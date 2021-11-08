振興券＋高雄券 大獎「日月抽」

【文/李明潓、圖片提供/高雄市政府經發局、責任編輯/李明潓】

行政院發放振興五倍券鼓勵民眾消費，為後疫情時代經濟注入活水，高雄市政府也加碼推出全高雄適用的「高雄券」和「商圈夜市券」，不管是數位綁定或紙本振興券，只要在高雄使用就加倍賺，花越多賺越多，好康優惠數不完，再加碼「日月抽」，獎項有特斯拉汽車、iPhone 13等大獎。

登錄最廣、機會最多！滿200元發票「日月抽」

鼓勵民眾錢留高雄，帶動商家景氣復甦，繼去年時時抽之後，高市府這回再推出「日月抽」活動，獎項數量毫不手軟，不論是使用現金、振興券、高雄券、商圈夜市券，只要消費滿200元，即日起至2022年4月30日，上網

登錄發票通通都可以參加（抽獎至2022年5月1日）。高雄「日月抽」絕對是登錄最廣、機會最多的振興抽獎活動！同時「紙本振興券」、「高雄券」、「商圈夜市券」，上官網登錄序號或兌換碼，還能獲得更多的抽獎序號。「數位綁定振興券」只要有參加高雄開就賺活動，於高雄消費達5000，經綁定業者認定符合領取高雄券資格，也能獲得30組抽獎序號。超多大獎不怕民眾抽，就是要讓民眾抱獎回家。

高雄「日月抽」已於10月10日10點10分抽出首波得獎名單，並宣告活動熱鬧開跑。(圖片提供/高雄市政府經發局) 拿券就登 消費再登！抽獎序號可累積 電子發票也可抽

日月抽活動轟動開跑，一時沒抽到也別擔心，即日起至明年5月1日，活動將日日抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車、Bose音響和五星飯店住宿，月月抽特斯拉以及PS5，想中獎就趕緊前往官網登錄，登錄的抽獎序號會持續累積，繼續消費就能有更多中獎機會！使用載具電子發票也別擔心，只要符合活動規範也可參與，登錄發票資訊並上傳截圖，就可獲得抽獎序號！個人載具電子發票紀錄也可至「財政部電子發票整合服務平台」查詢。電子發票平台：https://reurl.cc/73kxLQ

高雄券日月抽登錄流程圖解：只要到達200元消費門檻即可參加抽獎，消費登錄無上限，獎項更是豐富。(圖片提供/高雄市政府經發局) 把每天當成是中獎來期待 每分每秒都期待大獎開出來

高雄「日月抽」首次抽獎已於10月10日10點10分抽出得獎名單，截至10月12日，登錄發票張數已經突破20萬張，登錄發票金額近2億，登錄振興券金額破2億5千萬。第一次的最大獎特斯拉則將於11月1日抽出。許多民眾已經將登錄發票和期待開獎列為每日工作check清單，作為團結防疫的另一種積極表現，預期也將締造出優秀的振興經濟成績！

高雄日月抽活動第一次的最大獎特斯拉則將於11月1日抽出。(圖片提供/高雄市政府經發局) 參加抽獎的方式多元，如何不錯過任何一個抽獎機會？請記住兩句口訣「拿券就登、消費再登」，拿到紙本振興券、高雄券、商圈夜市券就馬上上網登錄，消費後拿發票再登錄，就能讓中獎機率衝到最高，與特斯拉的距離更近一步！

消費登錄：即日起至 2022 年 4 月 30 日止

抽獎時間：10月10日晚上10：10第一次抽獎；10月11日起每日晚上 10：00 抽獎

「日月抽」抽不停！活動網頁https://kh100.tw/invoice/activity

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】