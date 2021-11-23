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M.ZONE大港自造特區 青年創客孵化基地

聯合新聞網 / Takao樂高雄
園區內舉辦各種數位自造教育推廣活動，學員在專家的指導下操作器具，創造出獨一無二的物品。(攝影/Carter)
園區內舉辦各種數位自造教育推廣活動，學員在專家的指導下操作器具，創造出獨一無二的物品。(攝影/Carter)

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、責任編輯/李明潓】

　放開束縛動手做的創客文化正時興，自造節的主會場M.ZONE大港自造特區，是讓年輕自造者盡情揮灑，把想像力化為實際作品的空間平台。無論是使用機具動手製作，參加課程講座、產品規劃，從零到有微型創業，讓每個熱愛手作的青年凝聚於此，用自造改變世界。

年輕人的微型創業沃土，動手將創意變產品

　　「創客」又稱為自造者(Maker)，是指一群酷愛科技、熱衷實踐的人群，他們以分享技術、交流思想為樂。在科技時代蔓延茁壯的次文化，遇到擁有雄厚自造背景的高雄，迸發出精彩不設限的創意火花。

只要加入會員，就能擁有使用專業設備的權利，實際動手製作產品，也能在空間裡與其他Maker分享交流創作經驗。(攝影/Carter)
只要加入會員，就能擁有使用專業設備的權利，實際動手製作產品，也能在空間裡與其他Maker分享交流創作經驗。(攝影/Carter)
　　以駁二碼頭8號倉庫為基地，2016年讓自造者自由揮灑創作的自造空間（Maker Space）正式誕生。寬闊的空間提供多樣專業的工具設備，舒適的創作空間，也時常舉辦各式課程、講座和展演活動。Maker們能在這裡製造並展出作品，彼此交流創作經驗與精進工藝，也可以對外開設課程，和民眾與市場有更多互動溝通的機會。

不同領域的自造者會員在M.ZONE這個共享空間跨域合作，結合各種技術開創不一樣的商品樣貌。(攝影/Carter)
不同領域的自造者會員在M.ZONE這個共享空間跨域合作，結合各種技術開創不一樣的商品樣貌。(攝影/Carter)
　　「我發現高雄人很有創意，想要什麼不一定會去買，而是用做的，像透天店面裝設的鐵籠電梯，還有路上常看到為了接送小孩、或為了載貨而改裝的摩托車。」臺灣創客文化的推手、M.ZONE執行長楊育修說：「我女兒就讀的鹽埕忠孝國小是創客特色學校，規畫有布藝文創課程，當時班上就有熱愛縫紉的小男生，學校還組團去日本交流，這些都說明了高雄本身就有充沛的自造文化。」楊育修回憶M.ZONE剛成立時，有一批來使用木工、金工、縫紉及數位自造設備的學員，他們的背景包括學生、老師、上班族、創業家、退休人士或是斜槓工程師等，擁有豐富人生閱歷和製作專長，在M.ZONE的輔助下，其中有幾位已經成為園區自造教練，或進駐團隊發展自有品牌。楊育修補充說：「創客這個名詞看起來像是新的概念，其實早已經融入高雄人的日常生活。而M.ZONE的出現，將高雄原本就擁有的創作動能再推一把，讓所有想手作的人都有一個地方，可以實踐源源不絕的創意發想。」

M.ZONE提供木工、金工基礎及進階課程、禮物工作坊等常態課程，數位自造加速營讓學員在2個月學會數位自造至少8種機器，成為數位自造的專家。(攝影/Carter)
M.ZONE提供木工、金工基礎及進階課程、禮物工作坊等常態課程，數位自造加速營讓學員在2個月學會數位自造至少8種機器，成為數位自造的專家。(攝影/Carter)
　　M.ZONE目前認證通過的會員約有500名，他們在500坪的空間中使用各式數位製造與傳統加工的機具進行創作、開發打樣或小量生產。在自造學校中，可以由淺入深學習運用3D列印、雷射切割等技術，向木工、金工等傳統職人磨練技藝。對自造感興趣，想要一窺堂奧的民眾可以參與課程和體驗活動，不分年齡與資歷深淺，這個充滿活力的創造空間，永遠為想動手做的人打開大門。

自造空間提供近50種包括木工、金工、真空成型機、UV噴墨印刷機、3D列印等器具，讓會員可以使用器具打樣、設計製作，或是小量生產。(攝影/Carter)
自造空間提供近50種包括木工、金工、真空成型機、UV噴墨印刷機、3D列印等器具，讓會員可以使用器具打樣、設計製作，或是小量生產。(攝影/Carter)
　　青年培力也是M.ZONE的發展重點，團隊持續關注全球自造活動以及在地發展，規劃大小課程與活動、線上與線下、國內外趨勢交流演講，為青年創客開啟創業之路。園區提供品牌進駐，協助商品透過網路、市集活動等販售。像是全球首創客製化立體皮件製作的「那個皮工作室」，和以3D列印客製創意產品的「硬印團隊」都是在M.ZONE的孵化器下成長茁壯的品牌。

自造者空間是一個結合空間、機具及設備，以工具資源分享為核心的社群，提供各種領域的製造加工設備、社群經營以及工藝教育等活動。(攝影/Carter)
自造者空間是一個結合空間、機具及設備，以工具資源分享為核心的社群，提供各種領域的製造加工設備、社群經營以及工藝教育等活動。(攝影/Carter)
　　M.ZONE自2016年成立以來，打造出讓創客者能夠動手製作，發展產品可能的自造空間，初學者在此成長交流，逐步成為專家或創業團隊，形成一個完整的自造生態系統。以微型創業者的最佳後援自居，M.ZONE歡迎任何喜歡創造、樂於動手的朋友來此學習創作，盡情發揮潛能，以雙手改變世界。

地址：高雄市鹽埕區瀨南街8號（駁二大勇區八號倉庫）

電話：（07）521-1618

時間：10：00〜18：00，週一休

網址：https://mzone.co/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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