183面壁畫絢麗登場 國際藝術家打造苓雅視覺饗宴

【文/李定遠、圖片提供/高市苓雅區公所、責任編輯/葉三銘】

即將於11月最後一週登場的「苓雅國際街頭藝術節」，今年以183面大型彩繪壁畫，搭配精彩的動態活動、天空藝術與星光步道，將苓雅區打造為無邊界的戶外美術館。不同於往年，還特地增加夜間照明與動態展示，為「2022臺灣燈會在高雄」熱情暖身。

為臺灣燈會打頭陣 苓雅國際街頭藝術節繽紛亮相

有別於一般塗鴉和街頭藝人表演的街頭藝術，已經舉辦6屆的苓雅國際街頭藝術節，是全臺最大的街頭藝術彩繪，不僅把舊鐵道和老社區變成戶外美術館，同場舉辦街舞大賽，動靜皆宜的藝文活動，讓民眾感受藝術表現的多元樣貌。

臺灣創作者何彥霖的「天空之門」。一左一右氣勢磅礡，藍天碧海中的兩隻馬對比色彩吸引觀看者視線，也象徵高雄在鐵路地下化後展翅高飛。(圖片提供/高市苓雅區公所) 街頭藝術節原為苓雅區公所為發展地區特色，同時美化城市老建築所發起，以繽紛彩繪替屋齡超過40年的老國宅和宿舍「牆面彩妝」，原本灰濛濛沒有活力的老社區也改頭換面。藝術家們把水泥牆面當畫布，盡情揮灑創意彩繪大型壁畫，就像是紐約蘇活區一樣，老社區變身為當代藝術展演場。

從2015年首屆起，隨著作品累積，漸漸變成藝術家間口耳相傳的盛會，規模也越來越盛大，今年共有來自25個國家、83位藝術家完成183面藝術作品，讓被遺忘的街巷，在繪畫傳達的力量中徹底翻轉、捕捉注目。

今年新作中，由楊惟竹、巫東陽製作的「正道 林間秘境」呼應大自然意象，結合正道公園的綠意樹木，讓整體畫面融入視覺。(圖片提供/高市苓雅區公所) 在苓雅區公所與居民通力合作下，許多不起眼的區域被重新看見，市民也可看見不一樣的老高雄。例如在衛武營周遭，包括臺糖宿舍與衛武國宅組成的老舊住宅區經規劃改造後，變成有如愛麗絲夢遊仙境般充滿視覺驚奇的「衛武迷迷村」。走進巷弄中，可以看到各種色彩和主題畫作，像是法國藝術家所製作的超過一百公尺的全國最長地面彩繪，還有以紫錐花和彩蝶裝飾的13層樓高巨型壁畫，這是美國藝術家特別來臺long stay，耗時一個半月以高空流籠製作而成。

105年開始的苓雅國際街頭藝術節，以戶外美術館為概念，每年都會有新的大型壁畫登場，並穿插裝置藝術、全國街舞比賽、特色藝術餐車等活動，吸引民眾參與。(圖片提供/高市苓雅區公所) 今年藝術節主軸除了大型壁畫，也穿插裝置藝術、特色藝術餐車、街舞比賽等活動。籌辦過程受到疫情影響，藝術家無法來臺，苓雅區公所更首創視訊拍照溝通，由藝術家先構思好草圖，再交棒給國內藝術家作畫執行。為與2022年高雄燈會銜接，今年不僅增加夜間照明，社區內的口袋公園還特別設計夜光裝置藝術，展現白天和夜晚兩種風情，而迷迷村在原有壁畫展示之外，亦邀請速寫畫家鄭開祥與高雄插畫家李瑾倫舉辦個展。

全國街舞大賽號召對舞蹈充滿自信的高手現場尬舞，與街頭藝術節同步舉辦，成功炒熱現場氣氛。(圖片提供/高市苓雅區公所) 為了增加與民眾互動，會場設置大型藝術相框，讓參與民眾以壁畫為背景打卡拍照，現場也準備拍立得，讓民眾把照片帶回家做紀念。而每年與藝術節同步舉行的「街舞大賽」，主辦單位都廣發「舞林帖」，邀請全臺各地街舞好手到高雄大展身手，苓雅區長陳進德透露，今年不但有男女街舞對抗賽，還會邀請藝術家共襄盛舉，在街頭即興尬畫，讓民眾見識即興創作的奔放活力。

「整個迷迷村幾乎快被我們畫完了，無形中也讓臺灣被世界看見。」陳區長笑說。藝術節讓人們聚焦老舊國宅，帶入人流並凝聚居民向心力，區公所的目標是希望苓雅區成為像紐約、墨爾本一樣世界知名的壁畫天堂，也歡迎民眾在11月底一起來用雙腳、騎乘共享單車，到苓雅區逛老街、走看藝術。

• 苓雅國際街頭藝術節

地點：高雄市苓雅區衛武里社區

日期：2021年11月20日

時間：13：30〜20：00

FB：https://m.facebook.com/lingyadt/posts

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】