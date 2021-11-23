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風靡校園廢材巧思 手作創意無極限

聯合新聞網 / Takao樂高雄
2021年大港自造節廢材小車活動即將登場，超長跑道讓大小朋友在馬路上飆速追風。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
2021年大港自造節廢材小車活動即將登場，超長跑道讓大小朋友在馬路上飆速追風。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/M.ZONE大港自造特區、責任編輯/李明潓】

　　利用手邊材料組裝零件，打造最酷炫的廢材小車、廢材機器人，看它們在360度顛覆引力極限的超速軌道衝刺對陣。紅遍全球自造圈的廢材小車，任何人都可以發揮創造力，感受單純歡樂的自造樂趣。迷你光劍、自製瘋狂吹泡泡機、3D筆體驗及焊接電子發光吊飾，開啟創意無極限。

寓教於樂的廢材小車熱潮在校園中迅速蔓延，更是大港自造節的超人氣項目。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
寓教於樂的廢材小車熱潮在校園中迅速蔓延，更是大港自造節的超人氣項目。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
廢物施魔法 急速衝刺大挑戰

　　飲料瓶蓋、紙盒塑膠，脫落的裝飾品和用剩的文具……突破年齡與材料的限制，只要發揮想像力，廢材也能搖身一變，成為獨一無二的酷炫飛車！標榜創意無極限的廢材小車，運用巧思結合生活中各種「廢物」，重新設計組裝製作四輪車，最後再把所有成品放在軌道上比賽較勁，結合創造力、機械原理和環保教育，寓教於樂的廢材小車熱潮在校園中迅速蔓延，更是大港自造節的超人氣項目。

M.ZONE大港自造特區推出廢材小車工作坊，結合不同的社會議題和場域特性，進行小車設計比賽活動時，小朋友玩得開心，也吸引許多圍觀群眾，相當熱鬧。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
M.ZONE大港自造特區推出廢材小車工作坊，結合不同的社會議題和場域特性，進行小車設計比賽活動時，小朋友玩得開心，也吸引許多圍觀群眾，相當熱鬧。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
突破年齡與材料的限制，只要發揮想像力，廢材也能搖身一變，成為獨一無二的酷炫飛車！(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
突破年齡與材料的限制，只要發揮想像力，廢材也能搖身一變，成為獨一無二的酷炫飛車！(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　廢柴小車（Nerdy Derby）起源於2012年紐約Maker Faire，一推出就大受迴響，組裝簡單造型百變的DIY小車在軌道上瘋狂奔馳，震撼的速度感彷彿擁有魔力，讓每個大人小孩都為之瘋狂，玩到停不下來。第一年大獲成功後，廢柴小車成為每年Maker Faire最讓人期待的重頭戲之一，更流行到到舊金山、歐洲、日本、中國及臺灣等國家大大小小的自造嘉年華會，而不同國家的主辦者也設計了許多不同的小車軌道，增加更多挑戰性與變化。

組裝簡單造型百變的DIY小車在軌道上瘋狂奔馳，震撼的速度感彷彿擁有魔力，玩到停不下來。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
組裝簡單造型百變的DIY小車在軌道上瘋狂奔馳，震撼的速度感彷彿擁有魔力，玩到停不下來。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　高雄市青年局委託M.ZONE所舉辦的大港自造節於2018年引進廢材小車，邀請到日本知名的Fablab Shibuya的自造總監井上惠介來台，分享日本的廢材小車經驗，並共同設計出台灣版本的廢材小車軌道，3年來，廢材小車已經成為上萬名小朋友與家長的美好回憶。

運用廢棄材料打造小車DIY，重新組裝成令人眼睛一亮的酷炫造型，非常適合親子動手寓教於樂。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
運用廢棄材料打造小車DIY，重新組裝成令人眼睛一亮的酷炫造型，非常適合親子動手寓教於樂。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　歡樂有趣的廢材小車，組裝容易、自由度高，想像力得以天馬行空，車子的動感能夠抓住大家眼球，參與者若想讓小車跑得更快，會在一次又一次的調整中產生極大樂趣，非常適合親子一起動手發揮自造精神。

　　引進並推廣小車的M.ZONE表示，完成一台廢材小車的過程，完全呼應STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics）教育的精神，自造一台廢柴小車，需要不斷的高度連動調整，參與者藉由動手建構，不知不覺的就跨領域結合了科學、技術、工程、藝術甚至數學。

M.ZONE大港自造特區推出廢材小車工作坊，結合不同的社會議題和場域特性，利用隨手可得的生活廢棄材料，進行小車組裝設計。(楊育修攝自2018 Maker Faire Tokyo)
M.ZONE大港自造特區推出廢材小車工作坊，結合不同的社會議題和場域特性，利用隨手可得的生活廢棄材料，進行小車組裝設計。(楊育修攝自2018 Maker Faire Tokyo)
　　M.ZONE大港自造特區不定期推出廢材小車工作坊，並受邀至成大自造者嘉年華會、台中創客嘉年華等推廣活動。像是今年4月舉辦的「海廢再造廢材小車工作坊」帶領學生了解海廢的種類與分布型態，最後運用海廢回收材設計小車，參與的孩子們在動手玩樂的過程中，也學習到循環經濟、海洋環保等議題。至於讓全臺小車迷們引頸期待的大港自造節，今年將準備3條超長軌道挑戰速度極限，更封街打造賽道樂園，讓大家在馬路上玩得過癮

　　發揮巧思信手拈來，你也可以是廢材超跑設計師。2021大港自造節歡迎各年齡層的廢材達人大顯身手，沒有經驗的朋友也可參加體驗活動，現場專家親自指導，並準備了多樣素材，年齡經驗不拘，都能體驗動手創作的樂趣。

• M.ZONE 大港自造特區廢材小車工作坊

電話：(07) 521-1618 (平日開放團體預約)

地址：地址：高雄市鹽埕區瀨南街8號

[另、歡迎民眾參加2021大港自造節，廢材小車於活動期間隨到隨玩。]

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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