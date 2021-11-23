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2021大港自造節 手創改變世界

聯合新聞網 / Takao樂高雄
2021大港自造節以「青年自造 正港夢想＋」為主題，邀請全臺Maker詮釋自造的樂趣，打造大眾同樂的自造天堂！(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
2021大港自造節以「青年自造 正港夢想＋」為主題，邀請全臺Maker詮釋自造的樂趣，打造大眾同樂的自造天堂！(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)

【文/李瑰嫻、圖片提供/M.ZONE大港自造特區、責任編輯/李明潓】

　　全臺最大自造嘉年華會「2021大港自造節」將於12月4日、5日，於高雄駁二特區M.ZONE大港自造特區登場。今年主題為青年自造˙正港夢想＋」，近百個自造品牌攜作品創意亮相，5大主題區帶來街頭市集、創意空間、自造遊樂園等精彩活動，傳達青年動手自造、改變世界的精神！

年度創客嘉年華 打造專屬的自造舞台

　　在流動著自由之風的駁二碼頭，「2021大港自造節」即將於12月第一個週末熱鬧舉行。在這個讓自造者們發光發熱的專屬舞台，匯集了全國各地的自造、手作、文創品牌齊聚一堂，彼此交流學習與市場直接互動。

　　「自造者們會邀請大家一起探索每一個物件，木頭不做變化就只是躺在那邊，但經由自己的手，用刀片雕刻就會有一個獨一無二的形狀，非常吸引人！」從事金融業的黃小姐說。各種有趣的親子體驗、露天市集，以及封街舉辦的自造遊樂園，讓任何年齡背景的民眾都可以參與其中，感受動手揮灑的單純快樂。

大港自造節是自造者發光發熱的舞台，以及品牌亮相的最佳機會，創造者與市場直接連動，並可與民眾面對面交流。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
大港自造節是自造者發光發熱的舞台，以及品牌亮相的最佳機會，創造者與市場直接連動，並可與民眾面對面交流。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　大港自造節由M.ZONE大港自造特區策劃發起，自2016年第0屆舉辦以來，協助超過300個自造品牌在高雄發聲並成長茁壯，每年吸引約2萬人參與盛會，是全臺最有聲量的年度自造盛會。今年自造節以青年培力為發展目標，邀請自造新秀亮相，啟發青年開創想像與動手實踐。五大主題區：正港夢想家、正港映像、正港好身手、正港好生活與正港樂園，其中正港映像為今年新設，結合了微電影展、光影互動體驗，更與高雄市皮影戲館特別合作，在展館內設置皮影戲製作、操偶體驗。

在自造者空間中，木工、金工、雷射切割、UV印刷及3D列印等50種機具設備操作展出，讓人大開眼界。活動除參觀自造者操作機具製作，也有機會參與實作與教學體驗。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
在自造者空間中，木工、金工、雷射切割、UV印刷及3D列印等50種機具設備操作展出，讓人大開眼界。活動除參觀自造者操作機具製作，也有機會參與實作與教學體驗。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　在M.ZONE主會場中，木工、金工、雷射切割、UV印刷及3D列印等專業機具的教學體驗，為民眾打開手作大門，大勇廣場周邊的自造市集，近百攤創意手作大會串，職人設計好物等你來挖寶。隱身於城市中的自造遊樂園，讓大小朋友在馬路上盡情飆玩引爆全球熱潮的廢材小車，或是化身為藝術大師，享受彩繪街道的樂趣。而延續去年show and tell的舞台秀，會場規劃舞台讓新銳自造團隊登台秀創意，和民眾近距離互動，更首度推出靜態映像展館，透過影像和實品，展示每件作品背後的故事。

正港好生活集結近百個風格自造、教育創新、工藝體驗及數位藝術區等各領域的自造攤商，正港好身手DIY體驗，讓民眾可以盡情享受自造樂趣。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
正港好生活集結近百個風格自造、教育創新、工藝體驗及數位藝術區等各領域的自造攤商，正港好身手DIY體驗，讓民眾可以盡情享受自造樂趣。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　M.ZONE暑期活動「數位自造加速營」，利用8週時間帶領學員學習數位自造，從0到1將靈感具象化，利用各種專業設備製造出創意產品，在正港夢想家主場館中，也將特別展出的學員作品成果。

　　主辦單位M.ZONE表示，疫情期間人們不能實體見面，仍想辦法透過各種線上方式互動連結，這代表動手自造、解決問題的精神是掌握在每個人手中。作為臺灣解封後第一個順利舉辦的實體自造聚會，大港自造節將邀請自造者分享疫情期間的想法與實踐過程，透過實體分享與交流，帶給大家更多元的對話與反思。

正港好生活集結近百個風格自造、教育創新、工藝體驗及數位藝術區等各領域的自造攤商，正港好身手DIY體驗，讓民眾可以盡情享受自造樂趣。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
正港好生活集結近百個風格自造、教育創新、工藝體驗及數位藝術區等各領域的自造攤商，正港好身手DIY體驗，讓民眾可以盡情享受自造樂趣。(圖片提供/M.ZONE大港自造特區)
　　大港自造節是一個自造樂園，年齡性別不拘，企業及城市都可以來Make it Fun，Make it Happen! 讓熱愛手作的樂趣和質感，喜歡自己動手的Maker們踏上專屬自造舞台，把腦中各種創意想法化為實體，也歡迎民眾攜家帶眷一起「玩」自造，和作品合拍網美照，參與各種體驗，優游在自己動手的樂趣中。

• 2021大港自造節Mega Maker Day (活動免費入場)

日期：2021年12月4日（六）〜12月5日（日）

時間：12：00〜18：00

地點：M.ZONE大港自造特區、駁二大勇戶外廣場周邊

FB：大港自造節 Mega Maker Day

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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