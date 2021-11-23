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元宇宙前哨站 高雄VR穿越國際視野

聯合新聞網 / Takao樂高雄
導演黃心健新作《輪迴》，帶領觀眾經歷生死輪迴，展開驚心動魄又發人深省的旅程。(圖片提供/高市府文化局)
導演黃心健新作《輪迴》，帶領觀眾經歷生死輪迴，展開驚心動魄又發人深省的旅程。(圖片提供/高市府文化局)

【文/李定遠、圖片提供/高市府文化局、責任編輯/楊妍蓁】

　火熱的元宇宙話題，讓虛擬實境(Virtual Reality, VR)應用技術再度成為焦點，而高雄市電影館為培植VR影像創作，早已開辦「高雄VR FILM LAB」計畫，挖掘傑出新銳、鼓勵影像創作者在VR新媒體領域開疆闢土。至今已扶植逾22部臺灣原創與國際合製作品，成果備受肯定。今年更有3部高雄原創作品入選威尼斯影展，展現殿堂級的創新實力。

高雄原創VR入選威尼斯影展 藝術與技術的雙重肯定

高雄市推動的「高雄VR FILM LAB」計畫，提供300萬元獎助製作原創VR電影，挖掘傑出新銳，鼓勵影像創作者拓展VR新媒體創作。(圖片提供/高市府文化局)
高雄市推動的「高雄VR FILM LAB」計畫，提供300萬元獎助製作原創VR電影，挖掘傑出新銳，鼓勵影像創作者拓展VR新媒體創作。(圖片提供/高市府文化局)

　　世界三大影展之一的威尼斯影展日前風光落幕，其中VR單元，臺灣國家隊傳出佳績，7件入選作品數量與地主國法國齊平，當中更有3部是高雄原創，展現高雄智慧城多年培力醞釀的科技和創造實力。

　　3部作品都來自高雄市電影館「高雄VR FILM LAB」計畫，導演黃心健攜《輪迴》入選主競賽單元、臺德跨國合製的影片《喚說其語 Ep.2 庫桑達》入選年度精選單元，而導演周東彥執導的《霧中》則入選威尼斯影展「特別選映」單元，創下歷年最佳成績。

臺德跨國合製的影片《喚說其語 Ep.2 庫桑達》在沉浸式的鏡頭語言中，找尋幾近遺失、尼泊爾西部的庫桑達語。(圖片提供/高市府文化局)
臺德跨國合製的影片《喚說其語 Ep.2 庫桑達》在沉浸式的鏡頭語言中，找尋幾近遺失、尼泊爾西部的庫桑達語。(圖片提供/高市府文化局)
　　曾於2017年拿下首屆威尼斯VR最佳體驗大獎的黃心健導演，今年獲得文化內容策進院與高雄市電影館VR FILM LAB共同補助，推出新作《輪迴》。《輪迴-上集》今年榮獲美國SXSW影展「評審團獎」最大獎、法國坎城電影市場展Cannes XR單元最佳VR 故事大獎，故事設定在數百年後的將來，地球環境被人類完全摧毀，人們經過太空旅行移居宇宙，進化為新的人工生命體。作品中融入臺灣原住民族的傳統歌謠與服飾，透過 VR 互動技術反思人類在生命輪迴中的創造與毀滅，也讓觀眾穿越時空限制，體感臺灣原民文化之美。

　　高雄市電影館策劃、臺德合製的《喚說其語》VR系列作品，第一集《喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅》去年於高雄電影節首映，今年由德國雙導演蓋亞特里帕拉梅斯瓦拉(Gayatri PARAMESWARAN)、菲利克斯蓋德克(Felix GAEDTKE)與共同製作人賴冠源製作《喚說其語 Ep.2 庫桑達》，透過 AI 語音辨識系統，輔以動態捕捉、攝影測量等技術，讓大眾身歷其境貼近少數民族，讓瀕臨消失的語言、文化再次復甦，於日前獲得翠貝卡影展最佳 VR 敘事大獎。

周東彥執導的《霧中》探索男同志情慾，以全息式VR體驗潛入蒸氣瀰漫的三溫暖，看見不一樣的感官新世界。(圖片提供/高市府文化局)
周東彥執導的《霧中》探索男同志情慾，以全息式VR體驗潛入蒸氣瀰漫的三溫暖，看見不一樣的感官新世界。(圖片提供/高市府文化局)
　　關注LGBTQ 議題的新媒體劇場導演周東彥，首部 VR 短片《霧中》，以詩意的影像語言配上大膽的赤裸藝術，帶領觀眾走進同志三溫暖感受煙霧繚繞的情慾，獲威尼斯影展青睞。

由高雄市電影館團隊經營的VR體感劇院，提供體感研發的新創團隊實驗場域與商務技術支援空間。(圖片提供/高市府文化局)
由高雄市電影館團隊經營的VR體感劇院，提供體感研發的新創團隊實驗場域與商務技術支援空間。(圖片提供/高市府文化局)
　　高雄市積極培植VR產業，不僅以「高雄VR FILM LAB」計畫贊助扶植原創團隊，並透過位於駁二的VR體感劇院，讓民眾可以接觸VR享受沉浸式體驗。每年在南臺灣最大的電影盛會高雄電影節，也特別設立虛擬實境單元「XR無限幻境 XR Dreamland」，整合XR大觀、VR競賽、高雄原創VR三種類型，提供臺灣以及國際新媒體創作者重要的發表舞台。

「VR FILM LAB工作坊」針對付費上課學員，徵求有潛力的企劃案，提供新臺幣100萬元獎金，並推動企劃概念後續成案，協助嫁接產業資源人脈。(圖片提供/高市府文化局)
「VR FILM LAB工作坊」針對付費上課學員，徵求有潛力的企劃案，提供新臺幣100萬元獎金，並推動企劃概念後續成案，協助嫁接產業資源人脈。(圖片提供/高市府文化局)
　　透過新型態的VR技術，結合具有文化深度的原創內容，臺灣創作者向國際展現了獨到的視野和豐沛的創作能量，不僅讓世界打破距離屏障、認識臺灣的文化風采，也使高雄的藝術創作實力與接軌國際產業的技術能力再次獲得肯定。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.11】

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