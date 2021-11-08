打開時空膠囊 駁二特區的高雄港記憶

【文/李瑰嫻、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府文化局、高雄港區土地開發股份有限公司、臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司、國家發展委員會檔案管理局、責任編輯/楊妍蓁】

週末假日來到「駁二文創特區」，看電影、玩手作、逛市集，再伴著海風、夕陽、音樂，敘寫一席美食與美景攻略已是高雄人的日常。正是黛綠年華的駁二，原本只是高雄港區陳放物品的老舊倉庫，因緣際會在藝文人士及高雄市政府文化局推動之下，不斷如海納百川匯聚各方創意，因而成為高雄文創產業重要基地。駁二如何從閒置倉庫蛻變為藝文之星？讓我們輕輕打開時空膠囊，翻閱這些年，我們一起追的駁二。

駁二的倉庫們大多數都是臺糖倉庫，當年用來儲放砂糖與魚粉，也有幾棟特別的雙層建築，這些商銀倉庫過去是銀行用來儲放傳票之用。(圖片提供/臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司) 高雄港碼頭倉庫群度過二戰時港區轟炸的戰後復原期，見證了高雄港蓬萊商港區蓬勃發展時期。(圖片提供/國家發展委員會檔案管理局) 駁二倉庫 從發跡到最後一塊拼圖

龐然大船與延伸至地平線的無垠海洋，乘載著下港人的生命記憶，從小漁村躍升為國際港埠，港口可說是高雄的城市靈魂。坐落在高雄港發展的起始位置「哈瑪星」旁，駁二藝術特區從昔時存放貨物的倉庫群聚落，到現在成為匯集藝術與文創產業的藝文特區，這樣的發跡與轉型，彷彿也映照了高雄發展的歷史縮影。

1908年高雄港落成前，鹽埕、鼓山一帶還遍布著鹽田與溼地，日本政府為運送糖、香蕉等貨物，動工疏浚航道興建碼頭，從此開啟高雄的大港歷史。當時日本人在海埔新生地新濱町岸壁，興建起無數磚牆瓦頂的單層小型倉庫，主要儲放魚粉、砂糖等出口農漁物產。時光荏苒，高雄從輸出農產品的貨物港，快速成長為在世界占一席之地的國際貿易港，航運重心轉移至新建港區。排隊入港的船隻、堆疊的貨物以及熙來攘往的水手在哈瑪星已不復見，港區倉庫群也逐漸沉寂在時代洪流裡。

駁二舊倉庫群在時代洪流中逐漸被遺忘，一直到2000年尋找國慶焰火場地時，又再度走入高雄人的視線裡。(圖片提供/高雄市政府文化局) 2000年國慶焰火首次在高雄綻放，市府偶然發現這個具有實驗性的場域，促使沉寂已久的駁二迎向第二次新生。在藝術家及地方文化工作者推動之下，2002年駁二藝術特區正式亮相，一開始只有3間倉庫作為藝文活動基地，隨著口碑逐漸累積，文化局正式接手，為駁二特區推展更宏觀的文化藍圖。看到港區還有許多閒置倉庫，文化局一步一步將這些空間納入版圖，從大勇區起家，逐步向西拓展到蓬萊倉庫群與哈瑪星鐵道文化園區，再向東擴展到大義倉庫群與大義公園，營運規模至2014年已達25棟倉庫。

廢棄倉庫的大門被打開，駁二藝術特區以獨特的歷史人文符碼陶冶藝術創作與文創產業，經過20年醞釀經營，如今這裡已經是高雄文化軟實力的代名詞。每逢週末假日人潮、展演、藝文活動不間斷。走在帶狀的狹長區域中，藝廊、文創商店、書店、影像中心、工作空間、劇場等令人目不暇給，來自海內外新奇的、傳達美學的、開啟感官的各種創意交織碰撞，往昔閒置空間產生無限可能。

駁二藝術特區融合文創、餐飲、展覽，成功擄獲市民及遊客的心，與大港橋串成一線。 (圖片提供/高雄港區土地開發股份有限公司) 自文化局接管至今，特區內展演活動已超過5千場，參觀人次逾3千萬人。每年舉辦的「高雄設計節」為整座城市的設計盛會，展現高雄已然成熟茁壯的設計實力。還有生猛海派的「大港開唱」，樂手與觀眾在海風、音樂、夕陽伴隨下，盡情感受滿溢熱情的南方搖滾，也加深了駁二多元、開放與充滿生命力的獨特氣質。

駁二特區25棟倉庫包括展演空間LIVE WAREHOUSE、VR體感劇院、共創基地聚落、正港小劇場、誠品書店、in89駁二電影院、M.ZONE大港自造特區等。(圖片提供/高雄市政府文化局) 從培育文化的種子基地，到現在結合數位轉型、觀光等跨域產業，已成為完整駁二的文創聚落地圖，今年8月文化局從取得第一銀行正式租約，以三商銀（華南銀行、彰化銀行、第一銀行）共創基地聚落，完成了駁二最後一塊拼圖。嶄新的共創基地2.0讓更多來自四面八方的創意能夠在此生根、發芽、茁壯。

時序至今，高雄的文化力量一如無垠大海，向外綿延至更遠更廣之處。走過駁二20年，藝文已然成為高雄市民的日常，南方的藝術人才與文創產業也得到顯著扶持成長。駁二藝術特區讓藝文影響力從個人、社區、城市拓及到國際，像恆久矗立於港埠的燈塔，照亮高雄、閃耀世界。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】