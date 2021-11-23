熱氣球夢幻升空 月世界添浪漫

熱氣球繫留體驗，於11月7日完美落幕，許多沒有搶到票的遊客，也到現場拍照打卡、共襄盛舉。(圖片提供/高市府觀光局) 【文/kyu、攝影/Carter、黃敬文、圖片提供/高市府觀光局、責任編輯/楊妍蓁】

高雄田寮月世界，出現了視覺新焦點。

今年10月初，高雄市政府觀光局舉辦熱氣球繫留體驗活動，浪漫情調媲美土耳其卡帕多奇亞（Cappadocia），吸引眾多遊客朝聖。鮮豔斑斕的熱氣球，錯落點綴湛藍天際，為月世界泥岩地形景觀添上新意，有如猙獰崎嶇惡地裡的一個個繽紛驚嘆號。

令眾人引頸期盼的熱氣球繫留體驗活動，在10月8日至11月7日間，帶民眾浪漫升空感受偽出國體驗。(圖片提供/高市府觀光局) 彷彿來到土耳其 月世界上空浪漫飛行

伴隨轟隆熱氣，五彩熱氣球緩緩升空，懷著忐忑心情站在吊籃裡，視野隨著高度變化逐漸開闊。綿延不毛的岩丘在眼底下一覽無遺，平緩如鏡的月池，間雜在綠意間的裸露泥岩壁，交織成變化多端的風景靜物畫，步道上的遊客、路過的汽車就像是玩具模型似地迷你，從空拍機視角眺望的地景風貌，讓人大開眼界。許多遊客首次搭乘熱氣球，跟著節節高昇的視野興奮歡呼，沉浸在自然奇觀與太陽光影組成的醉人美景中。

在田寮月世界推出「高雄愛．月熱氣球」繫留活動，活動自推出以來大受好評。(攝影/Carter) 觀光局於疫情逐步放緩之際，在田寮月世界推出「高雄愛•月熱氣球」繫留活動。冉冉上升的熱氣球帶人們脫離地球引力，眺望媲美土耳其卡帕多奇亞、雄狀奇偉的地形奇觀。活動自推出以來大受好評，從高空轉換角度欣賞高雄美景，各色氣球為大自然增添浪漫情調亦帶來偽出國的驚喜。

田寮月世界的特殊地形是因沉積岩和富含黏土的土壤，不斷遭到雨水、河水侵蝕，再經過與風化、沉積作用，繼而產生尖峰利脊、泥裂、土指等獨特地景，因僅適於耐旱、耐鹽的淺根植物及濱海植物生長，地表呈現荒漠色調，有「惡地」之稱。這座大自然的地質教室，設有完善步道帶人們深入險峻奇峰，以幾乎伸手可及的距離觀察大自然的奇幻工法，除了搭乘熱氣球升空，也可以循天空步道拾級而上，從制高點將綿延山脊，以及裸土上的溝槽與銳利稜線盡悉收入眼底。

許多民眾都是第一次搭乘熱氣球，飛上天際將周邊景觀盡收眼底，感覺十分新鮮過癮。(攝影/黃敬文) 體驗活動已在11月初完美落幕，想要輕鬆愜意走看月世界，可以在月池畔沿湖漫遊，透過水面倒影欣賞上下輝映的月世界奇景，或信步至鄰近的弦月觀景台，從不同角度見證大自然的鬼斧神工。傍晚以後園區打上黃色、紅色等五彩燈光，不毛惡地經過燈彩輝映，就像是踏進外太空，呈現另一種神秘光景。逛累了，附近還有土雞城可以大飽口福，豐富的路線行程，值得盡情探索。

• 田寮月世界

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

開放時間：

遊客中心：09:00–17:00

月世界：全天候開放

FB：田寮月世界

FB：2021高雄愛•月熱氣球

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】