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輕軌交通多玩味 拍出高雄潮語彙

聯合新聞網 / Takao樂高雄
穿上訂製的國旗禮服，拍下高雄流行音樂中心與煙火相互輝映的燦爛景象。(攝影/hzy.s)(圖片提供/高市府新聞局)
穿上訂製的國旗禮服，拍下高雄流行音樂中心與煙火相互輝映的燦爛景象。(攝影/hzy.s)(圖片提供/高市府新聞局)

【文/李曉萍、圖片提供/林倩、責任編輯/葉三銘】

　年輕世代透過YouTube、IG及臉書網路社群平台發聲，以影像建構新浪潮語彙，用不同於在地人的視角觀看城市。在IG上有27萬粉絲追蹤的網紅林倩對高雄情有獨鍾，多次與攝影團隊南下，在高雄各地留下令人印象深刻的作品，今年更應高雄市政府新聞局邀約拍攝國慶焰火，作品中融入焰火、國旗、高雄港及高雄流行音樂中心的元素，受到網友關注，創造讓世界看見高雄的機會。

　　許多人追蹤林倩可能是從一張賀年主題的照片開始，她身著鮮黃色短旗袍，與同色系舞獅站在斑馬線中間，背景是塞滿陸橋等待綠燈的機車騎士，強烈的視覺反差與文化特色讓她紅到國外，一系列具有國際時尚感的臺灣味影像也被各國旅遊平台轉發分享。

　　林倩是個對拍攝主題有想法的模特兒，不同於時下網紅大頭貼式的拍照模式，她與攝影師合作發想的作品中，人物與環境地景相輔相成，擅長將地方特色及傳統文化融入畫面，高雄的地標建築、廟宇、夜市、港灣海岸等都是她的舞台。

攝於光榮碼頭旁的鯨魚堤岸，85大樓夾在兩棟大樓和雙向輕軌之間，畫面構圖相當具有戲劇張力。(攝影/lillysixpic)(圖片提供/高市府新聞局)
攝於光榮碼頭旁的鯨魚堤岸，85大樓夾在兩棟大樓和雙向輕軌之間，畫面構圖相當具有戲劇張力。(攝影/lillysixpic)(圖片提供/高市府新聞局)
時尚視角發現高雄特色

　　林倩眼中的高雄，素材豐富多變，她總能發掘一般人沒注意到的角度，運用服裝、髮妝、配件等細節營造氣氛，在城市各個角落施展魔法，創造不一樣的高雄印象。

龍虎塔是許多國外攝影師的指定拍攝地點，林倩也多次以該區廟宇為背景，拍攝不同主題的照片。(圖片提供/林倩)
龍虎塔是許多國外攝影師的指定拍攝地點，林倩也多次以該區廟宇為背景，拍攝不同主題的照片。(圖片提供/林倩)
　　對林倩而言，85大樓、輕軌、西子灣和蓮池潭都是高雄感十足的畫面。其中，林倩特別喜愛85大樓與輕軌的組合，「高雄輕軌是城市美麗的流動風景。」她同時分享最佳拍攝地點：光榮碼頭站和旅運中心站，都能以45度斜角表現85大樓的立體感，並同時捕捉人物和輕軌列車，前、中、後景堆疊畫面層次，容易拍出如電影海報的氣勢。

　　廟宇主題也常常出現在林倩的IG版面，她認為高雄的廟宇特別優美，三鳳宮掛滿天井的紅燈籠海奇幻壯觀，蓮池潭畔有龍虎塔和玄天上帝大型塑像，既可呈現古色古香的韻味，也能拍出時尚與傳統的衝突美感。此外，色彩繽紛的草衙道、滿溢庶民生猛活力的夜市、以及中山大學文學院下方的「柴山神秘海灘」，都是好拍又好玩的高雄景點。

在鳳山的中山路夜市拍攝，以長鏡頭製造空間的壓縮感，招牌燈下小市民的夜生活與人物主題之間，產生高反差衝突性。(攝影/lillysixpic)(圖片提供/高市府新聞局)
在鳳山的中山路夜市拍攝，以長鏡頭製造空間的壓縮感，招牌燈下小市民的夜生活與人物主題之間，產生高反差衝突性。(攝影/lillysixpic)(圖片提供/高市府新聞局)
跟著網紅搭輕軌，到高雄潮一波

　　林倩笑著稱自己是「港都媳婦」，因為男友是高雄人，對高雄的熟悉度儼然第二家鄉。她最喜歡高雄緩慢、愜意的生活步調，而搭乘輕軌欣賞窗外移動的風景，最能感受這份悠閒。

　　她極力推薦沿高雄港灣行駛的輕軌路線，從西子灣站出發，哈瑪星鐵道文化園區的廣闊草坪上，退役火車和裝置藝術都適合拍照；接著搭乘輕軌穿越駁二藝文特區，在駁二大義站稍作停留，散步大港橋；繼續前行至真愛碼頭站，高雄流行音樂中心和港灣貨輪組成最潮的城市面貌；旅運中心站和高雄展覽館站則可近距離感受85大樓的壯觀。短短幾個輕軌站，就能拍到豐富的畫面。

　　林倩認為，那些走路有點遠、開車又似乎太近的景點，搭乘輕軌串接最方便。喜歡逛街的她推薦另一種玩法，連接兩個高雄知名購物中心，逛完草衙道，搭捷運從草衙站到凱旋站，再轉乘輕軌至夢時代站，一次滿足逛街的慾望，而且毋需煩惱停車問題。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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