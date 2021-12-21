港都夜未眠 高雄夜經濟正發酵

聯合新聞網 / Takao樂高雄
漫步在燈影閃耀的駁二碼頭區，欣賞大港橋夜間點燈，光影與海浪搖曳輝映，譜出一首浪漫的港都夜曲。 (攝影/Carter)
漫步在燈影閃耀的駁二碼頭區，欣賞大港橋夜間點燈，光影與海浪搖曳輝映，譜出一首浪漫的港都夜曲。 (攝影/Carter)

【文/Kyu、攝影/Carter、曾信耀、鄭微宜、責任編輯/葉三銘】

　　夜幕低垂，是上班族抒解日間工作壓力以及市民們在緊張忙碌生活後，可以放鬆身心的時候了，美食如林的夜市文化、夜間開放的藝術展館和夢幻燈廊，還有隱藏在老城街巷的風格酒吧，屬於高雄的大港夜經濟，正在悄悄展開。

鳳山青年夜市11月於新址重新開放，更寬廣的空間、和更豐富的攤商與美食，炒熱高雄的夜晚。 (攝影/Carter)
鳳山青年夜市11月於新址重新開放，更寬廣的空間、和更豐富的攤商與美食，炒熱高雄的夜晚。 (攝影/Carter)
燈光璀璨的高雄不夜城

　　隨著「2022台灣燈會在高雄」活動熱潮，夜晚繽紛浪漫的氛圍逐漸在高雄成形。夜市文化是臺灣吸引國內、外觀光客的賣點之一，高雄夜市熱氣蒸騰的小吃美食、攤商充滿活力的招攬叫賣，下港仔的熱情在夜晚勃發。遊客慕名而來的有新鮮水果現打的芒果冰沙、木瓜牛奶；以及季節限定烏魚子、南部熱炒美味又營養的鱔魚意麵……，還有各種玩的、買的等琳琅滿目，365天的食客和愛玩客的車水馬龍，把街道擠得好不熱鬧。

青年夜市剛開幕就湧入3萬人次，五花八門的商品美食讓民眾逛得滿足。(攝影/Carter)
青年夜市剛開幕就湧入3萬人次，五花八門的商品美食讓民眾逛得滿足。(攝影/Carter)
　　高雄三大夜市之一的鳳山青年夜市，歷經數次搬遷後，在中崙、凱旋路口的新址重磅回歸。3000坪超大腹地內有7條夜市街，還有專屬停車場解決找車位的煩惱。每週四到週日，從華燈初上到深夜，165個攤位以五花八門的小吃美食、特色店舖讓遊客逛得大呼過癮。可以先到高雄人從小吃到大的鐵板牛排大快朵頤一番，再嗑上一包超人氣的「珍好家」香酥雞和外脆內Q的現炸地瓜球，品嚐香氣四溢的「不一樣滷鴨血」，最後來一份永遠大排長龍、料多飽滿的「五芳法式可麗餅」等招牌甜食，高雄限定的海派美食NON-STOP，遊客們千萬不能錯過。

高雄文學館為圖書館與藝文展演的複合空間，館內展示高雄作家的介紹和著作，並舉辦各種藝文講座。 (攝影/鄭微宜)
高雄文學館為圖書館與藝文展演的複合空間，館內展示高雄作家的介紹和著作，並舉辦各種藝文講座。 (攝影/鄭微宜)
　　在燈光如繁星閃耀的夜晚，若是想要過足文青品味，感受藝文氣息的話，藝術展館的夜間開館也帶來不一樣的沉浸體驗。其中「高雄文學館」兼具城市文學展示與圖書館功能，每週二到週六延長開館至晚上9點，下班後不妨找一本喜愛的書籍沉浸在書香中，或可以挑選高雄作家的資料和著作瀏覽，讀累了字裡行間的知性，還可漫遊文學館外的城市光廊，沉浸在如夢似幻的光影夜色中，想必詩人的生活也不過是如此而已吧。

　　另外，當代文創藝術的發信地「駁二藝術特區」，更是有許多企劃的主題特展開放至晚間8點，參觀藝術展覽，接著漫步在燈影閃耀的碼頭區，欣賞大港橋夜間點燈，光影與海浪搖曳輝映，譜出一首浪漫的港都夜曲，靜享與白天完全不同的風情。

提供各式各樣的創意調酒與精釀啤酒，是個讓心靈休憩的好地方。(攝影/Carter)
提供各式各樣的創意調酒與精釀啤酒，是個讓心靈休憩的好地方。(攝影/Carter)
　　海港也孕育高雄與北部夜店不同的餐酒館酒吧型態，駁二碼頭的夜間酒吧越夜越美麗，看得見海景的吧台，以及各種精釀特調和洋風美食，讓人有種彷彿就置身在舊金山碼頭的錯覺，讓旅人們及上班族卸下一天的壓力疲憊。往鹽埕老街區，走進復古懷舊風酒吧「Old.Trick 佬掉牙商行」，還有80年老屋改建的「廢墟Ruins」等，呼喚回憶的復古裝潢，以及各種限定版的風格調酒，打開微醺療癒的時空寶箱，擁抱高雄港的溫柔夜色，盡情享受小酌獨飲的放鬆沉浸，為隔天的工作再儲備能量。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.12】

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