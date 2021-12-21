以建物為畫布 為市區打造綠意藝術長廊

聯合新聞網 / Takao樂高雄
原有鐵道變身新生綠廊，如茵綠草地從左營至鳳山畫上一條蜿蜒的優雅弧線。(攝影/Carter)
原有鐵道變身新生綠廊，如茵綠草地從左營至鳳山畫上一條蜿蜒的優雅弧線。(攝影/Carter)

【文/李瑰嫻、攝影/黃敬文、Carter、圖片提供/高雄市政府都發局、責任編輯/楊妍蓁】

　　高雄鐵路地下化，讓軌道蛻變為綠園道，自左營蓮池潭到鳳山大智陸橋間，一條草木扶疏的新生綠廊就此誕生。不僅如此，市府邀請藝術家，製作了27幅主題創意彩繪，讓色彩走出畫框，冰冷建築經巧思點綴，一躍成為耀眼的藝術品。從愛河西岸到鳳山車站，自然洋溢的綠帶公園以及露天彩繪藝術使市容煥然一新，鐵路沿線的生活品質也大幅提升。

作品「綠意盎然之間」濃密的綠植和熱帶花卉意象，與綠園道上的扶疏花草互相呼應，也讓舊社區原本灰沉的建築風景一改新風貌。(圖片提供/高雄市政府都發局)
作品「綠意盎然之間」濃密的綠植和熱帶花卉意象，與綠園道上的扶疏花草互相呼應，也讓舊社區原本灰沉的建築風景一改新風貌。(圖片提供/高雄市政府都發局)
27幅主題彩繪妝點 綠園道添藝術氣息

　　如茵綠草地從左營至鳳山畫上一條蜿蜒的優雅弧線，人們沿著鋪設完好的步道散步休憩，踩著鐵馬享受吹過耳畔的城市風，過往嘈雜的鐵路走入地下，蛻變成長15.37公里的漫長綠園道，綠意與人們的生活更貼近，附近居民的生活品質也產生轉變。

　　綠園道的誕生帶來優美景觀，市府也利用藝術彩繪，讓周邊建築融入綠意風景線，27幅大型壁面彩繪，有抽象藝術、有可愛童趣、也有的融合地方意象，多元創作讓漫長的林蔭散步道，變成老少咸宜的露天藝術長廊。市府都發局表示，綠園道兩側建物彩繪，是沿道都市更新計畫「三部曲」中的首部曲，透過創意彩繪為老舊建築物「微整形」，使原本被屋主忽視的後巷建物以嶄新面貌，成為都市景觀的新亮點。

在住宅公寓之外，陸橋等公共建築也經過彩繪煥然一新，此為苓雅區的彩繪作品「天空之境」。(圖片提供/高雄市政府都發局)
在住宅公寓之外，陸橋等公共建築也經過彩繪煥然一新，此為苓雅區的彩繪作品「天空之境」。(圖片提供/高雄市政府都發局)
　　如同藝術策展的概念，都發局與鼓山、三民、苓雅、鳳山等區公所合作下，整合在地力量尋訪合作屋主，並邀請在地藝術家共襄盛舉，至今已完成27幅創意彩繪，並新增50棟建物簡易彩繪，彩色候鳥翩翩飛翔於成排公寓之間，灰色的路橋下變成藍色幾何的「天空之境」，鐵路旁超過數十年歲月的老建築，透過色彩一轉繽紛，成為網美拍照打卡的據點。

高雄市鼓山區綠川里的彩繪壁畫「時間的三種步伐系列」將昔日緊鄰鐵軌的40多年老屋以繽紛抽象的圖案妝點，令人眼睛一亮。(圖片提供/高雄市政府都發局)
高雄市鼓山區綠川里的彩繪壁畫「時間的三種步伐系列」將昔日緊鄰鐵軌的40多年老屋以繽紛抽象的圖案妝點，令人眼睛一亮。(圖片提供/高雄市政府都發局)
　　跨越多幢建築的大型畫作，是當地居民、畫家和政府單位通力合作的成果。位於鼓山區的「時間的三種步伐系列」，藝術家林熺俊把對時空的想像，轉化為光影與景物的旋轉變化，豐富的色彩以流動線條感串聯成排老公寓，讓原本缺少變化的老房子變得逸趣橫生。當地居民說，剛開始藝術家和他們溝通時，因為是抽象畫而覺得看不懂有排斥感，後來經過多次溝通和「全程監督」，完成的作品讓他們相當滿意，現在看到有路人駐足欣賞，還會熱心地解說導覽。

三名區豐裕里的作品「童舞」是藝術家，也是里長的謝錫元所設計，由藝術家「筆叉」帶領繪製，附近樹科大的學生也來協助彩繪，為鐵皮屋畫上活潑童趣的圖案。(攝影/黃敬文)
三名區豐裕里的作品「童舞」是藝術家，也是里長的謝錫元所設計，由藝術家「筆叉」帶領繪製，附近樹科大的學生也來協助彩繪，為鐵皮屋畫上活潑童趣的圖案。(攝影/黃敬文)
　　三民區豐裕里的里長謝錫元，另一個身分是插畫家「馬里斯」，他設計了中都社區的彩繪「童舞」，把鐵皮屋當作大型畫布，各種可愛的貓咪為主角，柴山、旗津大船入港、愛河風光與在地美食等港都意象和動物結合，展現高雄多元風貌的同時，也希望人們能關注流浪動物，共創幸福社區。而活潑的彩繪牆吸引許多大小朋友流連，替社區帶來蓬勃朝氣。

位於林森一路長明商圈巷弄內的公寓建築，藝術家以「候鳥返鄉」為主題，並列的建築變成4幅畫作，以候鳥翱翔詮釋高雄車站是遊子離家打拚及返回溫暖故鄉的意象。(圖片提供/高雄市政府都發局)
位於林森一路長明商圈巷弄內的公寓建築，藝術家以「候鳥返鄉」為主題，並列的建築變成4幅畫作，以候鳥翱翔詮釋高雄車站是遊子離家打拚及返回溫暖故鄉的意象。(圖片提供/高雄市政府都發局)
　　綠園道工程開闢搭配彩繪行動讓市容美麗回春，對於老社區活化新生也帶來諸多助力。許多居民在鐵道旁住了一輩子，如今看到嶄新的居住環境，感到生活品質變好，更對社區產生更多認同與光榮感。一些屋主看到住家周遭變得多彩，也自主翻新門面，不僅帶動社區人氣更活絡了地方商機。

　　愛河到左營的舊鐵道線路，可說是高雄的動脈地段，如今以盎然綠意和藝術為城市景觀換新血，市民的日常生活也變得更加多彩多姿。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】

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