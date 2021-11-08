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「高雄開就賺」 精準振興經濟

聯合新聞網 / Takao樂高雄
高雄開就賺鼓勵消費落地高雄，以高雄券對接振興券，並加碼多重好康抽獎，讓民眾賺多、花得開心。(圖片提供/高雄市政府經發局)
高雄開就賺鼓勵消費落地高雄，以高雄券對接振興券，並加碼多重好康抽獎，讓民眾賺多、花得開心。(圖片提供/高雄市政府經發局)

【文/Naru、圖片提供/高雄市政府經發局、責任編輯/葉三銘】

　　國內本土COVID-19疫情於今年5月間爆發群聚感染後，全國疫情警戒提升至第三級，各縣市配合中央防疫規定，同步加嚴、加大防疫限制，嚴守社區防線，祭出餐廳禁止內用、夜市不得邊走邊吃等管制措施，讓餐飲、零售百貨業等營收陷入寒冬。為刺激消費，行政院發放振興五倍券，高市府也推出「高雄開就賺」活動，加碼高雄券及商圈夜市券，吸引全國各地民眾消費落地高雄。

持振興券到高雄開 賺很大

　　「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地。」是高市府精準振興高雄城市經濟的總體戰略，推出「高雄開就賺」活動就是瞄準民眾領到的5,000元，規劃民眾持振興券到高雄百貨、旅宿及餐飲等業者消費，並擴大到商圈及夜市，希望讓更多小本生意的攤販商家受惠，持振興券到高雄消費，放大「五倍變Ｎ倍」價值，可對接兌領高雄券及持券兌換商圈夜市券，還可再登入發票參加抽獎，真的是名符其實「瘋開、瘋賺」。

「高雄券」券面上，不僅印有羽球女單排名世界第一的運動員戴資穎圖案，還有高雄市市花木棉花及高雄流行音樂中新地標。(圖片提供/高雄市政府經發局)
「高雄券」券面上，不僅印有羽球女單排名世界第一的運動員戴資穎圖案，還有高雄市市花木棉花及高雄流行音樂中新地標。(圖片提供/高雄市政府經發局)
高雄券精心設計 讓人眼睛一亮

　　高雄市推出的「高雄券」，券面上設計也相當具有巧思，不僅印有羽球女單排名世界第一的運動員戴資穎圖案，還有高雄市市花木棉花及高雄流行音樂中新地標，都是具有高雄代表性的人、事、物，於「高雄一百」臉書粉絲頁貼文曝光後，底下好友留言不斷，對於充滿古早台味的設計風大呼驚喜，表示要收藏起來；很捨不得花。高雄銀行董事長董瑞斌指出，高雄券特別設計成一張50元的小面額，方便民眾在小型店家使用，目的就是為了精準振興，助疫情中受害最深的小型店家一臂之力。

「日月抽」活動日日抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車、月月抽Tesla和PS5，無論用哪張券，只要消費滿額，上網登錄發票即可參加抽獎。(圖片提供/高雄市政府經發局)
「日月抽」活動日日抽iPhone 13、週週抽光陽電動機車、月月抽Tesla和PS5，無論用哪張券，只要消費滿額，上網登錄發票即可參加抽獎。(圖片提供/高雄市政府經發局)
振興券、高雄券開起來 價值加乘

　　民眾詢問高雄券留言破表，關心要去哪裡才能領得到、還有要怎樣才能用。市府經發局表示，數位綁定方案：消費者完成合作支付業者振興券綁定後，即日起在高雄「累計」消費滿5,000元，經綁定業者認定符合資格後，將發送簡訊通知民眾預約領取高雄券，可選擇郵寄到府、高捷車站領取或7-11領取。（數量有限，先開就賺。）市府也規劃「紙本振興券兌領高雄券」方案，民眾持紙本振興券前往「發放高雄券振興夥伴」店家，消費滿額即可獲得高雄券。在合作百貨當天同館累計消費滿5,000元，獲得1,000元高雄券、旅宿業滿1,000送200、餐飲業滿500送100。

高雄券推出各種面額票券「精準振興」，吸引購物人潮，也讓商家笑開懷。(圖片提供/高雄市政府經發局)
高雄券推出各種面額票券「精準振興」，吸引購物人潮，也讓商家笑開懷。(圖片提供/高雄市政府經發局)
推出價值400元的「商圈夜市券」

　　為了幫助更多受到疫情影響的店家，高雄市特別與商圈夜市業者攜手，推出價值400元、不用抽人人有獎的限量「商圈夜市券」，超狂的「200換400」加倍賺方案，可說是史上最超值，吃好也吃滿，呼朋引伴到商圈夜市走逛吃起來。全高雄市19處商圈、28處夜市，民眾只要攜帶有身份證字號證明文件（如身分證、駕照及健保卡等），持200元面額紙本振興券即可兌換400元的商圈夜市券，每人每次限兌換一份，可在貼有「商圈夜市券合作攤商店家」貼紙的合作攤商、店家消費折抵使用，使用期限至111年4月30日止，每筆消費不限使用張數，加倍換、加倍賺！

行政院八大部會券於指定高雄店家消費，滿額也可獲得高雄券、參加精彩抽獎。(圖片提供/高雄市政府經發局)
行政院八大部會券於指定高雄店家消費，滿額也可獲得高雄券、參加精彩抽獎。(圖片提供/高雄市政府經發局)
　　把振興券倍數放大、現領現折的「高雄開就賺」配套方案，期望成為支持市民朋友的強力支援，為疫情後的復興帶來助力。也歡迎民眾多多到高雄消費，不僅優惠拿好拿滿，也為在地百業灌注經濟活水，共同迎接振興潮。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.10】

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