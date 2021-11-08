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說溜嘴？澳總理氣候峰會口誤 「需要全球應對中國」

防疫期間賞焰火 線上登記安心入場

聯合新聞網 / Takao樂高雄
高雄市府打造「防疫國慶焰火」，主會場開放2萬名觀眾，以預約抽籤方式參與盛會。 (左圖：攝影 Carter、右圖：圖片提供/高雄市政府觀光局)
高雄市府打造「防疫國慶焰火」，主會場開放2萬名觀眾，以預約抽籤方式參與盛會。 (左圖：攝影 Carter、右圖：圖片提供/高雄市政府觀光局)

【文/Kyu、攝影/Carter、圖片提供/高雄市政府觀光局、高雄市政府新聞局、責任編輯/林子涵】

　　國慶焰火2021年重磅回歸高雄，是疫情降級後，首次舉辦的大型活動。為兼顧國慶盛會及落實防疫，市府以預約制、分艙、分流的方式，在嚴密的防疫措施下，打造「防疫國慶焰火」，讓民眾疫情期間壓抑的生活，藉著美麗焰火，得以獲得釋放，也為民生經濟帶來一波振興，取得疫情與生活的平衡。

　　其中，市府推出「線上預約系統」，以降載人數、預約抽選的方式，開放民眾進入「海景第一排」的蓬萊商港區，也就是最能身歷其境的主會場。系統簡單方便，30秒就能完成預約取得入場的機會，觀看歷年來施放範圍最大、大口徑焰火數量最多的國慶焰火。

加高市府LINE 預約觀賞海景第一排焰火

　　「2021國慶焰火在高雄」主觀賞區原本可容納69萬人，為落實防疫，降載至2萬人，並採用預約抽選的方式入場。市府結合防疫與智慧生活，推出線上預約系統，在「高雄市政府」LINE官方帳號點選連結就可輕鬆預約，1人登記，如經抽中，還可攜伴1人參加。

欲參加的民眾加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統就可登記抽籤。 (左圖：攝影 Carter、右圖：圖片提供/高雄市政府新聞局)
欲參加的民眾加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統就可登記抽籤。 (左圖：攝影 Carter、右圖：圖片提供/高雄市政府新聞局)
　　10月1日至4日進行的國慶焰火預約非常踴躍，主辦單位統計，登記總人數超過12萬人。10月5日公布中籤，幸運兒收到通知後，完成領票、填寫兩人〈中籤者及同行者〉的健康切結與聲明事項，就可攜帶身分證至指定觀賞區報到入場。

領票後分配觀賞區域 貼心提醒報到地圖

　　為了確保防疫滴水不漏，系統在此次活動中，肩負著人潮分流的功能，民眾在領票時，系統就會自動選定每個人的報到地點及觀賞區域，避免活動過程人潮群聚，還會貼心提供每個報到地點的地圖以及交通方式，協助民眾完成報到。

1位中籤民眾可攜伴1人入場，在取票時必須填妥2人基本資料，並填寫健康切結書，方可取票入場。(右圖：攝影/Carter)預約系統自動選定每個人的報到地點，也提供交通方式讓民眾順利報到。(左圖：圖片提供/高雄市政府觀光局)
1位中籤民眾可攜伴1人入場，在取票時必須填妥2人基本資料，並填寫健康切結書，方可取票入場。(右圖：攝影/Carter)預約系統自動選定每個人的報到地點，也提供交通方式讓民眾順利報到。(左圖：圖片提供/高雄市政府觀光局)
　　在智慧城市透過線上科技便民服務、完善防疫保護網，讓高雄市民在後疫情時代能夠安心觀賞國慶煙火，共同慶祝這次睽違20年後重返高雄別具意義的經典盛事。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】

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