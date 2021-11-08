2021高雄電影節 首創雙開幕短片引領沉浸「謎幻樂園」

在疫情壟罩下，世界運轉常規幻然驟變，社會彷彿超現實電影場景。今年雄影以「謎幻樂園」為主題，帶來迷幻電影大師的精彩作品。(圖片提供/行政法人高雄市電影館) 【文/李瑰嫻、圖片提供/行政法人高雄市電影館、高雄電影節、責任編輯/楊妍蓁】

「2021高雄電影節」於10月15日到31日舉行，首創雙開幕短片，由蔡明亮新作《良夜不能留》與探討疫情議題的《隔離丁尼》為影展揭開序幕。今年實體影廳放映與線上影展同步登場，「XR無限幻境」主題也推出「VR頭顯租賃方案」，宅在家中也可走入虛擬實境，在迷幻國度解放自我。

蔡明亮《良夜不能留》亞洲首映，《隔離丁尼》探索疫情樣貌

走過新冠肺炎的失序與改變，今年高雄電影節以超現實主義策劃電影專題「謎幻樂園」，由迷幻電影大師的精彩作品，帶觀眾解放桎梏身體，遊走想像世界。

開幕片首創由雙短片擔綱，蔡明亮執導的紀錄短片《良夜不能留》把亞洲首映獻給高雄電影節，透過影像呈現近年香港反修例運動後的氛圍，亦是蔡導對香港的深情回眸與感嘆。創作短片集《隔離丁尼》為高雄市電影館與公視共同出品，邀請3位新銳導演拍攝疫情相關主題，包括莊翔安執導，游安順、鄭家榆、陳姸霏、石知田主演的劇情短片《我在隔離中》、林亞佑執導，黃鐙輝、蔡嘉茵參與的紀錄短片《居家防疫日記》，以及呂柏勳執導的《懸月與掛日》作品，探索疫情中人們的「隔離」樣貌。

閉幕片《我是自願讓他殺了我》蔡淑臻在劇中扮演身份成謎的神祕女子，展現精湛演技。(圖片提供/高雄電影節) 閉幕片《我是自願讓他殺了我》由鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌主演，刑警周行在求婚前夕卻接到女友被殺害的噩耗，隨著案件抽絲剝繭，原來暗藏讓人難以承受的真相，劇情不斷反轉，堪稱今年最燒腦的女性心理懸疑驚悚作品。

今年適逢澳洲駐台辦事處成立40週年，高雄電影節也特別規劃「澳洲主題電影」帶來澳洲的電影新浪潮。(圖片提供/行政法人高雄市電影館) 影展主題「謎幻樂園」精選《無限春光在險峰》、《聖山4K修復》、《黑月亮》、《巴頓芬克4K修復》、《冬日的葬禮》等超現實經典電影。「澳洲主題電影」，精選以《楚門的世界》、《春風化雨》聞名的澳洲名導「彼得威爾」回顧專題，展現狂野而獨特的澳洲電影新浪潮。影迷亦可以看到好萊塢巨星梅爾吉勃遜以及哈里遜福特早期在大銀幕的迷人風采。

(左圖)《懸月與掛日》描述疫情之後少年之間的友誼變化。(右圖)《居家防疫日記》黃鐙輝自拍三級警戒後在家的防疫生活。(圖片提供/行政法人高雄市電影館) 人氣單元「高雄拍」則有9部世界首映短片，當中囊括親情、政治、實驗等多元題材。陸弈靜、黃迪揚在《看海》中飾演弱勢母子檔，陸弈靜生動詮釋長期照顧智能障礙兒子的苦情媽媽，是部溫暖又殘酷的親情作品；《講話沒有在聽》集結金士傑、楊貴媚、張詩盈等演技派演員同台飆戲，以黑色幽默手法呈現家庭裡的悲歡離合；丁寧在《神的母親》中扮演沈迷宗教的媽媽，強大氣場讓人一眼難忘。

活動方面，電影節邀請曹仕翰、洪子烜、周東彥、曾威量及殷振豪5名新銳導演，以「後疫情」困境為背景，拍攝「K SERIES」短片集，表達疫情下的創新突圍。並推出6 部高雄原創VR 作品，包括《女海盜：成名之路》為結合旗津渡輪體驗的海上故事，而導演黃心健授權原創VR作品《輪迴》延伸裸視3D動畫，以裸視3D電視牆呈現於義享時尚廣場。

今年採「線上」及「實體」兩種混合形式放映，在家只要一鍵登入，就可在線上收看雄影精彩作品，首賣票房更創下21年來新高紀錄。(圖片提供/行政法人高雄市電影館) 疫情壟罩下，雄影突破空間限制，除了實體影廳，更同步與國際線上平台合作推出線上映演，創造地域以外的觀影環境，「XR無限幻境」單元亦特別推出VR頭顯租借套票，讓影迷在家就能體驗虛擬異界。

本屆國際短片競賽頒獎典禮已於10月24日在高雄市電影館戶外廣場舉辦，吸引各國影人攜81部決選影片，共同角逐「短片競賽」與「VR競賽」的金火球大獎，值得一提的是，雄影今年首次與國家人權博物館合作「美麗島人權獎」，鼓勵人權相關議題的短片創作。本次各國強片角逐，為雄影壯大聲勢，最後由動畫作品《水中的女孩》拿下短片競賽台灣組金火球大獎；國際組為《出賽》(The Game)斬獲首獎；VR競賽部分由《愛在失重時》拿下VR金火球大獎殊榮，《霧中》獲選VR評審團特別提及獎；美麗島人權獎則頒發給香港導演忻慧姸執導的《日 '''''''；''''''' 記》。

高雄電影節官網

https://www.kff.tw/

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】