香的六龜山茶，回甘滋味教人念念不忘。

　　冬日走訪「寶」地，探訪生態、品味用心製作的風味美食再走進裊裊溫泉鄉，不只是身體化為寸寸凝脂，心靈也在豐富自然人文撫慰下，感到充盈靜好。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】

相關新聞

舌尖上的鄉愁 美濃瑤族滇緬風味小吃

說到雲南菜，多數人立刻想到桃園龍崗的忠貞新村和南投清境農場，卻不知高雄美濃也有個小雲南，隱身在荖濃溪畔。滇緬異域孤軍撤退來台，在貧脊的河床落地生根，同時帶來風味鮮明、融合多元民族特色的飲食文化，在精功社區飄香一甲子。

多視角轉播技術 高雄焰火帶動視聽新紀元

今年十月照亮高雄港灣的國慶焰火，透過線上轉播讓無法到現場的民眾，零時差觀看與感受焰火光燦帶來的感動和震撼。市府與技術團隊圓滿達成任務，也宣告高雄迎來5G AIoT智慧城市的新紀元。

飛人集社劇團 老屋計畫推動非典型劇場

沿著斑駁紅磚牆走入黃埔新村巷弄，大紅鐵門內，木窗櫺透出溫暖黃光，黑瓦下流溢滿屋子歡笑，在飛人集社劇團的帶領下，不同領域、不同背景的人們在黃埔新村的「眷待期休憩所」相聚，藝文點亮老屋，彷彿又回到往昔熱絡的眷村歲月。

銀髮人才服務據點 助高年級生就業

專為高年級求職者，解決就職路上的疑難雜症，高雄市勞工局首座「高雄市銀髮人才服務據點」在前鎮區揭牌，為55歲以上或退休欲再就業的求職者與企業媒合對接，並提供諮詢與職訓服務，協助再創職涯第二春。

鳳山「跨蝦米藝術節」

鳳山的第一個地方藝術節「跨蝦米藝術節」，今年於11月20至21日舉辦，以鳳山這塊土地上豐饒的文化資產為養分，免費音樂會、跨界實驗表演、移動式的環境劇場，以及特色文創導覽等多元活動，凝聚所有創作者與參加者，一同為鳳山寫下珍貴的在地回憶。

港都夜未眠 高雄夜經濟正發酵

夜幕低垂，是上班族抒解日間工作壓力以及市民們在緊張忙碌生活後，可以放鬆身心的時候了，美食如林的夜市文化、夜間開放的藝術展館和夢幻燈廊，還有隱藏在老城街巷的風格酒吧，屬於高雄的大港夜經濟，正在悄悄展開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。