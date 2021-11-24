AI智能及語音警示 有效降低用路違規

聯合新聞網 / Takao樂高雄
市府針對不同路段的易違規項目，進行闖紅燈以及未禮讓行人的偵測警示。(圖片提供/高市府交通局)
市府針對不同路段的易違規項目，進行闖紅燈以及未禮讓行人的偵測警示。(圖片提供/高市府交通局)

【文/Kyu、圖片提供/高雄市政府交通局、責任編輯/葉三銘】

　　透過AI影像偵測和電子看板語音告警系統，可改善路口車輛違規情形，保障通行安全，高雄市啟用這套系統後，有效偵測闖紅燈及機車逆向行駛行人穿越道等違規行為，讓交通違規件數下降近50%。

智能偵測提醒用路人避免違規

　　在雙線匯集的高雄市區中山東路與博愛路口，上下班顛峰時段總是人潮、車潮不斷，跨越馬路的行人、等待右轉彎的汽車及填滿路面的汽、機車和公車，常一不小心就會發生事故，造成交通壅塞。

　　高雄市交通違規多數為「闖紅燈」、「紅燈右轉」、「未禮讓行人」態樣，運用科技協助管理交通，為路口安全把關，可在有限警力下，幫忙分擔繁重的道安維護工作。日前高雄市政府交通局導入「用路人危險行為監控與語音警示系統」，利用AI鎖定動態車輛與行人位置，並計算距離，提早在違規發生前就以語音進行警示。

高雄市府交通局透過AI影像分析技術偵測常見的違規態樣，進而減少市民的交通違規行為。(圖片提供/高市府交通局)
高雄市府交通局透過AI影像分析技術偵測常見的違規態樣，進而減少市民的交通違規行為。(圖片提供/高市府交通局)
　　市區交通量龐大，市府先選擇在容易肇事的重點路口，大寮區市188/鳳林二路口、市188/華中路口、鳳山區中山東路/博愛路口、中山東路 /光遠路口等進行偵測警示，而且納入「各路口特性」為考量，前三處鎖定汽、機車闖紅燈違規，而中山東路/光遠路口則是針對機車逆向行駛行人穿越道的違規行為做監控。

　　市府交通局表示，「未禮讓行人系統」利用AI辨識「影像像素距離」與「路口實際距離」換算，會辨別車輛動態位置與行人行進方向作為可能發生違規的判定依據。 當行人穿越道上有行人通過時，如果車輛壓上行人穿越道，這台車輛與行人的距離須至少間隔三條枕木紋內，只要發生人車的距離過近，系統就會辨識違規車牌，透過道路一側的CMS電子顯示看板顯示違規車號及違規態樣，並輔以語音對車輛提出警示。

引進創新科技應用，讓交通流量大的路段可有效提升路口效率，也符合高市府的宜居和永續政策。(圖片提供/高市府交通局)
引進創新科技應用，讓交通流量大的路段可有效提升路口效率，也符合高市府的宜居和永續政策。(圖片提供/高市府交通局)
　　「闖紅燈系統」則針對車輛於紅燈時，搶快越過停止線及完整穿越整個路口的違規行為運作，系統同樣會辨識車牌號碼，並透過道路旁的電子看板顯示違規車號及樣態，發出語音告警，加強警示效果，而記錄下來的資料也將會移送相關單位進行執法。

　　自導入警示系統以來，施行路口肇事數下降18%，而駕駛闖紅燈違規數更下降45.5%、未禮讓行人違規數下降47.5%，展現對阻斷違規的防範有具體成效。對於用路行為的改善，交通局表示這是因為交通違規屬於從眾行為，系統透過警示違規車輛，除可以讓駕駛了解到違規行為所要付的風險外，發出聲響示警也可以提醒並教育其他用路人，能夠有效降低違規的發生次數。交通局局長張淑娟說：「希望用路人透過警示提醒，能夠安全駕駛，不管有沒有執法或是交通警察有沒有在現場，都要遵守法律。」

市區大寮、鳳山、新興與左營共6處路口經系統施行後，肇事與違規機率均大幅降低，收到成效。(圖片提供/高市府交通局)
市區大寮、鳳山、新興與左營共6處路口經系統施行後，肇事與違規機率均大幅降低，收到成效。(圖片提供/高市府交通局)
　　當AI科技日益成熟，交通局也將更多技術應用在交通設施上，像是利用無人機空拍與AI影像辨識診斷路口安全，以無人機的空中視野辨識並追蹤路口人車流動軌跡，同時透過軟體分析路口易發生交通衝突的地點及型態，來協助判斷路口可能的危險熱區，預先進行改善。此外，像是港區沿海路段，交通局也正積極引進AI號誌燈，讓以往定時控管的號誌，改為根據南北向與東西向交通流量做調整，避免車流量少；車子卻一直停等紅燈的狀況，讓路口效率再提升。

　　「整個交通在市政和政策部分，我們始終追求安全第一，智慧和永續。目前6個路口的示範計畫，透過科技手段讓安全的交通行為內化到日常當中」張淑娟局長說：「畢竟無論自己或他人受傷，都是大家所不樂見的。」提供民眾更安全永續的用路方式，藉由AI監控與警示，從預防違規開始降低事故發生率，真正達到安心出門平安回家。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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