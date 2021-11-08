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國慶紀念小物質感開箱

聯合新聞網 / Takao樂高雄
單寧色的潮流漁夫帽上面繡有緯度座標，主辦單位特別賣關子，從地圖上，可找出「第一高」的臺灣精神。(圖片提供/國慶籌備委員會)
單寧色的潮流漁夫帽上面繡有緯度座標，主辦單位特別賣關子，從地圖上，可找出「第一高」的臺灣精神。(圖片提供/國慶籌備委員會)

【文/Kyu、圖片提供/國慶籌備委員會、責任編輯/李明潓】

　　國慶慶典除了閃耀焰火，令人關注的還有只送不賣的紀念小物。今年國慶紀念品以防疫禮盒2.0為設計概念，網羅充滿創意巧思的在地實用小物，滿滿的臺灣精神陪伴大家共同度過防疫心生活。

每年必備的「雙十紀念徽章」今年首次推出金、銀兩款，在盒內隨機放送，掀起收藏熱潮。(圖片提供/國慶籌備委員會)
每年必備的「雙十紀念徽章」今年首次推出金、銀兩款，在盒內隨機放送，掀起收藏熱潮。(圖片提供/國慶籌備委員會)
創意禮品點亮防疫日常

　　110年國慶小物出爐，國慶籌備委員會準備了豐富的生日禮物，和全民一起慶祝國家生日。在全民抗疫的非常時期，紀念品以「防疫禮盒2.0」為主題，滿滿的國慶限定防疫噴瓶、口罩、口罩掛繩等多項防疫周邊物品，不僅具實用性，設計也很吸睛。此外國慶專屬紀念徽章今年分成金、銀兩款隨機附送，帶給每位參加來賓開箱驚喜。

滿滿的防疫禮品包含防曬漁夫帽、環保提袋、防疫禮盒等，兼具實用美觀與特殊性。(圖片提供/國慶籌備委員會)
滿滿的防疫禮品包含防曬漁夫帽、環保提袋、防疫禮盒等，兼具實用美觀與特殊性。(圖片提供/國慶籌備委員會)
　　打開以國慶主色「陽光金」為包裝的外盒，首先看到包裝充滿質感的旋轉式防疫噴瓶，由臺灣在地生產，造型時尚，方便每天攜帶，增加自身防護力。國慶LOGO設計口罩共有三款造型，運用主視覺同款幾何色塊，散發活潑多元的氣息。搭配口罩和識別證可兩用的功能掛繩，以及精美的口罩收納袋，不僅實用且有獨特性，讓防疫生活也能具備節慶的儀式感。

潮黑色旋轉式防疫噴瓶質感滿點，讓生活必備的單品充滿時尚。(圖片提供/國慶籌備委員會)
潮黑色旋轉式防疫噴瓶質感滿點，讓生活必備的單品充滿時尚。(圖片提供/國慶籌備委員會)
　　不只「防疫禮盒2.0」，國慶禮賓袋內還有一頂縫製有國慶主視覺，加上具有台灣精神經緯度的漁夫帽，以及由臺南60年老店生產，國慶限定米白與咖啡兩色環保帆布包，於袋內隨機放送，展現臺灣在地職人精神。主辦單位特別在單寧色的潮流漁夫帽暗藏密碼，放上臺灣座標，讓人感受濃厚的臺灣精神。國慶籌備委員會陳宗彥秘書長說：「紀念小物市價約800元，只送不賣，要讓每位來賓留下難忘的回憶。」

　　豐富的國慶禮賓紀念品，也拍了開箱文www.facebook.com/rocbirthday/videos/448224899942750，讓大家更認識臺灣產品的美與質感，一起祝賀雙十國慶，中華民國生日快樂。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】

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國慶紀念小物質感開箱

國慶慶典除了閃耀焰火，令人關注的還有只送不賣的紀念小物。今年國慶紀念品以防疫禮盒2.0為設計概念，網羅充滿創意巧思的在地實用小物，滿滿的臺灣精神陪伴大家共同度過防疫心生活。

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