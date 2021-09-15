與弱勢孩童同行 打造飛往夢想的翅膀

【文/Messi、圖片提供/高雄市政府社會局、責任編輯/李明潓】

台灣農村普遍面臨人口外移、隔代教養的困境，市府社會局與民間團體合作，積極拓建弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務據點。今年獲得「臺灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」補助的阿蓮區中路社區以及林園區文賢社區，以在地、多元化的陪伴和課程，帶給孩子們築夢翻轉的能量。

高市兒少社區陪伴扎根計畫

走進築夢基地，從教室外就能聽到笑鬧聲，孩子們玩大富翁學英文單字，敲敲打打練習在地藝陣，在戶外空間熟練地滑行蛇板，做出帥氣大轉彎。

文賢社區的服務內容包括基礎陪伴、課業輔助、健康照顧、防災演練等面向，並持續深化在地，融入社區特色。（圖片提供/高雄市政府社會局） 「一開始也不知道要教什麼，還讓孩子們寫意見調查，大家有的選體育課、有的寫電腦課，天馬行空亂想。」中路社區築夢基地的珮芸老師說：「後來想到讓他們學些家常菜，可以自己在家打開冰箱煮飯吃。沒想到一試成主顧，做了一手好菜還拍照給家人看。」鄉下沒有五花八門的才藝補習班，基地老師們於是找出臥虎藏龍的在地高手教導課程，爺爺奶奶變成文化老師，萬福宮的廟口廣場是他們的蛇板教室。疫情期間無法外出，老師們還線上教學做蛋糕，大家跟著直播攪拌麵團。「小朋友非常有成就感，蛋糕隔天還可以給爺爺奶奶拿去拜拜。」珮芸老師笑道：「孩子們只要感受到一些關懷，就會放大很多，許多家長也說很感謝可以參與基地，孩子有所成長，親子之間也有更多互動和交流。」

疫情期間，基地兒少將手作作品於線上發表，透過網路展現成果。（圖片提供/高雄市政府社會局） 阿蓮區中路社區、林園區文賢社區參與衛福部及中國信託慈善基金會共同推動的「臺灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」補助計畫，為偏鄉弱勢學童提供課後照護支援，今年兩座社區從全國28個基地中脫穎而出，獲頒「築夢獎」及「尋夢獎」績優社區獎項肯定。

有別於坊間的課後補習班或安親班，築夢基地是讓孩子們從玩樂中學習，揮灑能量建立自信心的幸福園地，課程及活動設計包含靜態、動態與戶外活動，並將社區歷史文化、生態環境及特色產業等脈絡設計融入其中。孩子們在老師指導下洗手作羹湯，烹調出一道道香氣四溢的料理，向社區鄰里的素人老師學習傳統鼓陣、舞龍舞獅，組隊參加陣頭表演，學習樂器在父母與參訪長官面前演奏烏克麗麗，還親自走訪社區角落，製作實用的社區安全地圖。許多孩子從一開始的不適應、害羞內向，到現在的落落大方，積極參與基地活動，建立學習動能與自信心。文賢社區專案人員陳煜方說：「（表演過程中）從孩子們上台時緊張害羞膽怯，到現在從容的眼神散發著自信的光采，對師長的謙和有禮，對事情的認真負責的態度，種種改變都讓志工團隊感到窩心。」

林園區文賢社區規劃活潑多元的課程，帶孩子們學習直排輪、滑冰、划獨木舟，培養健全的身心。（圖片提供/高雄市政府社會局） 基地內的老師和陪伴者，都是由經培訓的志工組成，他們規劃豐富的課程活動，提供健康營養的餐食，透過電訪與學校聯繫進行家庭關懷。文賢社區基地小小導覽員老師林佑勳說：「我抱持著用生命影響生命的信念一起陪伴孩子，到後來感覺，真正被點燃希望的是我們，是孩子讓我們對未來感到有無限可能。」

過去弱勢家庭的孩子們因為雙親忙於工作，或是由祖父母隔代教養，放學回家後無人照顧，到處遊蕩「趴趴走」，往往導致學習動機低落，甚至遭受誘惑欺騙而誤入歧途。給予這些弱勢家庭兒少支持和照護，市府社會局發揮地方力量，結合民間團體，透過課後臨托與照顧及社區親子活動等方式，避免孩子們受到疏忽，同時建構社會安全網，預防或協助解決家庭問題。

透過據點的陪伴，給予孩子健康、豐富、在地、安全的成長機會及環境，從根本處切斷弱勢家庭學童陷入惡性循環的鏈結，支持和陪伴的穩定力量，幫助孩子們翻轉未來，為夢想打造堅實基礎。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2021年No.09】